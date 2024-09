News Brevi – 12.09.2024

AERONAUTICA MILITARE: TRASPORTO SANITARIO URGENTE CON FALCON 900 – Si è concluso poco dopo le ore 16 di ieri il trasporto sanitario d’urgenza di un bimbo di nove mesi, dall’Aeroporto di Brindisi a quello di Ciampino (RM), effettuato con un velivolo Falcon 900 del 31° Stormo dell’Aeronautica Militare. Il piccolo paziente, in imminente pericolo di vita, necessitava di essere trasferito urgentemente dall’ospedale “A. Perrino” di Brindisi all’Ospedale pediatrico “Bambino Gesù” di Roma. Il bimbo è stato accompagnato dal padre e costantemente seguito da un’equipe medica specializzata. Il trasporto sanitario d’urgenza è una delle attività istituzionali che l’Aeronautica Militare svolge al servizio della collettività. Il volo, definito in questo caso “IPV – Imminente Pericolo di Vita”, è stato attivato su richiesta della Prefettura di Brindisi alla Sala Situazione di Vertice del Comando Squadra Aerea dell’Aeronautica Militare. Questa ha immediatamente interessato il 31° Stormo di Ciampino, uno dei Reparti che svolge il servizio di prontezza operativa per tale genere di missioni. Una volta arrivati all’aeroporto di Ciampino, dove un’ambulanza era già in attesa del piccolo, il Falcon 900 ha ripreso il servizio di prontezza, tornando disponibile per il pronto impiego in caso di necessità. I Reparti di volo dell’Aeronautica Militare sono a disposizione della popolazione 24 ore al giorno, tutti i giorni dell’anno, con mezzi ed equipaggi in grado di assicurare il trasporto di pazienti, organi, equipe mediche e ambulanze, anche in condizioni meteorologiche complesse. Sono centinaia ogni anno le ore di volo effettuate, per questo genere di interventi, dagli aerei del 31° Stormo di Ciampino, del 14° Stormo di Pratica di Mare, della 46ª Brigata Aerea di Pisa e dagli elicotteri del 15° Stormo di Cervia, dislocati in diverse basi dal nord al sud del Paese (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

AERONAUTICA MILITARE: CAMBIO COMANDO AL DISTACCAMENTO AEROPORTUALE DI PANTELLERIA – Nella mattinata di martedì 10 settembre, presso il Distaccamento Aeroportuale di Pantelleria (TP), si è svolta la cerimonia che ha sancito il passaggio del testimone tra il Colonnello Navigatore Franco Linzalone, Comandante uscente, ed il Colonnello Pilota Mauro Macrino, Comandante subentrante. La cerimonia, che si è svolta alla presenza delle autorità civili e militari dell’isola e del personale del Distaccamento, è stata presieduta dal Comandante del 37° Stormo di Trapani, Colonnello Pilota Daniele Mastroberti. Missione del Distaccamento Aeroportuale di Pantelleria: assicurare l’assistenza ai velivoli militari nazionali ed internazionali rischierati o in transito e assicurare e mantenere l’efficienza operativa dell’Ente (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

AERONAUTICA MILITARE: ADDESTRAMENTO RAPID DAMAGE REPAIR PRESSO LA BASE DI RAMSTEIN – Si è da poco conclusa una esercitazione multinazionale sulle tecniche di Rapid Damage Repair delle pavimentazioni aeroportuali, organizzata presso la base aerea di Ramstein, in Germania, dal 09 all’11 Settembre, dal 435° Construction & Training Squadron per il personale delle Nazioni appartenenti alla NATO. Il 435° CTS è parte del 435° Contingency Response Group del 435° Air Ground Operations Wing del United States Air Forces in Europe, e si occupa in particolare di Mission Essential Equipment Training (MEET), cioè dell’addestramento all’uso di quelle attrezzature essenziali per le operazioni in tempi di crisi che non vengono adoperate nelle attività operative di ogni giorno. L’Aeronautica Militare ha preso parte all’addestramento con il Maggiore Emiliano Zenga, capo team ingegnere, ed 11 tra operatori ed assistenti edili provenienti dai tre Reparti Genio di Verona Villafranca, Ciampino e Bari. Ha partecipato all’evento anche personale delle aeronautiche di Ungheria, Lituania e Lettonia. Il 435° CTS ha realizzato, su pavimentazioni in calcestruzzo dedicate allo scopo, alcuni crateri simili a quelli che sarebbero generati dall’impatto sulle superfici di volo di ordigni di varia natura. Si tratta di una parte delle capacità previste nel capitolo RAOS (Repair of Aerodrome Operating Surfaces) della Stanag 2929, Aerodrome Damage Repair, al cui aggiornamento lavorano da tempo, come membri dell’apposito ADR Working Group, alcuni Ufficiali del Servizio Infrastrutture del Comando Logistico. Mercoledì 11, alla conclusione dei lavori, si è svolta la cerimonia di consegna dei diplomi (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

