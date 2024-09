Turkish Airlines riceve tre premi da ‘Airline Economics’

Turkish Airlines ha ricevuto i premi “Operazione di Finanza Assistita Europea dell’Anno” e “Operazione Globale Europea dell’Anno”, mentre il membro del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo e Chief Financial Officer (CFO) di Turkish Airlines, Assoc. Prof. Murat Seker, ha vinto il premio “CFO Europeo dell’Anno” alla cerimonia organizzata da “Airline Economics” a Londra il 9 settembre.

“Volando verso più Paesi di qualsiasi altra compagnia aerea, Turkish Airlines è in grado di estendere la propria base finanziaria a livello geografico, sfruttando l’efficienza dei costi e minimizzando i rischi valutari grazie alla sua struttura di ricavi diversificata. La recente aggiunta di una nuova valuta al suo portafoglio con il finanziamento di tre Airbus A350 in Yuan cinesi da parte di AVIC International Leasing e CCB Financial Leasing è stata ritenuta degna del premio “Operazione Globale Europea dell’Anno”.

Inoltre, il finanziamento da parte di Turkish Airlines di due aeromobili Airbus A350 con una struttura JOLCO garantita dall’ECA in Yen giapponesi fornita da BNP Paribas & Citibank e dal consorzio NTT TC Leasing ha ricevuto il premio “Operazione di Finanza Assistita Europea dell’Anno”, a dimostrazione della posizione consolidata della compagnia aerea nel mercato giapponese dal 2007″, afferma Turkish Airlines.

“Il membro del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo di Turkish Airlines, nonché Direttore Finanziario (CFO), Assoc. Prof. Murat Seker, è stato insignito del titolo di “CFO Europeo dell’Anno”. Questo riconoscimento sottolinea la sua leadership finanziaria, la sua visione strategica e la sua profonda esperienza, che sono state fondamentali per la crescita e il successo di Turkish Airlines negli anni. I contributi dell’Assoc. Prof. Seker non solo hanno rafforzato la salute finanziaria di Turkish Airlines ma ne hanno anche sostenuto le iniziative strategiche, permettendo alla compagnia aerea di eccellere in un mercato competitivo e volatile. A partire dal 2016, quando ha iniziato a ricoprire il ruolo di CFO di Turkish Airlines, è stato fondamentale nell’ottimizzazione delle operazioni finanziarie, nella gestione dei rischi e nell’implementazione di strategie lungimiranti che hanno aiutato la compagnia a raggiungere traguardi significativi e a mantenere il suo vantaggio competitivo sulla scena globale”, prosegue Turkish Airlines.

In rappresentanza della compagnia di bandiera alla cerimonia di premiazione, l’Assoc. Prof. Murat Seker ha dichiarato: “Sono davvero onorato di ricevere questi premi e grato di far parte della solida famiglia di Turkish Airlines. Questo riconoscimento riflette il duro lavoro e l’impegno di tutti i dipendenti della linea aerea e sono fiducioso che la compagnia di bandiera continuerà a compiere ogni passo necessario al raggiungimento dei suoi obiettivi strategici”.

“Il team di Turkish Airlines che si occupa del finanziamento degli aeromobili raggiunge uno dei costi di finanziamento più bassi nel settore aereo grazie al suo personale esperto che ha una conoscenza completa di una vasta gamma di strutture di finanziamento degli aeromobili. Grazie ai suoi modelli di finanziamento creativi, molti dei quali sono stati implementati per la prima volta dal 2009, la compagnia di bandiera è stata insignita di numerosi premi da organizzazioni di fama mondiale come “Global Transport Finance” e “Airline Economics”, “Airfinance Journal” e “Bonds, Loans & Sukuk Turkey”. Turkish Airlines ha raggiunto un importante traguardo in questo senso, conquistando ben 30 premi internazionali per il finanziamento degli aeromobili, grazie a operazioni di successo che ammontano a circa 16 miliardi di dollari”, conclude Turkish Airlines.

(Ufficio Stampa Turkish Airlines)