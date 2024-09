News Brevi – 06.09.2024

AIR DOLOMITI ATTERRA SU TIK TOK CON MARTINO IL BASSOTTO – Air Dolomiti, compagnia aerea di Lufthansa Group, ha deciso di fare il suo ingresso su Tik Tok, la piattaforma di video più popolare del momento, con il profilo @air.dolomiti. “Con questo nuovo canale, la compagnia mira a connettersi con un pubblico sempre più digitale, rafforzando la relazione con i suoi passeggeri e creando un legame più stretto e autentico con un progetto digital fresco e vivace che avrà come protagonista un piccolo amico bassotto di nome Martino. Con il supporto dell’agenzia partner Ogilvy, Air Dolomiti si racconta attraverso le avventure di Martino il bassotto che dall’Italia parte alla scoperta delle sue origini bavaresi. Un animale dolce e tenero ma popolare in Baviera anche per la sua resistenza, tenacia ed agilità tanto da esser stato scelto come mascotte ufficiale dei giochi olimpici estivi di Monaco nel 1972 e da avere una giornata dedicata, il Dackel Day. Le storie avvincenti, le tradizioni e le feste che da sempre arricchiscono l’esperienza di viaggio dei nostri passeggeri vengono ora descritte attraverso gli occhi di questo amico a quattro zampe”, afferma Air Dolomiti. “Il nostro obiettivo con questa campagna è andare oltre i confini del tradizionale marketing, offrendo una narrazione coinvolgente e autentica che rappresenti i valori di Air Dolomiti: attenzione ai dettagli, cura dei passeggeri e passione per il viaggio”, commenta Francesca Montessori, Director Customer Experience, Marketing e Inflight Product. Per saperne di più, seguire il profilo Tik Tok @air.dolomiti.

AIR SERBIA CONTINUERÀ I COLLEGAMENTI PER MOSTAR NEL 2025 – Air Serbia e l’aeroporto di Mostar hanno prolungato la loro collaborazione per un altro anno, in base alla quale la compagnia aerea di bandiera continuerà a volare tra Belgrado e Mostar fino a ottobre 2025. Air Serbia opera collegamenti per questa città della Bosnia ed Erzegovina tre volte a settimana, il lunedì, venerdì e domenica. La durata del volo è di circa 50 minuti. “Abbiamo istituito il servizio diretto tra Belgrado e Mostar il 15 aprile 2024, dopo una pausa durata 30 anni. Nei primi tre mesi di operazioni abbiamo registrato un’ottima occupazione delle cabine, con oltre 6.000 passeggeri che hanno volato tra le due città. Luglio ha registrato il maggior numero di passeggeri su questa rotta, con un coefficiente di riempimento molto elevato. Ciò indica che i voli diretti tra Belgrado e Mostar sono di eccezionale importanza per i nostri passeggeri. Non vediamo l’ora di continuare la nostra collaborazione per mantenere il traffico aereo di linea su questa rotta”, ha affermato Bosko Rupic, General Manager Commercial and Strategy di Air Serbia”. La direzione dell’aeroporto di Mostar, guidata dal Direttore Marko Duzel e dall’Executive Director Ibrica Berberovic, ha espresso soddisfazione per i risultati ottenuti dalla nuova rotta aerea tra Mostar e Belgrado e ha ringraziato ancora una volta la compagnia aerea. “Sosteniamo pienamente la continuazione dei voli nell’orario invernale, che garantisce la sostenibilità di questa rotta in futuro. I voli durante questo periodo dell’anno sono molto importanti poiché uomini d’affari, turisti e altri passeggeri potranno così volare a Mostar via Belgrado, nonché verso tutto il mondo. Vogliamo sottolineare che i cittadini di Mostar hanno reagito molto positivamente all’inizio di questo servizio perché Air Serbia offre buoni collegamenti aerei da Mostar, via Belgrado, verso Parigi, Düsseldorf, Zurigo, Amsterdam, Oslo, Barcellona, Copenaghen, Larnaca, Stoccolma, Praga, Milano, Roma, Francoforte, Istanbul, Venezia, Bologna, Bucarest, Cracovia, Vienna, Budapest, Hannover, Stoccarda, Amburgo, Norimberga, Bruxelles, Lione e molte altre città. Ci auguriamo che questo sia solo l’inizio di una collaborazione duratura”, hanno affermato il Direttore Marko Duzel e l’Executive Director Ibrica Berberovic. Air Serbia vola verso 17 città nei paesi dell’ex Jugoslavia.