SICUREZZA DELLA RETE: SITA SVELA UNA NUOVA SOLUZIONE PER LA PROTEZIONE – SITA, fornitore globale di tecnologia per il trasporto aereo, ha annunciato il lancio della nuova soluzione di hardening della cybersecurity, SITA Managed NAC (Network Access Control). La soluzione innovativa è progettata per salvaguardare le infrastrutture critiche di aeroporti e compagnie aeree, per rispondere alla crescente domanda di accesso sicuro e affidabile per gli utenti finali e le risorse. Con l’aumento delle minacce all’infrastruttura digitale, soprattutto in ambienti complessi come gli aeroporti, SITA Managed NAC offre una protezione senza precedenti per le comunicazioni di rete locale (LAN) e LAN wireless, con ulteriori livelli di controllo di identificazione e segmentazione della rete. La soluzione garantisce che aeroporti e compagnie aeree rispettino gli standard di sicurezza dell’industria, mantenendo l’efficienza operativa e proteggendo i sistemi dei passeggeri. “La richiesta di controlli di accesso alla rete sicuri e affidabili è più che mai elevata, in particolare negli aeroporti, dove la segregazione del traffico e dei dispositivi è fondamentale nelle diverse aree dell’infrastruttura aeroportuale e nelle zone di sicurezza”, ha dichiarato Martin Smillie, Senior Vice President di SITA per Communications and Data Exchange (CDE). “Con l’intensificarsi delle minacce esterne all’infrastruttura digitale, questa soluzione assicura che i sistemi di comunicazione essenziali siano sempre all’avanguardia, con protezioni integrate nei punti di accesso e negli switch. SITA Managed NAC fornisce complete visibilità e controllo sulle reti di comunicazione, permettendo ai clienti di monitorare chi accede a cosa, quando e da dove”.

QANTAS GROUP PUBBLICA GLI ANNUAL REPORT AND SUSTAINABILITY REPORT – Qantas Group ha pubblicato oggi i suoi 2024 Annual and Sustainability Reports, che delineano i progressi compiuti dal vettore negli ultimi 12 mesi. Insieme, i reports forniscono informazioni dettagliate sulle performance del Gruppo rispetto a una serie di misure finanziarie e non finanziarie. Come annunciato nei risultati annuali di agosto, il Gruppo ha registrato un Underlying Profit Before Tax di 2,08 miliardi di $ per il FY 24. Sebbene fosse in calo rispetto all’anno precedente, è stata una prestazione solida. Qantas e Jetstar hanno registrato miglioramenti significativi nelle prestazioni operative e nella soddisfazione dei clienti durante l’anno. L’ Annual Report descrive in dettaglio i risultati della retribuzione dei dirigenti per il FY 24, nonché i dettagli delle modifiche alla struttura della retribuzione. Ad agosto, il Board ha pubblicato i risultati rivisti per la retribuzione dei dirigenti nel FY23. Richard Goyder, Qantas Group Chair, afferma: “Qantas ha fatto progressi significativi negli ultimi 12 mesi, ma sappiamo che c’è ancora molto da fare per ripristinare la fiducia dei nostri clienti. Abbiamo assistito a un forte miglioramento nelle prestazioni puntuali, nella soddisfazione del cliente e nella reputazione sia per Qantas che per Jetstar, e il Gruppo sta ottenendo ottimi risultati finanziari. È questa solidità finanziaria che ci consente di continuare a investire in nuovi aeromobili, migliorando l’esperienza per i nostri clienti e il nostro personale”.

