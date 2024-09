News Brevi – 10.09.2024

AERONAUTICA MILITARE: TRASPORTO D’URGENZA DA BARI A ROMA SU AMBULANZA IMBARCATA SU UN C-130J – Si è concluso positivamente nella serata di ieri, con l’atterraggio sullo scalo militare di Ciampino, il trasporto sanitario di urgenza di da Bari a Roma di un bimbo di quattro anni in imminente pericolo di vita, effettuato con un C-130J dell’Aeronautica Militare. A richiedere il trasporto aereo d’urgenza è stata la Prefettura del capoluogo pugliese, cui ha fatto seguito – dopo un rapido coordinamento con le strutture sanitarie interessate – l’ordine di decollo da parte della Sala Operativa del Comando Operazioni Aerospaziali di Poggio Renatico (Ferrara) ad uno degli equipaggi della 46esima Brigata Aerea sempre pronti al decollo per questo tipo di interventi. Il velivolo, partito dalla base stanziale di Pisa, si è quindi diretto su Bari, dove ha imbarcato l’ambulanza con il bimbo a bordo per il trasferimento a Roma, dove era atteso per il trasferimento ed il ricovero presso l’ospedale pediatrico Bambino Gesù. Questa particolare tipologia di trasporto sanitario ha permesso di ridurre al minimo i tempi del trasferimento della paziente, assicurando al contempo costante monitoraggio e assistenza medica viste le condizioni critiche del bimbo. Equipaggi e velivoli da trasporto dell’Aeronautica Militare sono pronti ogni singolo giorno dell’anno, 24 ore su 24, per assicurare, laddove richiesto e ritenuto necessario per motivi di urgenza, il trasporto sanitario di persone in imminente pericolo di vita, di organi o equipe mediche o come in questo caso di persone bisognose di trasferimento presso centri di cura specializzati sul territorio nazionale. Sono centinaia ogni anno le ore di volo effettuate per questo genere di interventi dagli aerei del 31°Stormo di Ciampino, del 14° Stormo di Pratica di Mare e della 46ª Brigata Aerea di Pisa, come accaduto in questa missione. I velivoli della Brigata Aerea di Pisa sono gli unici, in particolare, che possono garantire questa tipologia di trasporto, che prevede anche l’imbarco dell’ambulanza. Si tratta di una capacità essenziale quando le condizioni del paziente richiedono una assistenza medica costante e tempi strettissimi di trasferimento, una capacità che l’Aeronautica Militare e la Difesa ha messo a disposizione del Paese in modo esteso durante l’emergenza Covid per il trasporto aereo in bio-contenimento (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

AEROPORTO DI PALERMO: SUPERATO IL MILIONE DI PASSEGGERI ANCHE AD AGOSTO – L’aeroporto internazionale Falcone Borsellino di Palermo continua a segnare nuovi record, superando per il secondo mese consecutivo un milione di passeggeri. Nel solo mese di agosto, infatti, lo scalo ha registrato 1.004.073 passeggeri, segnando un incremento dell’11,28% rispetto ad agosto 2023 (902.277) e del 26,30% rispetto ad agosto 2022 (795.016). Aumentano anche i voli: +10,64% sullo stesso mese del 2023 (6.975 su 6.304). La media di passeggeri per volo è di 144. Secondo i dati diffusi dall’ufficio pianificazione e controllo di Gesap, la società di gestione dello scalo aereo palermitano, ad agosto il traffico passeggeri dei voli internazionali è stato di circa 400 mila presenze, cioé il 39,5% del totale passeggeri nel mese e il 31,88% sul progressivo annuale (gennaio-agosto), con quasi due milioni di viaggiatori. Nei primi otto mesi del 2024 l’aeroporto di Palermo totalizza 6.028.288 passeggeri, +10,88% su gennaio-agosto 2023 (5.483.529), mentre l’aumento dei voli è stato del +10,88% (41.811 contro 37.707 del 2023). Il presidente del consiglio di amministrazione di Gesap, Salvatore Burrafato, presenterà i dati al board della società di gestione, confermano il trend di crescita e l’attrattività sempre maggiore dell’aeroporto palermitano.

