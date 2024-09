Embraer consegna il primo C-390 Millennium all’Hungarian Air Force

Embraer ha consegnato oggi il primo C-390 Millennium multi-mission aircraft alla Hungarian Air Force. “L’aereo sarà il primo al mondo ad essere dotato di una roll-on/roll-off Intensive Care Unit, essendo ancora meglio equipaggiato per svolgere humanitarian missions and Medical Evacuation Missions. L’Hungarian C-390 è pienamente compatibile con i NATO requirements, non solo in termini di hardware ma anche nella sua avionics and communications configuration.

L’aereo soddisfa pienamente i requisiti delle Hungarian Defence Forces, essendo in grado di svolgere diversi tipi di missioni militari e civili, tra cui Medical Evacuation, Humanitarian Support, Search and Rescue, Cargo and Troops Transport, Precision Cargo Airdrop, Paratroopers Operations, and Air-to-Air Refueling (AAR)”, afferma Embraer.

“L’arrivo di questo aereo rappresenta una vera pietra miliare per l’Hungarian Air Force, in quanto fornirà alle Hungarian Defence Forces capacità senza precedenti in military air transport. È nell’interesse della sicurezza dell’Ungheria avere defence forces ben equipaggiate, forti e moderne, e ci stiamo lavorando. Embraer è un partner eccellente in questo”, ha affermato Kristóf Szalay-Bobrovniczky, Minister of Defence of Hungary.

“Questo è un momento molto speciale per Embraer, poiché consegniamo il primo C-390 Millennium alla Hungarian Air Force. Questo aereo offre una combinazione imbattibile di performance, flessibilità e ridotti life cycle costs, rendendolo l’airlift of choice in Europe”, afferma Bosco da Costa Junior, President and CEO of Embraer Defense & Security. “Siamo fiduciosi che il C-390 aggiungerà importanti capacità all’Ungheria e non vediamo l’ora di supportare l’entrata in servizio dell’aereo”.

“Il C-390 può trasportare più payload (26 tonnellate) rispetto ad altri medium-sized military transport aircraft e vola più velocemente (470 nodi) e più lontano, essendo in grado di svolgere un’ampia gamma di missioni come il trasporto e lo sbarco di merci e truppe, medical evacuation, search and rescue, firefighting, humanitarian missions, operando su piste temporanee o non asfaltate. L’aereo configurato con air-to-air refueling equipment, con la designazione KC-390, può operare sia come tanker che come riceiver, in questo caso anche ricevendo carburante da un altro KC-390 tramite pods installati sotto le ali.

Da quando è diventato operativo con la Brazilian Air Force nel 2019 e con la Portuguese Air Force nel 2023, il C-390 ha dimostrato la sua capacità, l’affidabilità e le performance. L’attuale flotta di aerei operativi ha accumulato più di 14.000 ore di volo, con un mission capable rate del 93% e mission completion rates superiori al 99%, dimostrando una produttività eccezionale nella categoria”, conclude Embraer.

(Ufficio Stampa Embraer – Photo Credits: Embraer)