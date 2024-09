Etihad Airways introdurrà doppi voli giornalieri con A380 e 787 per Parigi

Etihad Airways ha annunciato l’espansione dei suoi servizi per Parigi, con doppi voli giornalieri a partire dal 15 gennaio 2025. Il nuovo programma di volo prevede il ritorno dell’iconico Airbus A380 di Etihad dal 1° novembre 2024, seguito dall’introduzione del Boeing 787-9 Dreamliner sul secondo volo giornaliero dal 15 gennaio 2025.

Tutti i voli saranno caratterizzati dal rinomato servizio a tre classi di Etihad, tra cui le cabine First, Business ed Economy, garantendo un’esperienza premium per ogni viaggiatore. L’introduzione di doppi voli giornalieri rafforza l’impegno di Etihad nel promuovere il turismo ad Abu Dhabi, in particolare nel segmento premium.

Arik De, Chief Revenue and Commercial Officer di Etihad Airways, ha affermato: “Parigi è una città che incarna eleganza e raffinatezza e siamo entusiasti di offrire due voli giornalieri che offrono ai nostri ospiti un’esperienza di viaggio premium. Il ritorno dell’A380 a Parigi, seguito dall’aggiunta del nostro 787-9 Dreamliner a tre classi, sottolinea il nostro impegno nel fornire ai nostri clienti il meglio in termini di servizio, connettività e comodità, e migliora sia i viaggi d’affari che quelli di piacere, offrendo una connettività senza interruzioni alla nostra rete in crescita nel GCC, in Asia e oltre”.

Entrambi i voli giornalieri sono opportunamente programmati per partenze e arrivi al mattino e alla sera, offrendo ai viaggiatori la flessibilità di scegliere l’orario più adatto a loro.

L’A380 consentirà ai passeggeri di usufruire delle più celebri caratteristiche di bordo di Etihad, tra cui The Residence, l’unica three-room suite in the sky, First Apartments e Business Studios. I passeggeri della Economy Class beneficeranno anche di spazio extra per le gambe e del rinomato servizio Etihad.

Il 787-9 Dreamliner di Etihad integra il servizio con A380, offrendo First, Business, and Economy Class cabins, con servizi all’avanguardia progettati per il comfort, la produttività e il relax.

Con doppi voli giornalieri, Etihad sta rafforzando il collegamento tra Abu Dhabi e Parigi, integrando ulteriormente la capitale francese con la rete globale di Etihad. L’aumento della frequenza migliora anche i collegamenti senza soluzione di continuità con il GCC, l’Asia e oltre, rendendo Abu Dhabi un hub chiave per i viaggi internazionali.

“Questo aumento della frequenza riflette la forte domanda di viaggi tra Abu Dhabi e Parigi e consolida ulteriormente la posizione di Abu Dhabi come porta d’accesso chiave al mondo. Che i nostri ospiti volino per lavoro, per piacere o per esplorare la ricca cultura di entrambe le città, i doppi voli giornalieri di Etihad garantiranno che il loro viaggio sia il più possibile senza soluzione di continuità e piacevole”, ha aggiunto Arik De.

Con questa espansione Etihad riafferma il suo impegno a sostenere la crescita economica di Abu Dhabi e a migliorare la sua connettività con i principali mercati globali.

I biglietti per i nuovi voli possono essere prenotati su Etihad.com o tramite l’app mobile di Etihad.

(Ufficio Stampa Etihad Airways – Photo Credits: Etihad Airways)