RYANAIR LANCIA UNA PROMOZIONE FLASH A €16.99 SOLO PER 24 ORE – Ryanair informa: “Ryanair ha lanciato oggi (10 settembre) una speciale promozione flash di 24 ore con tariffe per viaggiare a ottobre e novembre a partire da €16,99. Quindi, se hai voglia di vacanze anche dopo l’estate, assicurati di andare su Ryanair.com e prenotare i tuoi voli a tariffa bassa prima che questa promozione flash finisca, a mezzanotte di stasera (martedì 10 settembre)”. Un portavoce di Ryanair ha dichiarato: “Con il ritorno a scuola e le giornate sempre più corte, l’estate non è mai sembrata così lontana. Quindi, se senti quella voglia di viaggiare anche dopo l’estate, assicurati di andare su Ryanair.com ora e prenota una vacanza a basso costo con la promozione flash a tempo limitato di Ryanair, che offre tariffe a partire da soli €16,99 per viaggiare tra ottobre e novembre. È l’occasione perfetta per godersi un po’ di sole invernale in una delle oltre 240 destinazioni del network leader del settore di Ryanair”.

AIR SENEGAL: CANCELLAZIONE DEL COLLEGAMENTO MILANO MALPENSA – DAKAR – In comunicato, Air Senegal informa della cancellazione dei suoi voli da/per Milano MXP a partire dal 20 settembre 2024. Air Senegal informa che sono in atto procedure di rimborso per agenzie di viaggio e tour operator, oltre a rimborsi e riprotezione per passeggeri che hanno acquistato il volo sul sito internet della compagnia.

QANTAS PER LA PRIMA VOLTA DECOLLA VERSO VANUATU – Qantas è decollata da Brisbane per Port Vila, la capitale portuale di Vanuatu, per la prima volta nella sua storia. “Il servizio inaugurale, QF159, era a piena capacità, con vacanzieri e viaggiatori d’affari che hanno effettuato il viaggio di quasi 3 ore verso una delle gemme nascoste del Pacifico. La nuova rotta offre tre voli diretti a settimana e dal 12 dicembre 2024 Jetstar offrirà fino a quattro voli settimanali tra Sydney e Port Vila. Su entrambe le compagnie aeree, ciò creerà più di 150.000 nuovi posti ogni anno tra l’Australia e Vanuatu e renderà più facile che mai per gli australiani vivere le spiagge, la ricca cultura e le avventure che Vanuatu ha da offrire. I nuovi voli promuoveranno il turismo tra l’Australia e Vanuatu, rafforzando i legami economici e dando una spinta all’economia locale e all’economia turistica della più ampia regione del Pacifico. Port Vila è una delle quattro nuove rotte internazionali di Qantas dalla capitale del Queensland lanciate nell’arco di 12 mesi. Il servizio inaugurale di oggi segue il lancio dei voli da Brisbane a Wellington e Honiara nell’ottobre 2023 e l’imminente lancio del volo da Brisbane a Manila a fine ottobre 2024, che aggiungerà più di 100.000 posti tra l’Australia e le Filippine ogni anno”, afferma Qantas Group. Cam Wallace, Qantas Group CEO International, afferma: “Siamo entusiasti di espandere la nostra rete con l’introduzione di voli diretti tra Brisbane e Port Vila. Questa nuova rotta manterrà la connettività tra l’Australia e il Pacifico meridionale, aprendo nuove opportunità per viaggi di piacere e di lavoro nella regione”. Gert-Jan Graaff, Brisbane Airport CEO, afferma: “Questa nuova rotta Qantas per Port Vila rafforza il ruolo di Brisbane Airport come Pacific hub dell’Australia”. Il nuovo servizio sarà operato da un Boeing 737 di Qantas martedì, venerdì e domenica. Tutte le tariffe Qantas includono bagaglio registrato, cibo e bevande gratuiti e selezione del posto. I frequent flyer di Qantas guadagneranno anche Qantas Points and Status Credits sui voli idonei.

