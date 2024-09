KLM Cityhopper vola a Valencia per The Aviation Challenge

Ieri, un KLM Cityhopper Embraer 195-E2 ha volato dall’aeroporto di Amsterdam Schiphol a Valencia Airport per The Aviation Challenge. La sfida è un’iniziativa di SkyTeam per incoraggiare le compagnie aeree a condurre le operazioni nel modo più efficiente ed economico possibile. Le compagnie aeree partecipanti condividono i risultati dei test, in modo che possano utilizzare queste informazioni per migliorare ulteriormente la sostenibilità delle loro operazioni di volo complessive.

“KLM riconosce il suo impatto sull’ambiente e sul clima e comprende che ci sono limiti a ciò che il nostro pianeta può gestire, rendendo necessaria un’azione se vogliamo continuare a operare entro questi confini. Testando varie innovazioni durante le operazioni di volo e a bordo, KLM esamina i risultati, con l’obiettivo di ampliarle e implementarle come pratiche standard.

Il volo KLM Cityhopper per The Aviation Challenge è atterrato a Valencia, la città designata come European Green Capital per il 2024 dalla European Commission“, afferma KLM.

“Prima e durante il volo, KLM ha testato varie iniziative. Ad esempio, l’implementazione di una nuova procedura di salita, OptiClimb, può far risparmiare l’1% di carburante sui voli KLM Cityhopper. Questa procedura consiglia ai piloti le climb speeds più efficienti in base al peso, alle condizioni meteorologiche, al tipo di aeromobile e alla rotta. Questa procedura verrà implementata su tutti i voli KLM Cityhopper la prossima settimana. Inoltre, vengono fatti degli sforzi per condurre le procedure di terra in aeroporto, sia a Schiphol che a Valencia, utilizzando il maggior numero possibile di electric equipment.

A bordo, sono state apportate diverse modifiche, sia evidenti che impercettibili per i passeggeri. I calcoli assicurano che l’aereo sia caricato con il minimo peso possibile e che gli scarti alimentari vengano raccolti separatamente. Il vino viene trasportato in “Wine Tubes” invece che in piccole bottiglie, riducendo sia il peso che gli scarti. Anche i carrelli vengono aggiornati per raccogliere e trattare separatamente tutti gli scarti. La porcellana viene sostituita a bordo e la Business Class cup è realizzata con scarti agricoli riciclati. La rivista di bordo di KLM, Holland Herald, è disponibile in formato digitale tramite Wi-Fi di bordo. Infine, l’equipaggio ha ricevuto uniformi realizzate con un nuovo tessuto più sostenibile e indossa le KLM sneakers by Filling Pieces introdotte in precedenza.

Come compagnia aerea, KLM mira a coinvolgere anche i suoi passeggeri nella transizione. I passeggeri che acquistano alternative fuel (SAF) hanno diritto all’imbarco prioritario, subito dopo i passeggeri SkyPriority. L’acqua del rubinetto è resa più accessibile a Schiphol con punti acqua, consentendo ai passeggeri di riempire bottiglie riutilizzabili fornite da Dopper, riducendo la necessità di bottiglie d’acqua di plastica. I passeggeri sono anche incoraggiati a viaggiare leggeri prima del volo”, prosegue KLM.

“L’idea per The Aviation Challenge è nata da un gruppo di entusiasti colleghi KLM. Sono stati ispirati dalla storica London-Melbourne race del 1934, che mirava a collegare il mondo e unire le persone. Le sfide dell’aviazione odierne non riguardano il colmare le distanze, ma la sostenibilità. Quindi, la sfida concreta di SkyTeam sotto forma di The Aviation Challenge è quella di condurre un volo commerciale regolare con il minor impatto possibile sul pianeta”, conclude KLM.

(Ufficio Stampa KLM)