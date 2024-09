easyJet annuncia un piano di riorganizzazione e rafforzamento delle proprie operazioni in Italia a partire dalla stagione estiva 2025

easyJet annuncia la riorganizzazione delle proprie operazioni in Italia, con l’obiettivo di ottimizzare il proprio network e garantire una crescita sostenibile nel mercato italiano, continuando ad offrire tariffe convenienti per volare da e per l’Italia.

“Il piano di rafforzamento della presenza della compagnia in Italia prevede:

– Una ulteriore crescita a Milano, dove easyJet è già il principale vettore a Malpensa, incrementando il numero di aeromobili basati.

– Il trasferimento degli aerei basati a Venezia Marco Polo in altri aeroporti del network di easyJet a partire dalla stagione estiva 2025. Verranno comunque mantenuti i collegamenti tra Venezia e le principali destinazioni europee, tra cui Berlino, Londra e Parigi.

– I livelli occupazionali attuali saranno mantenuti e a tutti i piloti e agli assistenti di volo attualmente basati a Venezia sarà offerto il trasferimento in altre basi italiane della compagnia.

– Il consolidamento della crescita e degli investimenti sulla base di Napoli, dove nell’estate 2024 è stato aggiunto alla flotta un ottavo aereo.

– Nel caso in cui easyJet fosse selezionata tra i remedy takers nell’ambito dell’accordo tra ITA Airways e Lufthansa, la compagnia prevede l’apertura di basi presso gli aeroporti di Milano Linate e Roma Fiumicino a partire dall’estate 2025″, afferma easyJet.

“L’Italia rappresenta un mercato chiave per la compagnia, dove nell’ultimo anno easyJet ha trasportato oltre 20 milioni di passeggeri su 226 rotte da e per 21 aeroporti italiani. Inoltre, l’offerta per la stagione invernale 2024 sarà in crescita del 7.5% rispetto al 2023 con l’ingresso dell’ottavo aeromobile a Napoli, e l’introduzione di 13 nuove rotte, tra cui Tromsø, Il Cairo, Oslo e Rabat da Milano Malpensa, e Alicante e Praga da Napoli“, prosegue easyJet.

“easyJet è la seconda compagnia aerea a livello nazionale, posizione raggiunta grazie alla crescita degli ultimi anni. La decisione di riorganizzare le operazioni nel paese e, di conseguenza, riallocare gli aeromobili attualmente basati a Venezia, è in linea con la nostra strategia volta a garantire il successo nel lungo termine della compagnia in Italia. Questa decisione non riflette in alcun modo il valore delle nostre persone basate a Venezia, che hanno svolto e continueranno a svolgere ogni giorno un ottimo lavoro per i nostri passeggeri. Offriremo a tutti i nostri colleghi la possibilità di continuare a lavorare con noi presso un’altra base in Italia e in relazione a questo abbiamo avviato un dialogo con le sigle sindacali. easyJet prosegue la crescita in Italia e continua ad investire in Lombardia, Campania e nelle altre destinazioni italiane dove vediamo l’opportunità di aumentare la nostra offerta, in linea con la nostra strategia di collegare gli aeroporti principali in Europa, garantendo tariffe convenienti e la migliore esperienza di viaggio possibile”, afferma Lorenzo Lagorio, Country Manager di easyJet Italy.

(Ufficio Stampa easyJet – Photo Credits: Md80.it)