DELTA AIR LINES INTRODUCE A BORDO ESCLUSIVI CONTENUTI DI TELEVISA/UNIVISION – Delta Air Lines, in collaborazione con Aeromexico, annuncia il lancio di una nuova offerta di intrattenimento a bordo, con contenuti esclusivi di Televisa/Univision. Per celebrare l’Hispanic Heritage Month, i passeggeri che volano con Delta per tutto settembre e ottobre avranno l’opportunità di godere di una special, limited-time selection di popolari programmi TV e film da una delle principali media companies nello Spanish-speaking world. Come parte della Hispanic heritage month collection, Delta introdurrà una gamma di contenuti di Televisa/Univision nel suo in-flight entertainment, iniziando con una varietà di film a settembre e ampliandosi per includere serie televisive a ottobre. Ciò segna un miglioramento dell’intrattenimento a bordo di Delta, offrendo ai passeggeri opzioni ancora più diversificate e culturalmente rilevanti durante i loro voli. Questa nuova offerta fa parte di una partnership strategica più ampia tra Delta e Aeromexico, volta a migliorare l’esperienza di viaggio per i passeggeri di entrambe le compagnie aeree. Attraverso il loro Joint Cooperation Agreement (JCA), Delta e Aeromexico hanno lavorato insieme per fornire una connettività più fluida tra gli Stati Uniti e il Messico, investendo anche nel miglioramento della customer experience. Portare contenuti globali da Televisa/Univision è una componente chiave per migliorare l’esperienza di volo per i viaggiatori globali, consentendo alle compagnie aeree di offrire intrattenimento che risuona con un vasto pubblico, in particolare i viaggiatori di lingua spagnola. Questa collaborazione è inizialmente implementata come un content trial, con il potenziale di espandere la partnership in base al feedback e al coinvolgimento dei passeggeri.

BOMBARDIER SI CLASSIFICA NELLA TSX30 LIST PER IL SECONDO ANNO CONSECUTIVO – Bombardier annuncia di essersi classificata nella TSX30 list per il secondo anno consecutivo. “Il ranking, annunciato oggi, riconosce le 30 best performing stocks su TSX in un periodo di tre anni conclusosi il 30 giugno 2024. Il three-year dividend adjusted share price di Bombardier è cresciuto del 200% in questo periodo, mentre la sua capitalizzazione di mercato triennale è aumentata del 208%. Bombardier è entrata per la prima volta nella TSX30 list nel 2023 ed è ancora una volta l’unica azienda aerospaziale nella classifica”, afferma Bombardier. “Siamo orgogliosi di essere stati inclusi ancora una volta nella TSX30 list come uno dei titoli con le migliori performance della Borsa di Toronto, un riconoscimento che sottolinea il lavoro meticoloso dei nostri team e la loro determinazione a raggiungere costantemente livelli di eccellenza più elevati”, ha affermato Bart Demosky, Executive Vice President and Chief Financial Officer, Bombardier. “Il ranking rappresenta un’altra conferma delle nostre solide performance e della disciplina finanziaria costanti negli ultimi anni ed è un riconoscimento del valore aggiunto che continuiamo a portare ai nostri azionisti”. “Come sottolineato all’Investor Day di Bombardier a maggio, l’azienda ha mostrato un’inversione di tendenza impressionante negli ultimi tre anni ed è pronta per una crescita continua da quando si è riconcentrata sulla progettazione, produzione e assistenza dei migliori business jets al mondo. Bombardier ha anche creato le basi per una crescita e una diversificazione future attraverso l’espansione dei suoi Services, Defense and pre-owned business. L’azienda ha continuato il suo ruolo di leadership nell’aviazione sostenibile, in particolare attraverso il suo innovativo EcoJet research project, e ha aperto la strada alla responsabilità ambientale come unico business jet manufacturer a divulgare l’impatto ambientale dell’intero aircraft portfolio attraverso le Environmental Product Declarations. Infine, dal 2023, tutte le operazioni di volo di Bombardier sono state coperte con un sustainable aviation fuel (SAF) blend utilizzando il Book and Claim system”, conclude Bombardier.

