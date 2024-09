China Eastern Airlines introduce misure di agevolazione per un’esperienza migliore

China Eastern Airlines informa: “Con l’obiettivo di agevolare maggiormente i passeggeri internazionali, China Eastern Airlines ha recentemente avviato una serie di agevolazioni tecnologiche per viaggiare verso Est all’aeroporto internazionale di Shanghai Pudong.

I nuovi servizi proposti includono carta d’imbarco elettronica, trasferimento elettronico, servizio di trasferimento verso Est 24 ore su 24, servizio E-heart, dichiarazione doganale efficiente, pass facilitato e carta d’arrivo elettronica. Questi servizi non solo offrono un’esperienza senza intoppi, dalla prenotazione del biglietto al check-in, fino alla consegna dei bagagli e alla dichiarazione doganale, ma rendono anche gli spostamenti più efficienti e comodi per i viaggiatori.

I passeggeri che arrivano in Cina con i voli China Eastern Airlines tramite l’aeroporto internazionale di Shanghai Pudong possono ottenere facilmente le loro carte d’imbarco elettroniche attraverso l’app China Eastern Airlines e usufruire di una serie di comodi servizi, tra cui la dichiarazione doganale online e la presentazione della carta d’ingresso in volo”.

“In particolare, China Eastern Airlines offre un servizio di invio online delle informazioni sul transito per i visitatori stranieri che hanno diritto al transito senza visto di 24 o 144 ore, riducendo in maniera significativa il tempo necessario per completare le procedure di ingresso e rendendo più agevole il viaggio in Cina.

Inoltre, China Eastern Airlines ha esteso l’orario di servizio dei suoi banchi di check-in nazionali all’aeroporto internazionale di Shanghai Pudong fino a mezzanotte, assicurando la disponibilità dei servizi di check-in nazionali 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

In merito ai servizi per i bagagli, China Eastern Airlines ha introdotto un servizio di consegna speciale dei bagagli sulla rispettiva app e, all’interno della Cina, ha istituito sportelli dedicati per la consegna dei bagagli speciali in 15 aeroporti principali. Questi sportelli rispondono alle richieste di informazioni sui bagagli, gestiscono i bagagli speciali e di valore elevato e vendono franchigie aggiuntive”, prosegue China Eastern Airlines.

“Per offrire ai viaggiatori opzioni di viaggio più flessibili, China Eastern Airlines, peraltro, ha avviato un servizio di trasporto combinato ‘autobus + aereo’ nelle città del delta del fiume Yangtze, tra cui Suzhou, Kunshan, Hangzhou, Wuxi e Jiaxing. I passeggeri idonei che volano da o verso il delta del fiume Yangtze con voli operati da China Eastern Airlines o Shanghai Airlines possono usufruire del cambio gratuito del biglietto per tutti gli aeroporti della regione. Questo servizio è stato esteso anche a Sichuan, Chongqing, Guangdong e altre regioni”, conclude China Eastern Airlines.

(Ufficio Stampa China Eastern Airlines – Photo Credits: China Eastern Airlines)