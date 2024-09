Turkish Airlines raddoppia in Australia con il nuovo volo su Sydney

Turkish Airlines informa: “Turkish Airlines, la compagnia aerea che vola verso il maggior numero di Paesi al mondo, aggiunge Sydney, la più grande città dell’Australia, alla sua già ricca rete di destinazioni. Con questa importante nuova rotta, Turkish Airlines vuole rendere la città la prima in Australia ad avere voli non-stop in futuro.

A partire dal 4 dicembre 2024, i voli Istanbul – Sydney saranno operati quattro volte a settimana via Kuala Lumpur con aeromobili Airbus A350-900. Questo nuovo volo non solo aumenta la presenza di Turkish Airlines nel continente australiano ma rafforza i legami tra la Turchia e l’Australia, favorendo la crescita del turismo, del commercio e degli scambi culturali”.

A proposito della nuova aggiunta alla rete di voli della Compagnia, il Presidente del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo di Turkish Airlines, Prof. Ahmet Bolat, ha dichiarato: “Siamo felici di annunciare il lancio del nostro volo su Sydney, che apre un altro capitolo per noi nel continente. Questa nuova rotta non solo amplia la nostra rete di collegamenti ma rafforza anche il nostro impegno verso l’Australia, offrendo ai nostri passeggeri nuove opportunità ed esperienze, sempre accompagnati dal comfort e dall’ospitalità che contraddistinguono Turkish Airlines. Sydney sarà anche la nostra prima destinazione in Australia ad avere voli non-stop non appena riceveremo l’aeromobile in grado di effettuare il viaggio in una sola tratta”.

In merito a questo nuovo sviluppo, il Ministro del Lavoro e del Turismo del New South Wales, John Graham, ha dichiarato: “Sono entusiasta che Turkish Airlines atterri per la prima volta a Sydney, offrendo ai viaggiatori europei accesso diretto alle esperienze del nostro Paese. Il governo del New South Wales ha lavorato a stretto contatto con l’aeroporto di Sydney e con Turkish Airlines per garantire questo nuovo servizio. Sydney è la porta d’accesso all’Australia e il sostegno a questa nuova rotta ha un enorme potenziale per la crescita del turismo nello Stato”.

Scott Charlton, CEO dell’aeroporto di Sydney, ha dichiarato: “Questo annuncio dei futuri voli diretti rappresenta una pietra miliare per i viaggi in Europa, offrendo ai passeggeri un accesso continuo a centinaia di destinazioni dall’hub di Istanbul di Turkish Airlines. Siamo orgogliosi della collaborazione tra Turkish Airlines, Sydney e il New South Wales per il primo volo non-stop, che è un forte riconoscimento di tutto ciò che la nostra città e il nostro Stato hanno da offrire. Nel frattempo, a partire da dicembre 2024 i passeggeri potranno sperimentare il pluripremiato servizio di Turkish Airlines da Sydney a Istanbul via Kuala Lumpur. Con oltre 15.000 australiani di origine turca nel Nuovo Galles del Sud e la Turchia costantemente classificata come una delle principali destinazioni per i viaggiatori australiani, siamo certi che questovolo avrà un grande successo. L’annuncio di oggi è anche incredibilmente importante per l’economia di Sydney e del Nuovo Galles del Sud e dimostra l’impatto dell’aviazione internazionale nel sostenere l’economia del turismo. Siamo impazienti di assistere al volo inaugurale di Turkish Airlines e di far crescere i suoi servizi negli anni a venire”.