VOLI AEREI: INDAGINE DI VOLOTEA SULLE ATTITUDINI DEI VIAGGIATORI ITALIANI – Volotea informa: “Il peggior incubo degli italiani durante un viaggio aereo è il vicino di posto maleducato, che risulta infatti essere la principale fonte di fastidio per il 47% dei viaggiatori del Belpaese, che prediligono voli all’insegna di relax, musica e un buon libro. È quanto emerge dalla ricerca condotta da Volotea in collaborazione con Analytics Arts sulle attitudini e gli interessi dei viaggiatori italiani. L’indagine quantitativa, condotta da una delle compagnie indipendenti che sta crescendo più velocemente in Europa nell’ultimo decennio, ha interessato un campione rappresentativo della popolazione, in termini di età, genere e area di provenienza e ha coinvolto consumatori tra i 25 e i 70 anni che hanno preso un aereo nell’ultimo anno. E se quasi la metà del campione tollera poco un vicino troppo invadente – sono soprattutto gli uomini (54%) rispetto alle donne (40%) a non sopportare un passeggero maleducato – un altro elemento di fastidio durante un volo sono le turbolenze, più precisamente per il 27% dei rispondenti. Sarà forse per questo, o perché si sa, gli italiani sono sempre molto scaramantici, che quasi il 65% dei viaggiatori ha affermato di prestare attenzione agli annunci di sicurezza degli assistenti di volo, per essere pronti a qualsiasi evenienza. Anche in questo caso, emerge una differenza significativa tra uomini e donne: queste ultime non solo sono più infastidite dalle turbolenze (33%), ma in media ascoltano con più attenzione gli annunci di sicurezza (68%). Tra le altre fonti di maggior fastidio durante un viaggio aereo ci sono poi la temperatura troppo alta o bassa all’interno della cabina (13%) e, in ultima posizione, forse anche un po’ a sorpresa, proprio i capricci dei più piccoli (12%). Ma cosa fanno gli italiani in volo? Nella top 3 delle attività ad alta quota ci sono riposarsi (54%), ascoltare musica (48%) e leggere un libro (40%). Inoltre, mentre i più giovani nella fascia di età 25-34 preferiscono ascoltare musica (69%) o guardare un film o una serie TV (40%), gli over 55 si dedicano a socializzare con gli altri passeggeri (35%) Cruciverba e riviste? Si aspetta di essere in spiaggia sotto l’ombrellone. Infatti, rispettivamente solo il 21% e il 27% dei rispondenti ha affermato di intrattenersi in questo modo durante un volo aereo”.

EMIRATES E USTA FOUNDATION SVELANO I PRIMI CAMPI DA TENNIS RISTRUTTURATI DI BROOKLYN PER IL PROGRAMMA “FORCE FOR GOOD” – Emirates e la United States Tennis Association (USTA) Foundation hanno inaugurato la ristrutturazione dei primi tre campi del De Hostos Playground di Brooklyn, finanziata dalla nuova “Force for Good” court refurbishment initiative di Emirates. Emirates donerà un totale di 2,5 milioni di USD in cinque anni per supportare la trasformazione dei campi da tennis comunitari negli Stati Uniti e fornire ai giovani programmi educativi. I tre campi da tennis sono stati svelati durante una cerimonia di inaugurazione da parte di funzionari di Emirates, USTA Foundation, Kings County Tennis League (KCTL), funzionari pubblici di New York City, oltre alla leggenda del tennis James Blake, che è stato il primo a giocare sui nuovi campi. I giovani di Brooklyn che trarranno beneficio dall’iniziativa erano presenti all’inaugurazione ufficiale dei campi da tennis. Emirates è la compagnia aerea ufficiale degli US Open ed è partner dal 2012. La compagnia aerea ha iniziato le sue operazioni negli Stati Uniti con servizi per New York JFK nel 2004 e oggi opera in 12 città degli Stati Uniti. In quanto compagnia aerea globale, l’iniziativa “Force for Good” di Emirates sosterrà anche iniziative di impatto sociale in tutto il Regno Unito, dove ha unito le forze con Wimbledon per supportare le comunità locali.

