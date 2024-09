IAG nomina Rafael Jiménez Hoyos nuovo CEO di LEVEL

International Airlines Group (IAG) ha nominato Rafael Jiménez Hoyos nuovo CEO di LEVEL, la compagnia aerea a lungo raggio di IAG che opera da Barcellona. La nomina avrà effetto dal 1° ottobre, quando Fernando Candela andrà in pensione dopo una carriera di grande successo all’interno del Gruppo, dove è stato LEVEL CEO, Chairman at Iberia, Director of Transformation at IAG e CEO at Iberia Express.

Luis Gallego, CEO di IAG, ha affermato: “Con la nomina di Rafael Jiménez Hoyos, stiamo beneficiando ancora una volta dello straordinario talento che abbiamo nel nostro Gruppo. Il contributo di Rafael è stato fondamentale per raggiungere l’eccellenza operativa di Iberia, diventando una delle compagnie aeree più puntuali al mondo. In questa nuova fase, LEVEL continuerà a lavorare per far crescere la compagnia aerea e collegare Barcellona al mondo. Vorrei apprezzare profondamente lo straordinario lavoro e l’impegno di Fernando Candela da quando è entrato a far parte di LEVEL nel 2019, ruolo che ha recentemente unito ai piani di trasformazione del Gruppo e alla leadership di Iberia”.

Finora, Rafael Jiménez Hoyos ha ricoperto la carica di Chief Operating Officer di Iberia, compagnia in cui è entrato nel 2013. In precedenza, è stato Director of Flight Operations at Iberia Express and Director of Flight Operations and Director of Quality and Operational Safety at Vueling.

Oltre alla sua esperienza in posizioni dirigenziali, porta con sé una profonda conoscenza dell’aviazione, in quanto laureato presso la Spanish Air Force Academy e A320 commander and examiner. Come pilota commerciale, ha lavorato come comandante in clickair, Vueling, Iberia Express e Air Nostrum. Nella sua carriera militare, è stato combat pilot nella Spanish air force, partecipando a missioni all’estero insieme all’aeronautica militare statunitense e facendo parte della pattuglia spagnola Eagle.

Come parte della strategia del Gruppo, LEVEL sta sviluppando un ambizioso piano di crescita. La compagnia aerea sta completando il processo per ottenere il suo Air Operator Certificate (AOC), continua a far crescere la sua flotta con l’obiettivo di raggiungere otto aeromobili entro il 2026 (attualmente ne ha sei) e sta segnalando un margine operativo a due cifre ed eccellenza operativa supportata da una puntualità di oltre l’85% nel 2023.

Nell’attuale anno finanziario, LEVEL ha aumentato la capacità verso destinazioni come New York, Los Angeles, San Francisco e Boston e ha lanciato la rotta per Miami. In America Latina, sta rafforzando le rotte per Santiago del Cile e Buenos Aires.

Nel complesso, entro il 2024, LEVEL ha aumentato la sua capacità a quasi un milione di posti, quasi raddoppiando la cifra offerta nel 2019. Di conseguenza, LEVEL è, dal 2023, il principale operatore di voli a lungo raggio presso l’aeroporto Josep Tarradellas di Barcellona-El Prat, dando un contributo fondamentale allo sviluppo e al consolidamento dell’hub di Barcellona.

(Ufficio Stampa International Airlines Group)