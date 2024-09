Lufthansa Group estende la wet lease partnership con airBaltic

Lufthansa Group estende la sua collaborazione nell’ambito di una wet lease partnership con il suo partner di lunga data airBaltic (BT) per altri tre anni oltre l’estate del 2025.

“Questa partnership consente di distribuire in modo flessibile fino a 21 fuel-efficient Airbus A220-300 aggiuntivi in estate e cinque aeromobili di questo tipo in inverno in vari hub.

A causa delle mutevoli esigenze dei clienti, le compagnie aeree di Lufthansa Group stanno allineando i loro route networks ai picchi stagionali della domanda, in particolare nell’orario estivo. Con la capacità aggiuntiva di airBaltic, le destinazioni ad alta domanda nei route networks possono essere servite in modo ancora più flessibile in futuro. Allo stesso tempo, ciò rafforzerà la qualità dei collegamenti con i servizi intercontinentali di Lufthansa Group Airlines presso gli hub del Gruppo.

Come di consueto con un wet lease, gli aeromobili e gli equipaggi saranno forniti da airBaltic“, afferma Lufthansa Group.

“airBaltic è la compagnia aerea nazionale e più grande della Lettonia, con base e hub a Riga. Lufthansa Group collabora con airBaltic dal 2019, che si è dimostrata un partner affidabile e prezioso”, conclude Lufthansa Group.

(Ufficio Stampa Lufthansa Group – Photo Credits: Lufthansa Group – airBaltic)