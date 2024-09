Baltic Air Policing: il Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare visita la Task Force Air – 36th Wing

L’Aeronautica Militare informa: “A partire da domenica 1° settembre, il Generale Goretti ha vissuto due giorni a Šiauliai con gli uomini e le donne della Task Force Air – 36th Wing riconoscendo loro grande professionalità e senso del dovere, elementi che gli hanno concesso la serenità necessaria di poter affrontare i recenti rischieramenti negli Stati Uniti d’America e in Indopacifico proiettando l’Aeronautica Militare, di fatto, in ogni continente.

Per l’occasione il Capo di Stato Maggiore Lituano, Colonnello Antanas Matutis ha fatto visita al suo omologo italiano manifestando tutto il suo plauso per le attività di Air Policing che l’Italia sta conducendo dal 1° agosto e condurrà per un periodo totale di otto mesi fino a marzo 2025 come Leading Nation a difesa e deterrenza del Fianco Est dell’Alleanza Atlantica”.

Durante la cerimonia militare di saluto al personale, alla presenza dell’Addetto militare per i Paesi Baltici Col. Giovanni Trebisonda e dell’Ambasciatore d’Italia presso la Repubblica di Lituania S.E. Emanuele de Maigret, il Capo di Stato Maggiore ha espresso: “E’ con profonda gratitudine che visito questa strepitosa realtà aeronautica in terra Lituana; ho trovato un ambiente eccellente e compatto, segno di una realtà affidabile che in silenzio consente alla nostra Nazione di assicurare la sicurezza e la difesa dei cieli dell’Alleanza e di questo Paese. Tutto questo è possibile grazie alle donne e gli uomini impegnati quotidianamente nella logistica di aderenza che ci permette di essere rischierati dall’America all’Indopacifico raccogliendo il plauso e, a volte, anche l’invidia di Paesi molto più grandi del nostro. Un ringraziamento particolare va al personale di questa Task Force che opera lontano dalle proprie famiglie per garantire loro quella quotidianità e quella libertà che a qualcuno, poco lontano da qui, è stata tolta con la forza”.

Il Comandante della Task Force Air – 36th Wing Col. Michele Nasto, dopo aver ringraziato il Capo di Stato Maggiore per la fiducia accordata con il conferimento del prestigioso incarico e S.E. de Maigret per la vicinanza ancora una volta dimostrata con la sua presenza, ha sottolineato: “Mi sia consentito esprimere il mio personale vanto per la possibilità che ho di contare su una squadra coesa, che ha ben chiari i compiti, i ruoli e gli obiettivi della nostra delicata missione e che opera costantemente con il fine unico di perseguire, ad ogni costo, l’obiettivo finale. Tutto ciò si può ottenere solo valorizzando le singole professionalità, aggregando le diverse capacità, condividendo in un unicum l’esperienza centennale su cui possiamo contare. Tutto ciò si può ottenere solo grazie ad un’eredità di valori e tradizioni che ha radici profondissime in un passato glorioso ma che si irrobustisce in un presente da protagonisti per poi estendersi verso un futuro da audaci”.

L’Ambasciatore de Maigret ritornato a Šiauliai dopo la visita del 28 agosto scorso ha indicato: “L’Italia ha un ruolo particolarmente profilato nello svolgere queste attività di deterrenza e difesa, e qui in Lituania ha la leadership in questi mesi, potete contare su di me e sull’Ambasciata d’Italia per ogni attività di supporto e visibilità che riguarda le vostre azioni”. Ha continuato: “Sono otto mesi di servizio per me in Lituania e la sicurezza e la difesa sono gli argomenti principali trattati dall’opinione pubblica e dalle autorità, quindi quello che voi fate qui è particolarmente importante agli occhi dei Lituani ed è particolarmente importante per noi e non è mai abbastanza valorizzato. Pertanto il mio impegno totale è quello di valorizzare quello che fate nei confronti delle autorità e massime cariche dello Stato dicendo che l’Italia c’è, difende la Lituania, difende i Baltici e difende il Fianco Est dell’Alleanza”.

Rivolgendosi al Capo di SMA ha indicato: “Grazie all’illuminata guida del Generale Goretti le capacità che vedo oggi, qui espresse, sono ritagliate in tutti gli scenari dall’Indopacifico al Nord America manifestando il giusto atteggiamento e la giusta postura delle Forze Armate, del governo, della diplomazia e dell’Italia nel mondo”.

Indirizzandosi alle donne e agli uomini della Task Force Air – 36th Wing ha concluso: “Grazie dal profondo del mio cuore, quello che fate è importantissimo sul piano politico e militare”.

(Ufficio Stampa Aeronautica Militare – Photo Credits: Aeronautica Militare)