News Brevi – 11.09.2024

AERONAUTICA MILITARE: TRASPORTO SANITARIO URGENTE DA LAMEZIA TERME A NAPOLI CON FALCON 50 – La scorsa notte una neonata con poche ore di vita, ricoverata presso l’ospedale di Catanzaro e bisognosa di cure immediate, è stata trasportata a bordo di un Falcon 50 dell’Aeronautica Militare da Lamezia Terme (CT) a Napoli dove, con l’assistenza di mezzi e personale del Comando Aeroporto “Ugo Niutta”, è stata poi ricoverata presso il reparto di neonatologia intensiva dell’ospedale “Monaldi” di Napoli. Il velivolo militare è poi ripartito alla volta di Ciampino, per riprendere il servizio di prontezza operativa. Il trasporto aereo è stato attivato su richiesta della Prefettura di Catanzaro alla Sala Situazione di Vertice del Comando Squadra Aerea, la sala operativa dell’Aeronautica Militare che ha tra le proprie funzioni anche quella di disporre e gestire questo tipo di missioni. Equipaggi e velivoli da trasporto dell’Aeronautica Militare sono pronti ogni singolo giorno dell’anno, 24 ore su 24, per assicurare, laddove richiesto e ritenuto necessario per motivi di urgenza, il trasporto sanitario di persone in imminente pericolo di vita, di organi o equipe mediche o, come in questo caso, di persone bisognose di trasferimento presso centri di cura specializzati sul territorio nazionale. Sono centinaia ogni anno le ore di volo effettuate per questo genere di interventi dagli aerei del 31°Stormo di Ciampino, del 14° Stormo di Pratica di Mare e della 46ª Brigata Aerea di Pisa. Il 31° Stormo, che ha sede presso l’aeroporto Militare di Ciampino, effettua attività di trasporto aereo per soddisfare le esigenze di mobilità delle Alte Cariche di Stato, di Governo e dei Vertici Militari, per il trasporto sanitario d’urgenza e per ragioni umanitarie di pazienti in imminente pericolo di vita, equipe mediche, organi per trapianti, interventi a favore di connazionali in situazioni di rischio. Il Comando Aeroporto di Capodichino (NA), oltre a fornire supporto in linea volo 24 ore al giorno, 365 giorni all’anno a favore di voli militari e di Stato, nonché a quelli per il trasporto aereo sanitario di organi e di pazienti bisognosi di cure urgenti, assicura anche il supporto logistico a diversi Enti ubicati sul sedime aeroportuale, sia nazionali che internazionali (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

AERONAUTICA MILITARE: CAMBIO COMANDO AL “CENTRO DI FORMAZIONE AVIATION ENGLISH” – Lunedì 9 settembre 2024 presso il Centro di Formazione Aviation English di Loreto ha avuto luogo la cerimonia di cambio comando tra il Comandante uscente, Colonnello Giancarlo Filippo e il Comandante subentrante, Colonnello Marco Attanasio. L’evento è stato presieduto dal Comandante delle Scuole dell’Aeronautica Militare / 3ª R.A Generale S.A. Silvano Frigerio e si è svolto alla presenza di numerose autorità civili, politiche, militari e religiose. Il Cen.For.Av.En. dipende dal Comando Scuole /3^ Regione Aerea di Bari e si occupa della formazione e dell’accertamento delle competenze linguistiche del personale dell’Aeronautica Militare, e dell’accertamento e insegnamento dell’inglese aeronautico “Aviation English” ai controllori di volo e personale aeronavigante dell’Aeronautica Militare, ma anche di quello delle altre forze armate e dicasteri. Inoltre provvede alla formazione del personale appartenente a precise specialità che, in accordo a normative europee di settore, impongono un adeguato livello di conoscenza tecnico-linguistica per il conseguimento della “licenza di manutentore aeronautico” (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

