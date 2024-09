Air France inaugurerà un nuovo servizio non-stop tra Parigi-Charles de Gaulle e Manila

A partire dal 7 dicembre 2024, Air France collegherà Manila (Filippine) al suo hub globale di Parigi-Charles de Gaulle. La compagnia aerea opererà 3 voli diretti a settimana, il lunedì, il mercoledì e il sabato. Il volo Parigi-Manila di Air France opererà con Airbus A350-900, offrendo 34 posti in Business cabin, 24 posti in Premium e 266 in Economy.

Orari dei voli (in ora locale):

AF208: partenza da Parigi-Charles de Gaulle alle 23:20 di lunedì, mercoledì e sabato, arrivo a Manila alle 19:30 (giorno successivo),

AF209: partenza da Manila alle 21:50 di martedì, giovedì e domenica, arrivo a Parigi-Charles de Gaulle alle 5:50 (giorno successivo).

Manila è anche una destinazione di KLM, con 4 voli a settimana dall’aeroporto di Amsterdam Schiphol, il martedì, il giovedì, il venerdì e la domenica. Coordinando i rispettivi programmi di volo, Air France e KLM assicurano un servizio giornaliero combinato per Manila.

Oltre a Manila, Air France servirà anche le seguenti destinazioni asiatiche questo inverno: Tokyo Haneda (fino a 15 voli a settimana), Osaka (fino a 3 voli a settimana), Pechino (fino a 7 voli a settimana), Shanghai (fino a 7 voli a settimana), Hong Kong (fino a 7 voli a settimana), Seoul (fino a 7 voli a settimana), Bangkok (fino a 13 voli a settimana), Singapore (fino a 10 voli a settimana) e Ho Chi Minh City (3 voli a settimana).

L’introduzione di Manila segna la quinta nuova rotta di Air France per la stagione invernale 2024-2025. Durante questo periodo, la compagnia aerea inaugurerà nuove rotte per Salvador de Bahia (Brasile, 3 voli a settimana dal 28 ottobre 2024), Kilimanjaro (Tanzania, 3 voli a settimana dal 18 novembre, come estensione da Zanzibar), Malé (Maldive, fino a 2 voli a settimana dal 20 dicembre) e Kiruna (Svezia, 1 volo a settimana dal 21 dicembre).

I dettagli completi sugli orari dei voli, gli orari, i giorni di operatività e le tariffe sono disponibili su airfrance.com.

(Ufficio Stampa Air France)