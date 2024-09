Tecnam riceve l’Editor’s choiche award and innovation award 2024 di Flying Magazine

Tecnam informa: “Flying Magazine, l’aviation publication più letta al mondo, ha conferito i suoi ‘Editor’s Choice Award’ e ‘Innovation Award’ al Tecnam P-Mentor, in riconoscimento del suo design di qualità e delle tecnologie avanzate. L’annuncio è stato fatto durante il Flying’s event nella serata di apertura dell’EAA AirVenture Oshkosh 2024.

Il premio riconosce anche la qualità dell’intera flotta Tecnam, dalla Light Sport category all’innovativa P2012 series, che sta sostituendo molti vecchi velivoli per gli operatori commerciali in tutto il mondo, e naturalmente il P-Mentor, che sta rivoluzionando il training market e le sue best practices”.

“Nel 2024, Tecnam ha iniziato le consegne del P-Mentor alle principali US flight schools come Kilo Charlie Aviation in Kansas, Vermont University e Stephen F. Austin State University in Texas”, prosegue Tecnam.

“Siamo incredibilmente onorati di ricevere questo prestigioso premio. Siamo orgogliosi che Tecnam sia stata riconosciuta come l’azienda più innovativa nel settore dell’aviazione per il suo design innovativo e le tecnologie avanzate da una pubblicazione del settore dell’aviazione così prestigiosa”, ha affermato Giovanni Pascale Langer, Tecnam Managing Director.

“Tecnam sta dimostrando che l’innovazione nell’aviazione è possibile e questo aiuterà le generazioni attuali e future di piloti a volare su velivoli più sostenibili e moderni”, ha affermato Randy S. Bolinger, editorial director of FLYING.

(Ufficio Stampa Tecnam – Photo Credits: Tecnam)