AMERICAN ACCOGLIE LA STAGIONE AUTUNNALE CON I NUOVI STAND UP TO CANCER® KITS – Nelle prossime settimane, i clienti che volano con American Airlines potranno usufruire di un nuovo limited-edition specialty kit che mette in risalto la campagna di raccolta fondi di lunga data della compagnia aerea con Stand Up To Cancer (SU2C). I clienti che viaggiano in premium cabins sui Flagship® long-haul international and transcontinental flights riceveranno il limited-edition SU2C specialty amenity kit con nuovi brand e prodotti per la cura della pelle. Questo kit segna il secondo limited-edition specialty kit di una linea di amenities a rotazione che American ha introdotto all’inizio di quest’anno. “Questi specialty kits celebrano ulteriormente la campagna di raccolta fondi SU2C lanciata il mese scorso. I clienti e i membri del team di American sostengono l’organizzazione e la sua ricerca salvavita sul cancro dal 2016. Oltre a contenere un codice QR che offre ai clienti l’opportunità di donare alla campagna SU2C, gli specialty kits presentano ai clienti nuovi brand di stilisti e prodotti per la cura della pelle che non hanno mai volato con American prima. American ha collaborato con il sustainable fashion brand Raven + Lily e il team SU2C per creare il design unico di questi kit. Caratterizzati dai colori ben noti di SU2C, rosso, arancione, giallo e nero, insieme al logo dell’organizzazione, i kit sono un articolo di spicco che i clienti utilizzeranno ben oltre il loro volo. I limited-edition kits presentano i marchi di prodotti per la cura della pelle Macabalm e Pholk Beauty. American ha lanciato i rotating limited-edition specialty amenity kits a a maggio 2024. American lancerà ulteriori limited-edition specialty kits che riconosceranno traguardi e iniziative specifiche nei mesi e negli anni a venire. Questi kit rifletteranno i valori e le esperienze dei clienti e dei membri del team della compagnia aerea”, afferma American Airlines.

IBERIA AUMENTA IL NUMERO DI VOLI TRA MADRID E MINORCA – Iberia rafforza il suo impegno verso Minorca ampliando la sua offerta di voli con Madrid per questa stagione invernale. La compagnia aerea ha incorporato una nuova frequenza settimanale il lunedì, che inizierà ad operare dal 28 ottobre. Questo nuovo volo partirà da Madrid alle 15:10, con arrivo a Mahón alle 16:40, e offrirà un collegamento di ritorno da Minorca alle 17:15, con arrivo all’aeroporto di Madrid alle 18:55. In questo modo, Iberia offrirà tre frequenze tra Minorca e Madrid il lunedì, mantenendone altre due giornaliere dal martedì alla domenica. Questa nuova frequenza settimanale si aggiunge alle due giornaliere che Iberia opera tra le due città. In totale, nella stagione invernale, Iberia offrirà 71.000 posti tra Minorca e Madrid.

IBERIA SI CONGRATULA CON GLI ATLETI PARALIMPICI SPAGNOLI DI RITORNO DAI GIOCHI DI PARIGI 2024 – Iberia informa: “Iberia, sponsor del Comitato Paralimpico spagnolo, ha ricevuto oggi nella sua sede di Madrid la delegazione di atleti che hanno appena partecipato ai Giochi di Parigi. Più di 500 dipendenti della compagnia aerea si sono “tolti il cappello” per congratularsi con loro per i risultati ottenuti ai Giochi Paralimpici”. “Congratulazioni per il sovrappeso di 40 medaglie che avete portato sul volo da Parigi, ma soprattutto per il vostro impegno, esempio e impegno”, ha affermato Juan Cierco, Direttore Corporate di Iberia. “Avete il nostro impegno, proseguiremo ad essere coinvolti nel progetto in vista dei Giochi Paralimpici di Los Angeles 2028”. La storia tra Iberia e il Comitato Paralimpico Spagnolo festeggia ormai 28 anni. La compagnia aerea ha trasportato la delegazione paralimpica a tutti i Giochi che si sono svolti da allora.

