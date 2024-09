Airbus avvia un limited share buyback

Airbus SE sta avviando uno share buyback programme, allo scopo di supportare le future employee share ownership plan activities e gli equity-based compensation plans. “Il programma sarà eseguito sull’open market per un periodo che termina il 31 marzo 2025 per un numero massimo di 4.254.000 azioni (con l’importo monetario massimo che è quello richiesto per acquisire il targeted number of shares a prezzi stabiliti in conformità con il Delegated Regulation, e sarà effettuato in una o più tranche).

Airbus ha incaricato una società di investimento di gestire l’esecuzione della prima tranche del programma, che comprenderà un importo massimo di 2.127.000 azioni, a partire dal 9 settembre 2024 e fino al 31 ottobre 2024. La società di investimento prenderà le sue decisioni di trading in merito alla tempistica degli acquisti indipendentemente da Airbus.

Il programma sarà eseguito in base alle condizioni di mercato e in conformità con le norme e i regolamenti applicabili, tra cui il Regulation (EU) No 596/2014 dell’European Parliament e del Council del 16 Aprile 2014 sul market abuse (“EU Market Abuse Regulation”) e il suo Commission Delegated Regulation (EU) No 2016/1052 (“Delegated Regulation”)”, afferma Airbus.

“Il programma è intrapreso ai sensi dell’autorità concessa dagli azionisti all’Airbus Board of Directors durante l’Airbus Annual General Meeting tenutosi il 10 aprile 2024, per riacquistare fino a un massimo del 10% del capitale azionario emesso dalla Società. Il programma è destinato a supportare l’esecuzione di future employee share ownership plan activities and equity-based compensation, evitando al contempo la diluizione degli azionisti esistenti.

Informazioni dettagliate sullo share buyback programme saranno rese disponibili tempestivamente, anche sul sito Web di Airbus all’indirizzo: https://www.airbus.com/en/investors/share-price-and-information#buyback“, conclude Airbus.

(Ufficio Stampa Airbus – Photo Credits: Airbus)