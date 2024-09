Malaysia Airlines reintroduce i collegamenti diretti con Parigi

Malaysia Airlines annuncia il lancio dei collegamenti diretti con l’aeroporto Charles de Gaulle (CDG) di Parigi. “La rotta inizierà a operare il 22 marzo 2025 e Parigi rappresenterà la 68° destinazione di Malaysia Airlines, rafforzando la sua posizione come porta d’accesso verso l’Asia e oltre.

Per celebrare il ripristino della rotta dopo quasi un decennio, Malaysia Airlines ha svelato la campagna ‘Time for Paris’. I biglietti sono già disponibili per la vendita. Il servizio opererà quattro volte a settimana dal Terminal 1 dell’aeroporto internazionale di Kuala Lumpur impiegando l’aereomobile A350-900. Dal 29 marzo 2025, i voli diventeranno giornalieri”, afferma Malaysia Airlines.

Datuk Captain Izham Ismail, Group Managing Director di Malaysia Aviation Group (MAG), ha dichiarato: “La nostra espansione in Europa segna una pietra miliare significativa per Malaysia Airlines. Con l’arrivo di ulteriori aeromobili widebody a partire da questo quarto trimestre, siamo pronti a riportare questa città tanto attesa nella nostra rete. Sebbene il mercato europeo sia altamente competitivo, vediamo un enorme potenziale per questa rotta. Lanciando i servizi diretti tra Kuala Lumpur e Parigi, riaffermiamo la nostra posizione di compagnia aerea di punta e rafforziamo il nostro ruolo di porta d’accesso verso l’Asia e oltre. Questa rotta sarà servita dal nostro aeromobile A350-900 all’avanguardia, che già opera su itinerari chiave come Londra e Doha, offrendo ai nostri passeggeri un’esperienza di viaggio di alto livello”.

“Oltre a questa importante espansione, MAG annuncia che Malaysia Airlines e Google Gemini stanno trasformando l’esperienza di viaggio presentando per la prima volta la tecnologia AI all’avanguardia Gemini durante una dimostrazione fisica in Malesia presso la MAG’s Arena durante la MATT Fair. Google Gemini, noto per le sue capacità avanzate nell’elaborazione del linguaggio naturale e nell’analisi predittiva, rappresenta la prossima frontiera dell’innovazione dell’intelligenza artificiale. I visitatori possono visualizzare le destinazioni dei loro sogni attraverso un generatore di immagini basato sull’intelligenza artificiale e ricevere itinerari di viaggio personalizzati utilizzando le funzionalità avanzate di Google Gemini.

Malaysia Airlines sta inoltre rinnovando il suo programma di viaggi corporate da MHbiz TRAVEL a MHcorporate. Questo programma di nuova concezione offre flessibilità e risparmio sulle rotte Malaysia Airlines e soluzioni di viaggio personalizzate sia per le PMI sia per le grandi aziende. MHcorporate offre un’esperienza di viaggio premium con un relationship manager dedicato, tariffe preferenziali e l’introduzione dei Corporate Enrich Points, che possono essere riscattati per ottenere vari vantaggi.

In qualità di membro dell’alleanza oneworld®, Malaysia Airlines offre attualmente connettività di livello superiore verso più di 900 destinazioni in 170 territori in tutto il mondo”, conclude Malaysia Airlines.

(Ufficio Stampa Malaysia Airlines – Photo Credits: Malaysia Airlines)