L’AERONAUTICA MILITARE AL SENIOR ENLISTED LEADERS INTERNATIONAL SUMMIT – Nella settimana dal 26 al 29 agosto sì è tenuto negli USA, a Washington D.C, il Senior Enlisted Leaders International Summit (SELIS 2024), seminario internazionale dei rappresentati dei Sottufficiali, Graduati e Militari di Truppa delle Aeronautiche Militari alleate e partner, organizzato congiuntamente dalla United States Air Force (USAF) e dalla United States Space Force (USSF), che ha visto la partecipazione di 130 militari provenienti da 67 Paesi dei 5 continenti, e da importanti Comandi Alleati e Congiunti. Il tema del seminario, Spirit of Integration, ha offerto un’opportunità unica per costruire o rafforzare le relazioni, garantire gli interessi comuni e promuovere i valori condivisi. L’Aeronautica Militare è stata rappresentata dal Primo Luogotenente Mario Bonaventura, Presidente Capo dei Sottufficiali, Graduati e Militari di Truppa per l’Aeronautica Militare. Fra gli appartenenti ai comandi Alleati, era presente anche il Primo Luogotenente dell’AM Giuseppe Laezza, in qualità di Deputy Command Senior Enlisted Leader (CSEL) del comando NATO ISR Force di Sigonella. La partecipazione al SELIS 2024 è stato un importante momento di confronto con le realtà esistenti nei vari Paesi, arricchito da interventi di diversi Subject Matter Expert (SME) che hanno toccato tematiche strategiche e attuali, sviluppando un dibattito che ha favorito uno stimolante confronto di idee e pratiche, in uso nelle numerose Aeronautiche presenti. Attraverso lo “Spirito di integrazione”, è necessario muovere dalla attuale capacità di interoperabilità verso la completa intercambiabilità delle nostre Forze Armate e dei relativi team, per favorire la condotta di operazioni aeree sempre più agili e dinamiche, in maniera estremamente rapida e flessibile. Nel corso dei lavori si è trascorso una giornata al Pentagono, dove, al termine di un’interessante visita alla struttura e ai vari dipartimenti, ad accogliere la rappresentativa internazionale si è stato il Sottocapo di Stato Maggiore della USAF Generale Jim Slife. Nei final remark è stata sottolineata, ancora una volta, l’importanza della formazione e dell’empowerment del personale Sottufficiale (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

A LIGNANO IL “W LIGNANO” AIRSHOW – Lignano Sabbiadoro si prepara a vivere uno degli eventi più attesi della stagione: lo spettacolo delle Frecce Tricolori. La pattuglia acrobatica dell’Aeronautica Militare Italiana farà ritorno sul litorale friulano domenica 15 settembre, con l’Air Show “W Lignano”. Le Frecce Tricolori sono da poco rientrate da una tournee in Nordamerica di tre mesi, dove hanno portato il Tricolore in tantissime località. L’appuntamento è a partire dalle 15.30 alle 18.00 presso l’ufficio spiaggia 11 di Lignano Sabbiadoro, il punto centrale da dove si potranno ammirare le coreografie della Pattuglia Acrobatica Nazionale (PAN). Oltre alle acrobazie dei diversi aerei delle Frecce Tricolori, durante lo show sarà possibile assistere anche all’esibizione dell’elicottero l’HH-139 dell’Aeronautica Militare per il passaggio con la bandiera italiana; della Pattuglia acrobatica Giordana, Royal Jordanian Falcons con 4 aerei extra 330; del campione italiano di acrobazia freestyle Andrea Pesenato con il suo CAP 231; del biplano acrobatico Pitts Special; per la prima volta arricchiranno lo spettacolo i sorvoli di due formazioni di aerei dell’Aeronautica Militare che hanno preso parte a missioni internazionali all’estero nel corso del 2024. L’evento è promosso dal Comune di Lignano Sabbiadoro in collaborazione con Lignano Sabbiadoro Gestioni e dall’Aero Club Friulano.