AIRBUS: ORDINI E CONSEGNE NEL MESE DI AGOSTO 2024 – Airbus ha comunicato gli ordini e le consegne di aeromobili commerciali per il mese di agosto 2024. Ad agosto 2024 sono state effettuate 47 consegne a 31 clienti. Ordini lordi nel mese pari a 46 aerei. Consegne nel 2024 ad oggi: 447 aeromobili a 75 clienti nell’anno.

ENAC: CONCLUSI I LAVORI EL 73° SPECIAL MEETING ECAC – Concluso oggi a Maastricht il 73° Special Meeting dell’ECAC a cui ha partecipato la delegazione italiana guidata dal Presidente Enac Pierluigi Di Palma. I lavori sono stati presieduti dal DG Enac Alessio Quaranta, nel suo ruolo di Presidente ECAC, e sono stati incentrati sulle priorità strategiche e sulle proposte che, a livello europeo, saranno portate al tavolo della 42ª Assemblea dell’ICAO, in programma per il 2025. Il Presidente Enac Di Palma ha espresso soddisfazione per lo Special Meeting: “L’Italia continua a svolgere un ruolo chiave, all’interno dei maggiori consessi internazionali, contribuendo a innalzare gli standard in materia di trasporto aereo. Oltre alla riconciliazione del comparto con l’ambiente e all’apporto che il nostro Paese può offrire per una policy comune sull’impiego dei SAF, abbiamo rimarcato l’importanza dell’innovazione tecnologica, quale risorsa strategica per un’aviazione civile ancora più sicura, inclusiva e a misura d’uomo”. Il DG Quaranta, nel ringraziare i Direttori Generali degli Stati Membri, ha sottolineato i risultati raggiunti: “L’UE e l’Italia portano un contributo determinante per attuare quegli obiettivi strategici che, a livello globale, ridisegneranno il futuro dell’aviazione civile. Un approccio armonizzato, resiliente e aperto allo scambio ci consente di anticipare le sfide che ci attendono e di dare compimento alle priorità individuate”. Tra i principali temi trattati durante il Meeting, le elezioni del Consiglio ICAO, la lista europea dei candidati e lo stato di ratifica dei Protocolli che modificano la Convenzione di Chicago. Unanime l’impegno da parte di tutti gli Stati a proseguire gli sforzi volti a rafforzare la cooperazione internazionale.

EASYJET: COSTA COFFEE E’ ORA A BORDO DI TUTTI I VOLI DELLA COMPAGNIA AEREA – Costa Coffee è stato lanciato sul network easyJet da oggi, portando un nuovo inflight drinks range dal Coffee Shop a bordo di tutti i voli della compagnia aerea. Dopo il lancio il mese scorso sui voli del Regno Unito, tutti i clienti easyJet possono ora gustare selected Costa Coffee drinks su tutte le 1.184 rotte easyJet verso 170 destinazioni in 35 paesi. Per celebrare il lancio, il Costa Coffee’s Master of Coffee, Gennaro Pelliccia, ha sorpreso i vacanzieri a bordo di un volo easyJet da Londra Gatwick a Roma con una speciale coffee experience a 30.000 piedi. I passeggeri hanno ricevuto complimentary goodie bags e una selezione di bevande dal nuovo inflight range, dal Salted Caramel Latte a un Cappuccino schiumoso, sviluppato in collaborazione con easyJet. Gennaro Pelliccia, Master of Coffee at Costa Coffee ha commentato: “È stato un vero piacere dare vita all’esperienza Costa Coffee in cielo. Condividere una tazza di caffè perfetta con i passeggeri mentre si imbarcavano per il loro viaggio verso Roma è stato un sogno che si è avverato. La nostra tradizione italiana continua a ispirarci ogni giorno a reinventare nuove coffee experiences per gli amanti del caffè in tutto il mondo. Collaborare con easyJet ci consente di rendere ogni viaggio, anche in aereo, un po’ più speciale”. Russell Braterman, In Flight Retail Director for easyJet, ha affermato: “Siamo sempre alla ricerca di modi per migliorare l’esperienza a bordo per i nostri milioni di clienti e offrire loro più scelte di quelle che desiderano quando volano con noi, quindi siamo lieti di lanciare questa nuova gamma con Costa Coffee a bordo di tutti i nostri voli, che rappresenta una fantastica aggiunta al nostro popolare EAT DRINK range onboard”.