AIR CANADA NOMINA FIRAS AL OSMAN COME CHIEF DIGITAL OFFICER – Air Canada ha annunciato oggi la nomina di Firas Al Osman come primo Chief Digital Officer della compagnia aerea, a partire dal 9 settembre 2024. In questo nuovo ruolo, il Al Osman sarà responsabile dello sviluppo e dell’implementazione di una strategia di trasformazione digitale completa presso Air Canada. Le principali aree di interesse includeranno il miglioramento dell’esperienza del cliente e la promozione dell’efficienza e dell’innovazione, nonché il miglioramento dei processi operativi e delle prestazioni. “Sono entusiasta di dare il benvenuto a Firas in Air Canada e non vedo l’ora di lavorare con lui sugli entusiasmanti progetti già in corso presso la compagnia aerea per migliorare l’esperienza del cliente e le iniziative di efficienza nelle nostre operazioni. Mentre continuiamo a evolverci in un mondo sempre più digitale, la vasta esperienza di Firas in strategia digitale, tecnologia e innovazione accelererà gli sforzi del nostro team per offrire un’esperienza cliente superiore e raggiungere i nostri obiettivi strategici”, ha affermato Mark Nasr, Executive Vice President, Marketing & Digital and President, Aeroplan.

AIR CANADA SVELA LA ‘AIR CANADA’S BEST NEW RESTAURANTS 2024 LONGLIST’ – I 30 candidati per gli Air Canada’s Best New Restaurants 2024 sono stati svelati, celebrando i nuovi talenti culinari in tutto il Canada. Dal 2002, Air Canada ha sostenuto la distinta scena culinaria del paese attraverso il Canadian restaurant ranking più longevo e il suo programma distintivo, l’Air Canada’s Best New Restaurants. La longlist del 2024 è disponibile su CanadasBestNewRestaurants.com. “Siamo entusiasti di mettere in luce il talento culinario emergente del Canada attraverso l’Air Canada’s annual Best New Restaurants list”, afferma Andy Shibata, Vice President, Brand, Air Canada.

BOEING PIONIERA DELLA QUANTUM COMMUNICATIONS TECHNOLOGY CON UN IN-SPACE TEST SATELLITE – Boeing ha annunciato oggi il lancio programmato per il 2026 di un satellite, denominato Q4S, progettato per dimostrare le quantum entanglement swapping capabilities in orbita. Questa missione spaziale finanziata da Boeing, la prima del suo genere, avvicina l’umanità alla costruzione di un secure, global quantum internet che collega sensori e computer quantistici. I sensori quantistici sono molto più precisi degli strumenti all’avanguardia odierni e i computer quantistici hanno la capacità di elaborare grandi quantità di dati, offrendo il potenziale per rivoluzionare una serie di settori. Questo esperimento sta tentando di dimostrare il quantum networking in space, aiutando a comprendere meglio come queste reti possano essere costruite su grandi distanze e rimanere altamente sincronizzate. “Stiamo facendo una grande scommessa sulla tecnologia quantistica”, ha affermato Jay Lowell, chief engineer for Boeing’s Disruptive Computing, Networks & Sensors organization. “Il quantum entanglement swapping è alla base della comunicazione del futuro, espandendo i quantum networks oltre la semplice comunicazione punto a punto. Stiamo lanciando Q4S per dimostrare che può essere fatto in orbita”. L’entanglement swapping si basa sulla quantum teleportation, un metodo in cui le informazioni trasportate da una particella possono essere trasferite senza dover spostare la particella stessa attraverso la distanza. “Dimostrando l’entanglement swapping, possiamo creare un network scalabile, in cui le informazioni quantistiche possono essere trasmesse su grandi distanze, qualcosa che attualmente è limitato dalla decoerenza e dalla perdita”, ha proseguito Lowell. Le quantum networking capabilities in space possono sbloccare un nuovo potenziale, aiutando i ricercatori a raccogliere più dati sulla Terra e sugli ambienti spaziali, aree in cui la sensibilità e la risoluzione degli strumenti attuali limitano i progressi. “Boeing ha sempre svolto il ruolo di pioniere, spingendo i confini di ciò che è possibile”, ha affermato Todd Citron, Chief Technology Officer, Boeing. “Stiamo facendo molto di più che partecipare alla ricerca quantistica, stiamo aprendo la strada all’operatività e alla scalabilità delle tecnologie quantistiche per applicazioni globali”. La year-long Q4S demonstration coinvolge due entangled-photon pair sources ospitate all’interno di uno space vehicle. Il partner di Boeing per il payload e la tecnologia, HRL Laboratories, una joint venture tra Boeing e GM, ha compiuto progressi significativi nei benchtop exercises, mentre il team congiunto finalizza i progetti tecnici di uno space-hardened payload pronto per il lancio.