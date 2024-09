Embraer sta valutando di potenziare la sua supply chain base in India

Una delegazione di alto livello di Embraer sta concludendo una visita in India questa settimana, mentre valuta l’espansione della sua supply chain nel paese. Embraer prevede potenziali fornitori nei suoi defense, commercial aviation and executive jets business per aree quali aerostructures, machining, sheet metal, composites, forgings, wire harness, hardware and software development, riconoscendo che le aerospace engineering capabilities sono chiaramente presenti e disponibili nel paese. La visita avviene nel mezzo di relazioni in crescita tra Brasile e India.

“L’India ha un’industria aeronautica e della difesa solida e vediamo una forte fattibilità per i produttori e gli sviluppatori di sistemi in India per essere fornitori chiave per Embraer”, ha affermato Roberto Chaves, Executive Vice-President of Global Procurement and Supply Chain at Embraer. “Siamo guidati da una visione comune, che è quella di portare le capacità aeronautiche di Brasile e India a livelli più alti e di offrire valore ai nostri clienti in tutto il mondo”.

L’India è un mercato strategico per Embraer in tutti i suoi segmenti di business. L’impronta di Embraer nel paese supera i 44 velivoli, inclusi clienti nei Commercial Aviation, Executive Jets and Defense & Security. In particolare, il governo indiano e l’Indian Air Force operano una flotta di 5 Embraer VIP jets e 3 EMB 145 AEW “Netra” military aircraft, rispettivamente.

Una delle principali opportunità future di Embraer in India è l’Indian Air Force MTA (Medium Transport Aircraft) program, in cui Embraer è ben posizionata per offrire il C-390 Millennium, in collaborazione con la rinomata azienda indiana Mahindra. Le due aziende hanno annunciato la loro partnership a febbraio 2024.

Embraer vede l’India come un partner chiave nella regione e si aspetta, insieme a Mahindra, di implementare un vasto programma di filiera locale. Questa iniziativa potrebbe includere una assembly line per il C-390 in India, quando selezionata per questo programma. Grazie all’offerta di un programma di supporto locale a lungo termine, Embraer e Mahindra mirano a soddisfare le aspettative dell’iniziativa “Make in India” del governo indiano.

(Ufficio Stampa Embraer)