AIR ASTANA ESPANDE LA SUA RETE DI COLLEGAMENTI VERSO L’ARABIA SAUDITA – Air Astana annuncia il lancio dei voli di linea diretti da Shymkent a Jeddah, che prevederanno un doppio servizio settimanale operativo dal 1° al 28 ottobre 2024. Dopo tali date, uno dei collegamenti sarà convertito in un servizio settimanale tra Shymkent e Medina. Il 29 ottobre 2024 sarà lanciato anche un nuovo servizio bisettimanale da Almaty a Medina, che si aggiungerà a quello esistente da Almaty a Jeddah. Tutti i voli per l’Arabia Saudita saranno operati con aeromobili Airbus A321LR configurati con 16 posti in Business class e 150 posti in Economy class. La durata del volo da Shymkent a Jeddah e da Shymkent a Medina sarà di 5 ore e 35 minuti, mentre quella da Almaty a Medina sarà di 6 ore e 10 minuti. Jeddah è la seconda città più grande dell’Arabia Saudita e la seconda capitale economica del paese. Offre numerose attrazioni, tra cui la Fontana di Re Fahd, l’antica città di Al-Balad e le spiagge del Mar Rosso. Jeddah dista solo un’ora di treno (ad alta velocità) dalla Mecca. Medina è la seconda città santa più importante per i musulmani dopo la Mecca.

EMIRATES CELEBRA L’ONAM A BORDO – Emirates: “Emirates si unisce alla celebrazione della Kerala harvest season, con una deliziose prelibatezze a bordo e una serie di divertenti film in Malayalam. Fino al 16 settembre 2024, autentici piatti Onam saranno serviti in tutte le classi di cabina, sui voli da e per Kochi e Thiruvananthapuram a Dubai. A bordo del volo Emirates 14 volte alla settimana per Kochi e del volo Emirates 7 volte alla settimana per Thiruvananthapuram, saranno offerti menù curati con i sapori distintivi di Onam, dando ai viaggiatori un assaggio di casa. I clienti Emirates possono assaporare antipasti tradizionali, e possono anche concedersi una selezione di gustose salse essenziali per Onam, tra cui kaalan a base di cocco, yogurt fresco e patate dolci, pachadi di cetrioli, un’insalata guarnita, e puli inji, un chutney dolce e aspro a base di zenzero. Ai clienti di First Class e Business Class verranno serviti anche pappadam in stile Kerala e sottaceti di mango piccanti. Seguirà una deliziosa scelta di main courses, tra cui curry di alleppey kozhi, pollo speziato in salsa di cocco, pollo speziato sukha, pollo fritto in padella con cocco e spezie, riso al vapore, carota e piselli thoran e kootu di verdure. I clienti di First Class possono anche scegliere la gustosa opzione mutton pepper fry. I dessert includeranno i preferiti di Onam come il palada pradhaman, un cremoso budino di riso servito con pistacchi tostati, uvetta e anacardi, o il parippu payasam, il famoso budino di lenticchie dolci guarnito con scaglie di cocco tostate. Rimanendo fedeli alla stagione delle feste, tutti i pasti saranno serviti su pirofile di foglie di banano.Per rendere il viaggio ancora più memorabile, coloro che celebrano Onam possono godere di oltre 6.500 canali di intrattenimento sul pluripremiato Ice di Emirates. Emirates celebra un’ampia gamma di culture globali in volo ed è appassionata nel deliziare i clienti con una cucina di ispirazione regionale e speciali menù stagionali. Da Onam a Diwali, Eid, Capodanno cinese, Natale, Oktoberfest e Pasqua, vengono celebrate molte feste, creando esperienze ponderate per tutti i viaggiatori globali”.