AIR SERBIA STABILISCE UNA PARTNERSHIP CON SABRE – Sabre Corporation ha annunciato una partnership strategica con Air Serbia. Questo accordo stabilisce Sabre come fornitore IT NDC (New Distribution Capability) di Air Serbia, consentendo alla compagnia aerea di offrire un’esperienza di viaggio più personalizzata e di sbloccare nuove opportunità di guadagno. Sabre è leader nel supporto sia dell’IT per le compagnie aeree NDC sia dell’aggregazione NDC. Questo consente ad Air Serbia non solo di creare e gestire i propri contenuti NDC, ma anche di renderli disponibili senza interruzioni attraverso canali di terze parti. Le soluzioni basate sul cloud di Sabre sono progettate per essere agili e modulari, il che significa che Air Serbia può aggiungere facilmente nuove funzionalità man mano che la propria strategia NDC si evolve. Inoltre, Sabre vanta prestazioni potenti con tempi di risposta per la ricerca dei voli NDC compresi tra 0,5 e 1,5 secondi, aiutando a garantire un’esperienza di acquisto fluida per agenzie di viaggio e viaggiatori. “Mentre continuiamo il nostro percorso per modernizzare ulteriormente le nostre strategie di vendita al dettaglio, Air Serbia è orgogliosa di collaborare con Sabre”, ha dichiarato Jiri Marek, amministratore delegato (CEO) di Air Serbia. “Siamo impegnati a fornire contenuti in tempo reale e esperienze personalizzate ai nostri clienti, e la tecnologia innovativa di Sabre funge da abilitatrice fondamentale del nostro ecosistema di offerta e ordine. Con le soluzioni di Sabre, possiamo estendere la nostra portata a canali di terze parti, inclusi agenzie di viaggio e aggregatori, garantendo un accesso senza interruzioni ai nostri prodotti e servizi. Insieme, stiamo plasmando il futuro del commercio al dettaglio di viaggi e offrendo un valore maggiore ai nostri passeggeri”.

ENAC: IL PRESIDENTE ECAC E DIRETTORE GENERALE ENAC, ALESSIO QUARANTA, ALLA SECONDA EDIZIONE DELL’ASIA PACIFIC MINISTERIAL CONFERENCE – Sono iniziati oggi, a Nuova Delhi, i lavori della 2a Asia Pacific Ministerial Conference, a cui partecipa il DG Enac, Alessio Quaranta, in qualità di Presidente dell’ECAC – European Civil Aviation Conference, l’organizzazione paneuropea che riunisce le autorità dell’aviazione civile dei 44 Paesi membri – unitamente al Presidente del Consiglio ICAO, Salvatore Sciacchitano, e ai ministri responsabili dell’aviazione civile dell’Asia e del Pacifico. L’evento, co-organizzato dall’ICAO e dal Ministero dell’Aviazione Civile dell’India, si configura come la continuazione dei lavori del 2018 e delle intese raggiunte in tale contesto, quando, a Pechino, i ministri dell’aviazione civile degli Stati della regione Asia-Pacifico, hanno approvato la “Beijing Declaration”. La Dichiarazione di Pechino è volta a sottolineare l’impegno a raggiungere, tra gli altri, gli obiettivi globali e regionali in materia di sicurezza e di servizi della navigazione aerea. L’obiettivo della Conferenza è consolidare la cooperazione instauratasi nel 2018 individuando prospettive e priorità future per l’aviazione civile dell’Asia e del Pacifico, tra cui la promozione della cultura dell’innovazione e delle politiche dirette a potenziare la sicurezza e la resilienza del sistema di trasporto aereo.