DELTA: IL MINNESOTA OSPITERA’ PRESTO UNA SAF BLENDING FACILITY – Il Minnesota ospiterà presto una sustainable aviation fuel (SAF) blending facility, la terza negli Stati Uniti, che fornirà SAF tramite la pipeline esistente al Minneapolis-St. Paul International Airport (MSP), il secondo hub più grande di Delta, dove utilizza 250 milioni di galloni di carburante all’anno. Il primo Minnesota SAF Hub nel suo genere, di cui Delta è un membro di punta insieme a Greater MSP Partnership, Bank of America, Ecolab e Xcel Energy, è stato lanciato nell’agosto 2023 con l’impegno di implementare un’ambiziosa strategia condivisa per decarbonizzare in modo aggressivo il settore delle compagnie aeree, aumentando la produzione di SAF e sostituendo il jet fuel convenzionale. Il 10 settembre la coalizione ha annunciato i suoi risultati e importanti traguardi nel suo percorso per sviluppare una supply chain SAF completamente integrata in Minnesota, grazie alla collaborazione tra i membri della coalizione. “Sebbene Delta si sia impegnata ad acquistare milioni di galloni di SAF, oggi non ne viene prodotto abbastanza per alimentare le compagnie aeree commerciali del mondo per una sola settimana. Ecco perché questa blending facility è così importante”, ha affermato Peter Carter, Delta’s executive vice president of External Affairs.

ROLLS-ROYCE A SUPPORTO DEI PARCHI EOLICI IN EUROPA – Rolls-Royce informa: “I parchi eolici offshore sono destinati a diventare uno dei pilastri fondamentali dell’approvvigionamento energetico europeo. Entro il 2050, le turbine eoliche nelle nostre acque potrebbero aumentare di dieci volte la loro capacità, producendo enormi quantità di energia rinnovabile. Energia che non saremmo in grado di utilizzare in modo efficace senza le converter platforms e i generatori di emergenza che supportano la rete. Le converter platforms sono il cuore di ogni parco eolico. Queste strutture ad alta tecnologia prendono l’elettricità prodotta in mare e la convertono da corrente alternata a corrente continua in modo che possa essere trasportata a terra tramite cavo. A garantire la stabilità di molte di queste piattaforme sono i Rolls-Royce mtu emergency gensets. Generano elettricità sulla piattaforma in caso di guasto dell’alimentazione principale, assicurando che i sistemi di controllo e monitoraggio continuino a funzionare e che l’illuminazione e altri sistemi critici per la sicurezza non si guastino. Forniscono inoltre energia per mantenere i componenti importanti del sistema raffreddati e ventilati per evitare danni dovuti al surriscaldamento. In casi estremi, i generatori di emergenza consentono di spegnere e riavviare i sistemi in modo controllato per evitare danni”.

GE AEROSPACE ENTRA A FAR PARTE DELL’AI SAFETY CONSORTIUM – GE Aerospace, uno dei principali titolari di brevetti AI del settore aeronautico, ha firmato come membro dell’AI Safety Institute Consortium (AISIC) del National Institute of Standards and Technology (NIST). L’AISIC è stato istituito all’inizio di quest’anno, con l’obiettivo di riunire gli AI developers nell’industria, nel governo, nel mondo accademico e nelle organizzazioni della società civile per sviluppare linee guida e politiche per promuovere l’uso sicuro e responsabile dell’AI. Paul Ardis, Technology Manager for AI & Computer Vision Technologies for GE Aerospace’s Research Center, che guiderà la partecipazione di GE Aerospace al Consorzio, afferma che la missione di AISIC è perfettamente allineata con le rigorose pratiche di governance dell’azienda in merito agli sviluppi dell’AI, affermando: “In tutto ciò che fa GE Aerospace, la sicurezza è sempre al primo posto e il nostro approccio ai nuovi sviluppi dell’AI non è diverso. Abbiamo un solido AI Board in atto che sta già riflettendo e ha stabilito principi guida su come sviluppare e distribuire l’AI nei modi più sicuri e responsabili”. Ardis ha aggiunto: “Non vediamo l’ora di condividere gli apprendimenti e le prospettive del nostro AI Board con l’AISIC e, a nostra volta, siamo ansiosi di imparare attraverso il Consorzio come possiamo migliorare continuamente la nostra gestione di nuovi sviluppi e applicazioni dell’AI”. Negli ultimi dieci anni GE Aerospace ha più che raddoppiato il suo investimento nella tecnologia AI, posizionandosi come uno dei principali detentori di brevetti AI nel settore dell’aviazione. Oggi, GE Aerospace utilizza l’AI per migliorare molti aspetti, dal monitoraggio dei motori e dalle ispezioni delle parti, alla fornitura di informazioni per i clienti delle compagnie aeree, per abilitare misure di manutenzione predittiva e nuovi modi per ottimizzare la fuel efficiency e la safety.

