Lockheed Martin e Tata Advanced Systems siglano accordo per ampliare le opportunità in India per il C-130J Super Hercules

Lockheed Martin e Tata Advanced Systems Limited hanno stipulato un accordo di collaborazione per ampliare la relazione commerciale delle due aziende attraverso il C-130J Super Hercules tactical airlifter. Questo annuncio segna un passo significativo nel potenziamento delle capacità aerospaziali e di difesa dell’India, rafforzando al contempo i legami strategici tra India e Stati Uniti.

“Questo accordo fornisce un quadro per la collaborazione su potenziali opportunità commerciali future che includono: l’istituzione di una Maintenance, Repair and Overhaul (MRO) facility in India per supportare la flotta esistente di 12 C-130J della Indian Air Force (IAF) e altre flotte globali di Super Hercules; ampliare la produzione e l’assemblaggio del C-130J in India per produrre aeromobili per il Medium Transport Aircraft (MTA) program dell’IAF, soggetto alle approvazioni del governo degli Stati Uniti e dell’India.

Lockheed Martin continuerà a costruire C-130J per il governo degli Stati Uniti e altri operatori globali presso l’attuale Super Hercules production facility a Marietta, Georgia, USA. Lockheed Martin stabilirà una capacità di produzione e assemblaggio aggiuntiva in India se si aggiudicherà l’MTA contract”, afferma Lockheed Martin.

“Collaborare con Lockheed Martin sulla C-130J platform proposition per il MTA project dell’IAF è una pietra miliare per Tata Advanced Systems”, ha affermato Sukaran Singh, chief executive officer and managing director of Tata Advanced Systems. “L’annuncio attuale è significativo anche perché segna l’ingresso di Tata Advanced Systems nel defence MRO space in India for large aircraft platforms. Ciò contribuisce anche a una relazione più profonda tra le due aziende, aggiungendosi all’aerostructure work di Tata Advanced Systems per le Lockheed Martin platforms”.

“Il C-130J è noto come il world’s workhorse, non solo per la sua grande presenza globale, ma anche per i suoi international supply chain partners, tra cui il single source provider of empennages – Tata Lockheed Martin Aerostructures Limited in Hyderabad”, afferma Rod McLean, vice president and general manager of the Air Mobility and Maritime Missions line of business at Lockheed Martin. “Questo accordo di collaborazione tra Lockheed Martin e Tata Advanced Systems dimostra ulteriormente l’impegno di Lockheed Martin per un’India autosufficiente e il grado di fiducia che esiste nei nostri rapporti con i nostri partner in India e con l’industria indiana in generale”.

“L’IAF sta cercando attivamente di acquisire fino a 80 medium transport aircraft e ha emesso una request for information (RFI) lo scorso anno. Lockheed Martin ha risposto alla RFI poiché il C-130J-30 Super Hercules è l’ideale per soddisfare i requisiti.

Lockheed Martin e Tata Advanced Systems Limited hanno una partnership di lunga data attraverso la Tata Lockheed Martin Aerostructures Ltd., (TLMAL) joint venture. Fondata nel 2010, TLMAL esemplifica gli obiettivi “Make in India” del governo indiano e ha la particolarità di essere l’unica single global source of C-130J empennage assemblies, inclusi in tutti i nuovi velivoli Super Hercules prodotti negli Stati Uniti. Ad oggi, TLMAL ha prodotto più di 220 C-130J empennages”, conclude Lockheed Martin.

(Ufficio Stampa Lockheed Martin – Photo Credits: Lockheed Martin)