DELTA CELEBRA IL 90° ANNIVERSARIO DEL PARTNER AEROMEXICO – Delta Air Lines celebra il 90° anniversario di Aeromexico. “Fondata nel 1934 come Aeronaves de México, Aeromexico, come viene chiamata ora, si è evoluta dai suoi primi voli domestici fino a diventare la compagnia aerea globale del Messico. Nel corso degli anni, Aeromexico ha consolidato il suo ruolo nell’aviazione globale, unendosi all’alleanza SkyTeam nel 2000 e affermandosi come un passaggio chiave tra gli Stati Uniti e il Messico attraverso il suo hub di Città del Messico. Un momento clou della celebrazione dell’anniversario è la presentazione di un’opera d’arte unica con tecniche miste del rinomato artista messicano-americano Yehimi Cambrón. Questa opera speciale, donata da Delta ad Aeromexico, incarna il tema della “connessione” che è centrale per questa pietra miliare. L’opera d’arte, raffigurante la farfalla monarca, riflette il suo profondo significato culturale in Messico e la sua migrazione annuale tra gli Stati Uniti e il Messico, un viaggio parallelo all’ampia rete di voli operati da entrambe le compagnie aeree”, afferma Delta. “Siamo orgogliosi di celebrare questa importante pietra miliare per i nostri amici e partner di Aeromexico. Quando abbiamo saputo della straordinaria migrazione della farfalla monarca, abbiamo subito pensato alle connessioni vitali tra Stati Uniti e Messico e all’importante ruolo che Aeromexico e Delta svolgono in tale connessione”, ha affermato Alex Antilla, Delta’s Vice President for Latin America. “Questa opera d’arte simboleggia magnificamente la profonda e duratura partnership tra Aeromexico e Delta, riflettendo il nostro viaggio condiviso e l’impegno reciproco nel costruire insieme un futuro luminoso, per le nostre compagnie, i nostri paesi e le comunità che serviamo”. “Inoltre, per celebrare il suo 90° anniversario, Aeromexico sta introducendo una brand image rinnovata per i suoi aeromobili. Questa dedizione alla connessione è ulteriormente rafforzata attraverso il Joint Cooperation Agreement (JCA) con Delta, che ha notevolmente ampliato la propria rete. Da dicembre 2023, il numero di rotte è cresciuto da 53 a 70, collegando 13 aeroporti messicani a 26 aeroporti statunitensi. Entro la fine del 2024, il JCA supporterà oltre 110 voli giornalieri tra Messico e Stati Uniti su quasi 70 rotte, rafforzando la partnership fondamentale tra queste due compagnie aeree”, conclude Delta.

LA FIERA “REAS” PRESENTA NUOVI VEICOLI E TECNOLOGIE PER I SOCCORSI – REAS informa: “Cala il numero di alluvioni e frane con vittime nel 2024 in Italia. Nei primi sei mesi di quest’anno, infatti, sono stati registrati 10 eventi relativi a frane, inondazioni e allagamenti. Un bilancio fortunatamente meno grave rispetto al corrispondente periodo del 2023. E’ quanto indicano i dati elaborati dall’Istituto di Ricerca per la Protezione Idrogeologica del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR-IRPI). Anche negli ultimi giorni, a causa delle forti piogge, la struttura nazionale e regionale di protezione civile è dovuta intervenire con un gran numero di uomini e mezzi per portare soccorso alle popolazioni e limitare i danni. Proprio le ultime novità tecnologiche sul fronte degli interventi in caso di frane e alluvioni saranno presentate a “REAS 2024”, ventitreesima edizione del salone internazionale su emergenza, protezione civile, primo soccorso e antincendio, che si svolgerà dal 4 all’6 ottobre presso il Centro Fiera di Montichiari (Brescia). Il salone “REAS 2024” prevede un’ampia area espositiva di tutte le ultime novità tecnologiche disponibili sul mercato internazionale. Saranno esposti anche nuovi prodotti e apparecchiature per gli operatori del primo soccorso, veicoli per l’emergenza e l’antincendio, droni e sistemi elettronici per il monitoraggio del territorio e nuovi ausili per disabili. Parallelamente, è previsto un articolato programma di convegni e seminari, che offrirà ai visitatori un’importante opportunità di formazione e di aggiornamento professionale. La manifestazione è organizzata dal Centro Fiera di Montichiari in partnership con Hannover Fairs International GmbH e con “Interschutz”, la fiera specializzata leader a livello mondiale che si svolge ogni cinque anni a Hannover (Germania). Anche quest’anno, il salone potrà contare sulla partecipazione di Enti, Regioni, Corpi dello Stato e Associazioni attivi nel sistema italiano di gestione dell’emergenza, che saranno presenti con propri stand per illustrare attività e iniziative. L’ingresso è gratuito e aperto a tutti, previa registrazione online. Ulteriori informazioni sono disponibili su www.reasonline.it“.

