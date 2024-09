Aeroitalia collegherà Cuneo con Trapani e Comiso a partire dal 3 dicembre

Aeroitalia annuncia l’avvio di due nuovi collegamenti diretti dall’Aeroporto di Cuneo verso Trapani e Comiso, a partire dal 3 dicembre 2024.

“Le nuove rotte Cuneo-Trapani e Cuneo-Comiso saranno servite rispettivamente due volte a settimana – ogni martedì e sabato per Trapani, e ogni lunedì e venerdì per Comiso – con aerei Embraer 175 da 88 posti.

Questi nuovi collegamenti si aggiungono al volo già avviato verso Bacau, in Romania, lo scorso 4 agosto e rappresentano un’importante opportunità per coloro che viaggiano tra il cuneese e la Sicilia per turismo, studio o lavoro. I biglietti per le nuove rotte saranno presto in vendita sul sito della compagnia”, afferma l’Aeroporto di Cuneo.

“Siamo lieti di rafforzare la nostra rete in Sicilia aggiungendo i voli Cuneo-Trapani e Cuneo-Comiso a vantaggio dei nostri clienti, che ora possono godere di ulteriori opzioni di viaggio a tariffe convenienti”, ha dichiarato Krassimir Tanev, Direttore Commerciale di Aeroitalia.

“Siamo entusiasti che Aeroitalia abbia scelto di investire sul nostro scalo, aggiungendo i nuovi collegamenti verso Trapani e Comiso, due destinazioni molto attese e apprezzate dai nostri passeggeri. Questa espansione rappresenta un’importante opportunità di crescita per l’Aeroporto di Cuneo, migliorando l’offerta per i nostri viaggiatori e rafforzando ulteriormente i legami tra il Piemonte e la Sicilia”, ha aggiunto Anna Milanese, Executive Vice-President dell’Aeroporto di Cuneo.

(Ufficio Stampa Aeroporto di Cuneo – Aeroitalia – Photo Credits: Aeroitalia)