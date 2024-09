Airbus completa l’acquisizione di infodas

Airbus Defence and Space ha finalizzato l’acquisizione di infodas, un’azienda tedesca che fornisce cybersecurity and IT solutions nel settore pubblico, anche per la difesa e le infrastrutture critiche, che ora sta diventando una sussidiaria di Airbus. Ciò segue il ricevimento delle necessarie approvazioni normative.

“Questa acquisizione supporta l’ambizione strategica di Airbus di rafforzare il suo cybersecurity portfolio a vantaggio dei suoi clienti europei e globali”, ha affermato Karen Florschuetz, Executive Vice President of Connected Intelligence at Airbus Defence and Space.

“Con la crescita esponenziale delle minacce informatiche, insieme alla crescente digitalizzazione e connettività dei defence and aerospace products and systems, la cybersecurity è una componente importante dello sviluppo di Airbus. Negli ultimi anni, l’azienda ha costantemente sviluppato le sue capacità e competenze in materia di cybersecurity, garantendo la migliore protezione possibile per i suoi prodotti, le sue operazioni, i suoi clienti e il suo ecosistema, anche in prospettiva di importanti programmi militari come il Future Combat Air System (FCAS)“, afferma Airbus.

“Infodas, con circa 250 dipendenti e un fatturato annuo di circa 50 milioni di euro, ha sede a Colonia, ha altri uffici in Germania a Berlino, Bonn, Amburgo, Monaco e Magonza. L’azienda è stata certificata dal Federal Office for Information Security (BSI) come IT security service provider nelle aree information system auditing, consulting and penetration tests. La infodas Secure Domain Transition (SDoT) Security Gateway product family è approvata per classification levels fino a secret. I prodotti sono inoltre certificati in conformità ai Common Criteria (CC) e hanno altri certificati specifici per paese”, conclude Airbus.