LOCKHEED MARTIN E’ STATA SELEZIONATA PER ULTERIORI NORWEGIAN TPY-4 RADAR – La Norwegian Defence Materiel Agency (NDMA) ha esercitato un’opzione contrattuale per acquistare altri tre radar TPY-4 da Lockheed Martin (LM), portando il nuovo totale a 11 ground-based multi-mission radars. Il TPY-4 ha anche recentemente completato la Critical Design Review (CDR), confermando che il progetto del radar soddisfa i requisiti del programma. “I radar TPY-4 di Lockheed Martin sono componenti cruciali della difesa norvegese e sono la scelta più adatta per supportare la deterrenza in tutti i domini nella regione nordica”, ha affermato Chandra Marshall, Vice President Radar & Sensor Systems, Lockheed Martin. “L’ordine aggiuntivo e il completamento del CDR segnano importanti passi avanti, confermando che il nostro radar soddisfa i severi requisiti della NDMA e garantendo la sicurezza e la sovranità della Norvegia”. Il rapporto con l’industria norvegese è stato un elemento fondamentale per lo sviluppo del TPY-4. Lockheed Martin ha sfruttato un’ampia base di fornitori norvegesi, rendendo questo programma e altre opportunità internazionali attive per il TPY-4 una vera e propria partnership tra l’industria statunitense e quella norvegese. In particolare, il rapporto con Kongsberg Defence & Aerospace (KDA) ha portato alla produzione del primo TPY-4 che includeva il Platform Electronics System (PES) costruito da KDA, un elemento fondamentale nella base di questo sensore di nuova generazione che soddisfa e supera gli attuali requisiti di sorveglianza a lungo raggio. La Royal Norwegian Air Force OPERERà i radar TPY-4, integrandoli nel più ampio air surveillance and defense network della Norvegia.

L’F-35 DIMOSTRA IL VALORE DELL’INTEROPERABILITA’ – F-35 informa: “L’America e gli alleati in tutto il mondo stanno utilizzando le capacità avanzate e connesse dell’F-35 per rafforzare la 21st Century Security®. Dall’Europa all’Indo-Pacifico, la crescente F-35 global fleet sta trasformando il modo in cui gli alleati si addestrano e si preparano per il futuro. L’interoperabilità dell’F-35 sta dimostrando il suo valore in tutta Europa, dove gli F-35A dell’aeronautica militare statunitense hanno recentemente operato per la prima volta da un’autostrada finlandese. Lo storico atterraggio ha dimostrato la crescente agilità della NATO, fornendo 5th Generation airpower quando e dove è necessario”. “Il primo atterraggio di successo del nostro F-35 di quinta generazione su un’autostrada in Europa è una testimonianza della crescente relazione e della stretta interoperabilità che abbiamo con i nostri alleati finlandesi”, ha affermato il Gen. James Hecker, commander, U.S. Air Forces in Europe – Air Forces Africa. “Altrove sul campo, l’interoperabilità dell’F-35 sta facendo progredire il modo in cui gli alleati mantengono gli stealth jets mission-ready in patria e all’estero. A giugno, un mix internazionale di F-35 si è addestrato con gli alleati durante la prima basic fighter maneuvering exercise in Germania, dove i manutentori dell’Aeronautica statunitense hanno riparato per la prima volta gli F-35 norvegesi. Nel frattempo, nell’Indo-Pacifico, gli U.S. Marine F-35B pilots hanno pilotato per la prima volta gli F-35A australiani, dimostrando ulteriormente il valore dell’interoperabilità e dell’intercambiabilità degli F-35”, conclude il comunicato.