RAYTHEON E NORTHROP GRUMMAN TESTANO CON SUCCESSO UN ADVANCED SOLID ROCHET MOTOR – Raytheon, un’azienda RTX, e Northrop Grumman hanno completato con successo uno static fire test di un advanced long-range solid rocket motor presso il Northrop Grumman Allegany Ballistics Laboratory in West Virginia. Il test ha dimostrato la wired end-burning technology for hypersonic applications e ha fornito dati a supporto della modellazione e delle simulazioni digitali che hanno convalidato la maturità e le prestazioni del rocket motor. Il team Advanced Technology di Raytheon e Northrop Grumman hanno sfruttato la loro competenza combinata in ingegneria digitale per accelerare la progettazione e lo sviluppo in un ambiente digitale utilizzando l’ingegneria dei sistemi basata su modelli. “Si tratta di una pietra miliare importante nel dimostrare la notevole capacità di questo solid rocket motor”, afferma Colin Whelan, president of Advanced Technology at Raytheon. “Sfruttando la collaborazione del settore, siamo stati in grado di dimostrare che possiamo produrre e soddisfare i requisiti”. Raytheon e Northrop Grumman condividono una lunga storia di collaborazione nello sviluppo di sistemi ipersonici.

NUOVE NOMINE PER GULFSTREAM AEROSPACE – Gulfstream Aerospace Corp. ha annunciato diverse strategic international sales appointments per supportare ulteriormente la crescente domanda in Europa, Medio Oriente e Africa (EMEA) e nella regione Asia-Pacifico (APAC), con effetto immediato. Benoit Defforge e David Taylor sono entrati a far parte di Gulfstream come division vice presidents of sales for EMEA and APAC, rispettivamente. Defforge ha più di 30 anni di esperienza nel settore dell’aviazione, più di recente ha ricoperto il ruolo di CEO di Stanton & Partners Aviation dopo aver trascorso più di 15 anni in Airbus Corporate Jets, dove ha ricoperto il ruolo di CEO e presidente. Taylor arriva a Gulfstream da Burrows Aerospace, un corporate aviation brokerage, dove è stato APAC sales director. Nel suo nuovo ruolo, Taylor sfrutta più di 20 anni di relazioni con i clienti in tutta l’APAC. Defforge ha sede a Dubai, Emirati Arabi Uniti, e Taylor a Singapore. Entrambi rispondono a Mike Swift, group vice president of international sales for EMEA and APAC. “Gulfstream continua a registrare una forte domanda in EMEA e APAC e questi nuovi talenti ci consentono di migliorare ulteriormente le nostre relazioni con i clienti in queste regioni”, ha affermato Scott Neal, senior vice president, worldwide sales, Gulfstream. “Abbiamo intenzionalmente stabilito questa international sales leadership nei principali hub commerciali di Londra, Singapore e Dubai per servire al meglio i clienti direttamente nei loro mercati, esattamente dove hanno bisogno di noi”. Inoltre, Jack McGowan è stato nominato regional vice president of sales for Northern Europe. Prima di entrare in Gulfstream, McGowan è stato executive director of sales at Flexjet. McGowan ha sede a Londra e risponde a Defforge. Per rispondere ulteriormente al crescente interesse per Gulfstream in tutto il mondo, Gavin Thompson è stato promosso senior regional sales manager of worldwide sales. In questo ruolo di nuova creazione, Thompson, entrato in azienda nel 2018 come Regional Sales Manager, guiderà il global network of regional sales managers di Gulfstream. Inoltre, Scott Butcher è entrato in Gulfstream dallo Starflight Aviation charter service come regional sales manager for Europe and South Asia, e Jessica Gagen si è unita come sales engineer in support of the EMEA team. Tutti hanno sede presso lo state-of-the-art sales and design center di Gulfstream a Londra. “Siamo lieti di dare il benvenuto a questi leader nel team Gulfstream mentre continuiamo a investire in queste regioni e a consolidare la forza e l’esperienza esistenti del nostro team di vendita internazionale”, ha concluso Neal.