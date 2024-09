Aeronautica Militare: cambio comando per il 60° Stormo

Si è tenuta il 10 settembre, presso l’Hangar SEA dell’Aeroporto di Guidonia, la cerimonia di cambio comando tra il Colonnello Pilota Michele Cesario (uscente) ed il Colonnello Pilota Antonio Angelo Russo (subentrante). Alla cerimonia, presieduta dal Generale di Squadra Aerea Silvano Frigerio, Comandante delle Scuole A.M./3ª Regione Aerea di Bari, hanno partecipato le più alte autorità civili, militari e religiose del territorio.

Il Colonnello Michele Cesario, dopo aver rivolto un saluto alle autorità e agli ospiti, nel corso del suo discorso di commiato, ha ringraziato il Comandante delle Scuole e della 3 ª R.A. per la fiducia e la preziosa guida. Nel suo discorso ha posto una particolare enfasi nel ringraziare tutto il personale del 60° Stormo ricordando che “due anni fa assumevo il comando consapevole dell’enorme potenziale dell’ente che mi veniva affidato. Sogni, passione e futuro erano le direttrici lungo le quali muoverci. Siamo partiti con il restauro del nostro piazzale bandiera, sino ad arrivare al 60° che imperioso troneggia tra le due piste. L’attività aliantistica e la promozione e conduzione dei Corsi di Cultura Aeronautica, l’intitolazione dello Stormo ad Arturo Ferrarin e la riapertura del 202° Gruppo Volo che valorizza e completa l’operato dell’allora Gruppo Volo a Vela. I nostri Vertici Militari hanno sempre creduto in noi e l’anno del Centenario ci ha visti protagonisti con l’inaugurazione dell’Area Espositiva della D.S.S.E. Dopo decenni di declino il cuore dell’Aeroporto e della città di Guidonia è tornato a pulsare”.

Durante il suo intervento il comandante subentrante, Colonnello Antonio Angelo Russo, dopo aver ringraziato le autorità presenti e il comandante uscente, Colonnello Cesario, si è rivolto al personale dello Stormo dicendo loro che “assumere il comando di Stormo rappresenta per me un onore altissimo che non si configura come punto di arrivo ma come l’inizio di una esperienza intensa che richiederà profondo impegno e massima dedizione”. Ha poi sottolineato che “da questo momento ho il compito di guidare ciascuno di voi nella convinzione che il mio maggior successo – nei due anni che seguiranno – sarà quello di rendervi soddisfatti del lavoro che quotidianamente andremo a svolgere per adempiere alla missione che l’Aeronautica Militare ha assegnato e assegnerà a questo prestigioso Reparto”.

Il Generale di Squadra Aerea Silvano Frigerio, rivolgendosi al Comandante uscente, ha espresso il suo compiacimento per l’eccellente lavoro di squadra svolto insieme agli uomini e le donne dello Stormo con impegno e passione per l’assolvimento della missione assegnata. Ha aggiunto inoltre che “l’avvicendamento al Comando, pur nel segno della continuità e nella condivisione dei valori rappresentano i pilastri su cui si basa la nostra Forza Armata, garantisce – allo stesso tempo – nuovo vigore ed energia, frutto dei diversi vissuti ed esperienze dei comandanti che si succedono. Il Col. Russo, al quale sono state consegnate – con il simbolico passaggio della Bandiera – le insegne di Comando e le tradizioni dello Stormo è chiamato ora a dare il suo contributo e sono certo che saprà svolgere un’azione di comando accurata”.

Il 60° Stormo, alle dirette dipendenze del Comando Scuole dell’Aeronautica Militare/3^ Regione Aerea, è l’unico reparto in Forza Armata dotato di alianti. L’attività di volo su aliante G-103 Twin Astir è parte integrante dell’iter formativo per il conseguimento del brevetto di Pilota Militare per gli allievi dell’Accademia Aeronautica. La formazione al volo su aliante è rivolta anche agli allievi piloti di altre Forze Armate e Corpi Armati dello Stato nonché agli allievi della Scuola Militare “Giulio Douhet” per i quali, all’interno della formazione accademica, è prevista anche una fase di familiarizzazione su velivolo a motore U-208A. Ulteriore compito d’istituto del 60° Stormo, è rappresentato dai Corsi di Cultura Aeronautica – una delle attività comunicative dell’Aeronautica Militare – che ogni anno si svolgono in alcune città italiane e sono rivolti agli studenti delle scuole superiori.

(Ufficio Stampa Aeronautica Militare – Photo Credits: Aeronautica Militare)