LUFTHANSA TECHNIK: LTS ICE CREAM DAY 2024 – Lufthansa Technik informa: “Noi di Lufthansa Technik Shenzhen crediamo che celebrare i piccoli momenti faccia una grande differenza. Abbiamo accolto il caldo estivo con il nostro attesissimo Ice Cream Day. È stata una pausa rinfrescante piena di sorrisi, risate e, naturalmente, delizioso gelato. Eventi come questi ci ricordano che le nostre persone sono la risorsa più preziosa. Promuovendo un ambiente di lavoro positivo e coinvolgente, ci assicuriamo che il nostro team rimanga motivato e connesso, anche nei periodi più frenetici”.

JETBLUE: AL VIA I VOLI TRA BOSTON E PRESQUE ISLE – JetBlue ha annunciato di aver avviato il servizio tra Boston Logan International Airport (BOS) e Presque Isle International Airport (PQI). Il servizio da e per Presque Isle sarà operativo tutti i giorni, offrendo ai viaggiatori del Maine settentrionale e del New Brunswick una maggiore comodità quando viaggiano verso Boston e oltre. “Siamo lieti di riportare i tanto desiderati voli da Boston a Presque Isle e nelle comunità circostanti”, ha affermato Dave Jehn, vice president of network planning and airline partnerships at JetBlue. “Questo nuovo servizio esemplifica il nostro impegno nel fornire ai clienti in tutto il New England un servizio di alta qualità nei luoghi che più desiderano visitare. Siamo grati all’U.S. Department of Transportation per aver selezionato JetBlue per questa Essential Air Service route”. “Siamo entusiasti dell’opportunità di dare il benvenuto a JetBlue nella nostra città e di continuare ad avere un servizio attento e affidabile da un airline provider molto rispettato”, ha affermato Tyler Brown, Presque Isle City Manager. Presque Isle, situata nel cuore della contea di Aroostook, è una comunità vivace che funge da regional service center for business, healthcare, education, air transportation and recreation. L’ingresso di JetBlue a Presque Isle porta le tariffe basse e il servizio della compagnia aerea in un’altra destinazione del New England. Entro questo inverno JetBlue servirà 10 destinazioni in tutto il New England. JetBlue inizialmente opererà la rotta verso Presque Isle utilizzando il jet Embraer E190 da 100 posti e passerà all’Airbus A220 da 140 posti nel 2025. Il nuovo servizio fa parte del piano strategico JetForward di JetBlue, che include il rafforzamento del suo network nel Northeast. Con il nuovo servizio per Manchester, New Hampshire, in partenza a gennaio, JetBlue presto servirà 10 destinazioni nel New England.

EASA PUBBLICA NUOVI AMC E GM PER SERA CHE ARMONIZZANO LA GLOBAL AVIATION LEGISLATION – L’EASA ha pubblicato l’Amendment 7 of Issue 1 degli Acceptable Means of Compliance and Guidance Material to the Standardised European Rules of the Air (AMC & GM to SERA), derivanti esclusivamente dal mantenimento del SERA regulatory framework. Le Decisions 2024/006/R, 2024/007/R, and 2024/008/R introducono il nuovo set di AMC and GM che supporterà pilots, air traffic controllers, airport operators, authorities e altre entità con gli implementing Regulations (EU) 2024/403, 2024/404, 2024/405. I regolamenti armonizzano la European Union (EU) and International Civil Aviation Organization (ICAO) legislation nel regulatory domains of SERA, Air Traffic Management / Air Navigation Services (ATM/ANS) and Aerodromes (ADR). In particolare, l’AMC e GM aggiornati: armonizzano il processo e la fraseologia delle standard instrument departure (SID) and standard instrument arrival (STAR) speed restrictions con l’ICAO; mostrano come utilizzare la procedura modificata per European radio communication failures; raccomandano la menzione dei ballistic parachutes nel flight plan, in risposta a una safety recommendation indirizzata all’EASA; chiariscono l’indicazione delle radio mandatory and transponder mandatory zones sulle carte pertinenti, sulla base di un ampio feedback delle parti interessate. I Regulations (EU) 2024/403, 2024/404, and 2024/405 sono stati pubblicati dall’ European Commission nell’aprile 2024, tenendo conto della EASA Opinion No 03/2023 nell’ambito dell’EASA Rulemaking Task RMT.0476. Questo final batch of AMC and GM porta a termine i Subtasks 1 and 2 of RMT.0476.