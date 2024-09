Aeronautica Militare: passaggio di consegne al 14° Stormo di Pratica di Mare

Mercoledì 4 settembre, presso l’aeroporto militare “Mario de Bernardi” di Pratica di Mare (RM), si è svolta la cerimonia del passaggio di consegne al Comando del 14° Stormo tra il Colonnello Luca Mazzini, Comandante uscente, e il Colonnello Alfredo Pietrolucci, Comandante subentrante.

A presenziare la cerimonia il Comandante delle Forze di Mobilità e Supporto Generale di Divisione Aerea Enrico Degni, e numerose autorità civili e militari, tra cui la Sindaco di Pomezia Dott.ssa Veronica Felici, il gonfalone del comune di Pomezia e le Associazioni combattentistiche e d’Arma.

Nel suo discorso di commiato, il Colonnello Luca Mazzini, dopo due anni alla guida del Reparto pontino, ha ripercorso l’attività di Comando descrivendola come estremamente avvincente e ricca di sfide. Ha quindi espresso profonda gratitudine al suo personale: “Abbiamo tutti dato il 200%, sostenuto quattro operazioni fuori dai confini nazionali (OFCN) fornendo il 100% del personale a quattro Task Group: il Breus, con il KC-767 che opera dal 2014 in Kuwait; l’Argo, a più riprese con il CAEW; il Perseo, con lo Spydr; e il Task Group Thor, per la prima volta come gruppo di volo autonomo in OFCN al di fuori di una TFA (Task Force Air), in Islanda. Poi tutte le missioni per la Difesa, in Africa, sul fianco Est e in decine di altre destinazioni; le esercitazioni come la Cobra Warrior, la Joint Star, l’EART, la NAT24, e infine le quattro mega campagne: Rising Sun 2023 e 2024; la Red Flag in Alaska; la Pitch Black in Australia, forse le più grande mai fatta dalla nostra Forza Armata. Ci sono state anche tre evacuazioni di personale all’estero (Sudan, Niger e Israele) e le celebrazioni del centenario dell’Aeronautica Militare con l’evento più importante, la Manifestazione Aerea di Pratica di Mare, svoltasi proprio nei piazzali e negli hangar del 14° Stormo. Tutto questo, senza mai fermarci con la linea P-180, in prontezza H24 per la Protezione Civile, ha garantito il controllo radiomisure su tutti gli aeroporti militari italiani. Inoltre non abbiamo mai smesso di addestraci con tutte le nostre flotte e al fianco dei reparti aerotattici in missioni di AAR (Air to Air Refuelling) con il KC-767 e Command & Control con il CAEW. È stato uno sforzo corale, e se gli aerei sono la punta dell’iceberg, sotto ci sono sempre stati l’Ufficio Operazioni e il GEA a sostenere il tutto, e un Ufficio Comando, un Servizio SLPP (Servizio Locale Prevenzione e Protezione) e una Sezione Logistica Amministrativa a rendere questo fattibile. Davvero complimenti a tutti per il tanto, tantissimo lavoro che abbiamo fatto insieme”.

Il Colonnello Alfredo Pietrolucci, subentrante, ha raccolto con onore e riconoscenza il testimone passatogli, ringraziando i Vertici della Forza Armata per la fiducia in lui riposta: “Oggi ritengo sia doveroso rivolgere la nostra attenzione al personale tutto del 14° Stormo, che ne costituisce la vera e fondante eccellenza, a voi donne e uomini del 14° Stormo e, in questo giorno particolare, al Col. Luca Mazzini, uomo, comandante e amico, che conosco e stimo da quasi 30 anni, le cui capacità ho avuto modo di apprezzare e riconoscere in più di una occasione. Luca, sono veramente orgoglioso di ricevere da Te il testimone del 14° Stormo, non potrei essere più onorato; spero e mi auguro vivamente di poter essere all’altezza della tua eredità e dell’eccellente lavoro di questi due anni che, assieme alla costante dedizione di tutto il personale, ha confermato il 14° Stormo quale eccellenza della nostra Forza Armata e della Difesa. In tale ottica, tengo a ribadire l’assoluta continuità di intenti con la tua vision, in armonia con le direttive del Vertice della Forza Armata e della Difesa; continuità che si declina nei tre concetti chiave di operatività, sicurezza volo, sicurezza sul lavoro, concetti tra loro indissolubilmente legati, e dalla cui stretta sinergia dipende il perseguimento della missione dello Stormo stesso”.

Il Generale Degni, nel sottolineare i numerosi e importanti traguardi raggiunti dal 14° Stormo, ha ringraziato il Colonnello Mazzini per l’impegno profuso nel corso del suo incarico: “Mi complimento e ti ringrazio per l’eccellente lavoro fatto in questi due anni. Lasci uno Stormo efficiente e preparato, che assicura funzioni di supporto e abilitanti, fondamentali per la piena riuscita delle missioni in scenari operativi complessi e sempre più lontani, come testimonia la recente esperienza nell’Indopacifico”.

Al Comandante subentrante ha augurato un sereno e proficuo lavoro. Infine, si è rivolto al personale dello Stormo: “Il successo di un Comando si misura non solo sulle capacità personali del Comandante, ma soprattutto da come ha operato il Reparto nel suo insieme. I risultati raggiunti sono tutti merito del vostro sforzo, e dovete esserne fieri e orgogliosi. Vi ringrazio per tutto quello che avete fatto e vi chiedo di continuare con lo stesso impegno a svolgere la vostra missione, stringendovi come una squadra coesa attorno al vostro nuovo Comandante”.

Il 14° Stormo ha sede presso l’aeroporto militare “Mario de Bernardi” di Pratica di Mare ed è alle dipendenze del Comando delle Forze di Mobilità e Supporto di Roma. Lo Stormo conduce missioni di sorveglianza dello spazio aereo con i velivoli Gulfstream G-550 CAEW; di radiomisure e trasporto tattico, anche a favore del Dipartimento della Protezione Civile, con i velivoli P-180 Avanti I e II; e di rifornimento in volo, trasporto strategico e trasporto in bio-contenimento con i velivoli KC-767A.

