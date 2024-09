Qatar Airways espande il suo network in Arabia Saudita

Qatar Airways annuncia l’espansione delle sue operazioni nel Regno dell’Arabia Saudita con la ripresa dei servizi per Abha, operando due voli settimanali per l’Abha International Airport, a partire dal 2 gennaio 2025. Inoltre, la compagnia aumenterà anche i suoi voli per NEOM da due a quattro voli settimanali durante la stagione invernale.

“Questo programma e il potenziamento della rete offriranno ai passeggeri maggiori scelte di viaggio e un accesso senza interruzioni all’ampia rete di Qatar Airways di oltre 170 destinazioni globali tramite l’Hamad International Airport di Doha.

Abha segna l’undicesima destinazione di Qatar Airways in Arabia Saudita. Questa aggiunta integra il servizio esistente della compagnia aerea per le città di AlUla, Dammam, Jeddah, Medina, NEOM, Qassim, Riyadh, Tabuk, Taif e Yanbu. Con oltre 140 voli settimanali per il Regno, Qatar Airways ribadisce il suo impegno nel migliorare la connettività all’interno della regione.

Qatar Airways attualmente opera due voli settimanali per NEOM, che saranno aumentati a quattro voli settimanali a partire da questo inverno”, afferma Qatar Airways.

Il Qatar Airways Group Chief Executive Officer, Engr. Badr Mohammed Al-Meer, ha affermato: “Siamo orgogliosi di riprendere i voli per Abha e aumentare le frequenze per NEOM, rafforzando ulteriormente la nostra presenza in Arabia Saudita. Questa ripresa è una testimonianza del nostro incrollabile impegno nel collegare i nostri passeggeri alle destinazioni più ambite del Regno. Non vediamo l’ora di accogliere sia i viaggiatori d’affari che quelli di piacere per sperimentare il servizio e la connettività senza pari che Qatar Airways offre attraverso il nostro hub di Doha, l’Hamad International Airport”.

Il Saudi Air Connectivity Program CEO, Mr. Majid Khan, ha affermato: “Siamo entusiasti che la migliore compagnia aerea al mondo, come votato da Skytrax, riprenderà i voli diretti di linea per la splendida regione di Aseer in Arabia Saudita e la città di Abha, oltre ad aumentare le frequenze per NEOM, una città futuristica diversa da qualsiasi altra sulla costa nord-occidentale del Mar Rosso. Attraverso l’ampia rete di Qatar Airways, i turisti provenienti da 170 destinazioni in tutto il mondo voleranno ad Abha e NEOM dall’hub di Doha della compagnia aerea. La ripresa di questa rotta supporta la nostra strategia turistica per avvicinare il potenziale turistico incontaminato dell’Arabia Saudita al mondo”.

Il Cluster 2 Airports Company CEO, Engr. Ali Masrahi, ha affermato: “Cluster 2 Airports Company, che gestisce 22 aeroporti tra cui NEOM e Abha, è orgogliosa di collaborare con Qatar Airways, classificata come migliore compagnia aerea al mondo da Skytrax. Il lancio di voli diretti per Aseer e Abha, così come per NEOM, è in linea con i nostri obiettivi nell’ambito della National Aviation Strategy e dell’Air Connectivity Program. Questa mossa rafforza la nostra rete globale e sottolinea la nostra dedizione all’elevazione dello status dei nostri aeroporti. Con 19 accreditamenti da Airports Council International, ci impegniamo a fornire servizi di alto livello”.

“Qatar Airways continua ad ampliare la sua rete globale e ad aumentare le opzioni di viaggio per i passeggeri in Arabia Saudita, rafforzando il ruolo della compagnia aerea come vettore leader nella regione. I voli per Abha, NEOM e altre destinazioni sono ora disponibili per la prenotazione tramite il sito web di Qatar Airways e l’applicazione mobile”, conclude Qatar Airways.

(Ufficio Stampa Qatar Airways)