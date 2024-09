L’Iraq Ministry of Defence ordina 12 elicotteri Airbus H225M

Airbus Helicopters si è aggiudicata un contratto per 12 H225M multi-role helicopters dalla Republic of Iraq. “Il contratto è stato firmato a Baghdad dal Minister of Defence of Iraq Mr Thabet al-Abbassi, con la presenza del French Ambassador Patrick Durel. Questi elicotteri saranno utilizzati dall’Iraqi Army Aviation command, in sostituzione dei vecchi Mi-17, per una gamma più ampia di missioni: counter-terrorisim, special operations, tactical troop transport, attack, ground fire support, MEDEVAC, combat search and rescue. Le consegne inizieranno nel 2025. L’Iraq opera già una flotta di elicotteri Airbus delle famiglie H125, H135 e H145“, afferma Airbus.

“Siamo molto lieti di dare il benvenuto a un nuovo membro nella famiglia H225M”, ha affermato Bruno Even, CEO di Airbus Helicopters. “L’H225M è una combat-proven platform utilizzata in tutto il mondo da molti operatori, tra cui la French Air Force, per combat search and rescue missions. Ha dimostrato il suo valore e ha salvato molte vite da quando è entrato in servizio. L’H225M è ineguagliabile in termini di range, payload and mission systems. È stato progettato per operare missioni impegnative negli ambienti più esigenti. Non vediamo l’ora di vedere l’H225M contribuire alla sicurezza e alla sovranità dell’Iraq”.

“L’H225M ha dimostrato la sua affidabilità e durata in combat conditions and crisis areas. Grazie alla politica di miglioramento continuo di Airbus, l’H225M è ora dotato di una nuova avionica, di un enhanced main gear box, airborne communication systems e può essere equipaggiato con l’HForce weapon system. Il maximum take off weight è stato aumentato di 160 kg, per raggiungere 11.160 kg.

Ci sono più di 350 H225 e H225M in servizio in tutto il mondo, per un totale di oltre 880.000 ore di volo. I military customers includono Francia, Malesia, Indonesia, Thailandia, Singapore, Messico, Kuwait, Brasile e Ungheria“, conclude Airbus.

