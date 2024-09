Air Europa rinnova i servizi di bordo puntando su materiali rinnovabili

Fedele al suo impegno per l’ambiente, Air Europa ha introdotto alcune novità nell’organizzazione del servizio di ristorazione di bordo per la classe Economica, rinnovando la presentazione della sua offerta gastronomica per i voli a lungo raggio, rendendola ancora più sostenibile grazie all’uso di elementi completamente riciclabili e biodegradabili.

Dall’estate i passeggeri ricevono il loro pasti su nuovi vassoi realizzati con materiali riciclati, eliminando l’uso delle tovagliette di carta. Inoltre, sia i bicchieri che i contenitori del cibo sono in cartone e le posate a disposizione dei passeggeri sono biodegradabili, garantendo così la circolarità di tutti gli utensili.

Questa nuova iniziativa consente di offrire una migliore esperienza d’uso a bordo e una gestione più efficiente da parte dell’equipaggio e si aggiunge alle migliorie già introdotte nella classe Business.

La compagnia, inoltre, ha lanciato l’anno scorso l’ambiziosa iniziativa “Flight 2030”, che include decine di progetti con impatti ambientali, sociali, economici e di governance, e al contempo continua a trasformare ogni processo per diventare più sostenibile.

L’impegno della compagnia aerea in questo campo si è concretizzata nella partecipazione alla competizione “The Aviation Challenge“, organizzata da SkyTeam, che mira ad accelerare l’innovazione sostenibile nell’industria aeronautica. Per l’occasione Air Europa ha operato un volo tra Madrid e Santo Domingo, nella Repubblica Dominicana, utilizzando il 2% di carburante SAF, scegliendo la rotta più efficiente, impiegando l’intelligenza artificiale per la distribuzione del catering e utilizzando veicoli elettrici per le operazioni a terra.

(Ufficio Stampa Air Europa – Photo Credits: Air Europa)