EMIRATES: IL ‘DUBAI 7s FOR GOOD’ CSR PROGRAMME HA RACCOLTO 580.000 AED NEL SUO QUARTO ANNO – L’Emirates ‘Dubai 7s for Good’ CSR programme, dedicato allo sviluppo di strutture sportive ed educative nelle aree svantaggiate, ha raccolto 580.000 AED nel suo quarto anno, portando il totale a 1,68 milioni di AED raccolti fino ad oggi, durante il suo annual Long Lunch event. “In un altro anno di straordinaria raccolta fondi, il programma ha raggiunto il suo totale più alto di 580.000 AED in poche ore, che saranno destinati alla costruzione di infrastrutture comunitarie e strutture sportive presso la North Road Primary School in Uganda. Un team di volontari partirà per l’Uganda a luglio dell’anno prossimo per gettare le basi per il piano del 2025. I fondi raccolti finora dal programma hanno avuto un impatto significativo alla North Road Primary, una scuola riconosciuta per la sua eccellenza nel rugby, nel football e nel netball, che incarna l’eredità rugbistica dell’Uganda. Quasi la metà degli studenti pratica il rugby e la squadra della scuola è una delle migliori nell’Uganda orientale. Dalla sua nascita nel 2021, il programma ha sostenuto lo sviluppo di strutture sportive presso la scuola, realizzando un campo da rugby e donando attrezzature, oltre a fornire lezioni di allenamento sia per adulti che per bambini. Oltre a promuovere lo sviluppo sportivo, i fondi sono stati utilizzati per costruire infrastrutture migliori per la comunità della scuola, creando un ambiente più sicuro e sano per studenti e gente del posto. L’anno scorso il programma ha facilitato la costruzione di una nuova stazione idrica con un serbatoio da 100.000 litri e ha installato un sistema ad energia solare per fornire acqua pulita ad altre 16 stazioni. I volontari hanno anche contribuito a realizzare importanti riparazioni e miglioramenti in tutto il cortile della scuola”, afferma Emirates. Matthew Burn, Emirates Dubai 7s for Good Programme Lead, ha commentato: “I fondi raccolti quest’anno faranno una differenza significativa nella vita degli studenti della North Road Primary e della più ampia comunità di Mbale. Sappiamo che lo sport è uno strumento potente per arricchire, ispirare e unire le persone, e questo è evidente nel successo del programma Dubai 7s For Good finora”. L’Emirates Dubai 7s festival weekend tornerà quest’anno, dando il via alla prima delle World Rugby SVNS Series a Dubai. Il festival si svolgerà da venerdì 29 novembre a domenica 1 dicembre 2024, durante il weekend della festa nazionale degli Emirati Arabi Uniti.

EMBRAER RIUNISCE STARTUP PROVENIENTI DA TUTTO IL BRASILE PER PROMUOVERE L’INNOVAZIONE E L’EFFICIENZA DEI PROCESSI – Il 13 settembre Embraer riunirà dieci startup da tutto il Brasile per discutere di innovazione e modi per aumentare l’efficienza dei processi in vari settori dell’azienda. L’iniziativa, che fa parte di una serie di eventi pianificati durante settembre per commemorare il mese dell’innovazione, mira a promuovere l’ecosistema dell’innovazione e a collegare dipendenti, startup e leader in tutto il mondo. “L’innovazione fa parte della cultura di Embraer sin dalla sua creazione. Per promuovere ulteriormente l’intero ecosistema dell’innovazione, è necessario un intenso scambio di conoscenze e connessioni per evolvere a un ritmo rapido, in modo sostenibile, aumentando la competitività oggi e in futuro”, ha affermato Dimas Tomelin, Chief Strategy & Innovation Officer, Embraer. Nel corso di quattro settimane, verranno svolte diverse attività, come il Global Innovation Day, un online podcast event pensato per incoraggiare le persone a pensare alle tecnologie per il futuro; l’Embraer Startup Marathon, un face-to-face program che metterà in contatto le startup per sviluppare soluzioni per migliorare l’efficienza dei processi nella Procurement area; l’Innovation Day United States and EMEA (Europe, Middle East and Asia), che promuoverà le discussioni e l’innovazione tra i dipendenti di queste regioni; SETI, l’Embraer’s Technology and Innovation Seminar; HackaEMB, un face-to-face event per promuovere l’apprendimento, l’impatto sociale, una cultura di collaborazione, innovazione e agilità per Embraer. Inoltre, il 7 ottobre si terrà una cerimonia presso la sede centrale di Embraer a São José dos Campos per riconoscere le persone e le aree che si sono distinte nelle loro iniziative, rafforzando l’impegno di Embraer nel guidare il futuro dell’innovazione nel settore aerospaziale.