TAP Air Portugal collega Lisbona a Florianópolis

TAP Air Portugal ha inaugurato martedì la sua nuova rotta tra Lisbona e Florianópolis con il volo TP109, atterrato per la prima volta il 3 settembre all’Aeroporto Internazionale di Florianópolis, Hercílio Luz, dando così il via a un servizio regolare che offre tre voli settimanali dalla capitale portoghese.

Luís Rodrigues, Presidente di TAP e uno dei passeggeri del volo inaugurale, si è detto “molto felice di questa nuova destinazione. Siamo convinti che questo volo sarà accolto molto bene sia dai clienti brasiliani che europei. Ne è la prova la domanda registrata fin dal primo giorno in cui abbiamo aperto le vendite per questa rotta”.

“L’aggiunta di Florianópolis come destinazione TAP risponde alla crescente domanda di voli tra il Portogallo e il sud del Brasile, e rafforza l’impegno del vettore a continuare a investire per essere la compagnia europea preferita dai brasiliani”, ha concluso.

“TAP opera la rotta verso Florianópolis con un Airbus A330-200 in grado di trasportare 269 passeggeri, di cui 244 in classe Economy e 25 in Business. Il volo dura circa 12 ore.

I voli tra Lisbona e Florianópolis sono operati il martedì, il giovedì e il sabato, con partenza da Lisbona tra le 10:10 e le 10:50 e arrivo a Florianópolis tra le 17:15 e le 17:55. Nella direzione opposta, i voli partono dalla capitale dello Stato di Santa Catarina tra le 19:35 e le 20:40, per arrivare a Lisbona tra le 9:50 e le 10:55 del giorno successivo”, afferma TAP.

“Conosciuta come Ilha da Magia e affettuosamente soprannominata Floripa, la capitale dello Stato di Santa Catarina è composta da un’isola principale, l’Ilha de Santa Catarina e da una piccola porzione di terraferma, oltre che da diverse piccole isole circostanti. La città si distingue per le sue bellezze naturali, le spiagge paradisiache, la ricca storia e cultura e l’elevata qualità della vita, che la rendono una destinazione turistica sempre più popolare tra i viaggiatori di tutto il mondo.

Restando nell’ambito brasiliano, entro la fine dell’anno, TAP riprenderà i collegamenti tra Lisbona e Manaus, la capitale dello Stato dell’Amazzonia, operando tre voli settimanali – con scalo a Belém – il lunedì, mercoledì e venerdì. Il primo volo è previsto per il 4 novembre”, prosegue TAP.

“TAP offre collegamenti diretti da Lisbona a San Paolo, Rio de Janeiro, Belém, Belo Horizonte, Brasília, Fortaleza, Natal, Maceió, Porto Alegre, Recife, Salvador, Florianópolis e Manaus, oltre a collegare Porto a San Paolo e Rio de Janeiro. In totale, sono 13 le città brasiliane (15 rotte da Lisbona e Porto) che TAP collega direttamente al Portogallo.

Votata per dieci anni consecutivi come Compagnia Aerea Leader in Europa per il Sud America ai World Travel Awards, in riconoscimento del suo eccellente servizio, TAP si è inoltre aggiudicata nel 2023 il MICE Award come Migliore Compagnia Aerea Europea”, conclude TAP.

(Ufficio Stampa TAP Air Portugal – Photo Credits: TAP Air Portugal)