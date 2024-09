Qatar Airways votata come ‘World’s Best MICE Airline’ e ‘Middle East’s Best MICE Airline’ per la seconda volta

Qatar Airways annuncia di essere stata votata come ‘World’s Best MICE Airline 2024’ ai World MICE Awards™, ospitati a Ho Chi Minh City, Vietnam, il 4 settembre 2024. La compagnia aerea è stata anche votata come ‘Middle East’s Best MICE Airline 2024’ dagli esperti del settore.

I World MICE Awards™ onorano i leader del settore per aver promosso il global Meetings, Incentives, Conferences, and Exhibitions (MICE) tourism. Questo è il secondo anno consecutivo in cui Qatar Airways è stata premiata con questo riconoscimento.

Il Qatar Airways Chief Commercial Officer, Mr. Thierry Antinori, ha affermato: “Qatar Airways è orgogliosa di aver ricevuto i World’s Best MICE Airline and Middle East’s Best MICE Airline 2024 awards per il secondo anno consecutivo. Questo riconoscimento è una testimonianza dei nostri sforzi nel far progredire il settore MICE globale attraverso la nostra one-stop digital travel solution, QMICE, che offre tariffe esclusive, notevole flessibilità di viaggio e vantaggi esclusivi per MICE professionals.

QMICE, insieme al nostro servizio pluripremiato, nonché alla business class Qsuite e all’attesissima Qsuite Next Gen, garantisce che offriamo sempre ai nostri clienti un’esperienza di viaggio elegante e conveniente verso oltre 170 destinazioni, sia a bordo che attraverso il nostro five-star award-winning hub, Hamad International Airport, che supporta Doha come sede leader per MICE”.

(Ufficio Stampa Qatar Airways)