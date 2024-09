British Airways opererà più voli a settimana verso il Nord America nell’estate 2025

British Airways opererà un numero record di voli da Londra verso gli Stati Uniti, il Canada e il Messico nell’estate 2025, offrendo più di 400 voli diretti a settimana durante le settimane di punta, tra cui 26 città degli Stati Uniti.

Quando arrivano negli Stati Uniti, i clienti possono collegarsi a più di 100 destinazioni statunitensi con le compagnie aeree partner di British Airways.

“La compagnia di bandiera britannica opera più voli oltreoceano di qualsiasi altra compagnia europea ed è l’unica compagnia aerea europea a offrire una luxury First class cabin attraverso l’Atlantico da Londra. Il suo summer schedule aumentato include le seguenti aggiunte da London Heathrow, che sono disponibili per la prenotazione ora su ba.com:

Miami, Florida (MIA): sette voli aggiuntivi a settimana, portando il totale a 14 voli a settimana, diventando un servizio bigiornaliero tutto l’anno. La compagnia aerea aprirà anche una nuova lounge a Miami nel 2025, caratterizzata dal suo nuovo lounge design concept.

Austin, Texas (AUS): sei voli extra a settimana, portando il totale a 13 servizi a settimana.

Las Vegas, Nevada (LAS): tre voli extra a settimana durante i mesi di punta della stagione, portando il totale settimanale a 10.

Pittsburgh, Pennsylvania (PIT): la popolare rotta aumenterà da sei a sette voli a settimana, diventando un servizio giornaliero per la prima volta da quando è stata introdotta.

Washington DC (IAD): aumento di sette voli a settimana, portando il totale a 21 voli a settimana.

Vancouver, Canada (YVR): aumento fino a sette voli a settimana da London Heathrow, portando il totale a un massimo di 14 voli a settimana durante l’alta stagione estiva. In abbinamento al volo giornaliero della compagnia aerea da London Gatwick, i clienti possono scegliere tra tre voli al giorno da giugno a settembre”, afferma British Airways.

Neil Chernoff, Chief Planning and Strategy Officer, British Airways, ha affermato: “Gli Stati Uniti rimangono un mercato prioritario per noi e sappiamo che questi cambiamenti del network saranno accolti con favore sia dai nostri clienti business che da quelli leisure, offrendo più opzioni che mai per viaggiare tra il Regno Unito e gli Stati Uniti”.

“Nell’ultimo decennio British Airways ha lanciato sei nuove rotte verso città degli Stati Uniti, tra cui Austin nel 2014, New Orleans nel 2016, Nashville nel 2018, Pittsburgh nel 2019, Portland, Oregon, nel 2022 e, più di recente, Cincinnati nel 2023.

Altrove nel global route network della compagnia, è stato aggiunto un terzo volo giornaliero per Delhi (DEL) per l’estate 2025, portando il numero totale di voli per l’India a 63 a settimana in cinque destinazioni. Anche i voli da Gatwick a Cancun (CUN) passeranno da sei a sette a settimana, diventando un servizio giornaliero la prossima estate, e un secondo volo giornaliero è stato aggiunto da Heathrow a Firenze (FLR).

I nuovi servizi per Kuala Lumpur (KUL) e Jeddah (JED), entrambi lanciati a novembre 2024, continueranno nella stagione estiva 2025, insieme alla crescita della frequenza a Riyadh (RUH).

Per la stagione invernale 2024, la rotta diretta della compagnia aerea da London Gatwick a Bangkok (BKK) tornerà il 28 ottobre 2024, operando tre volte a settimana verso la capitale thailandese. Il servizio aumenterà fino a cinque volte a settimana tra gennaio e marzo 2025.

Ai clienti che volano sui voli operati da British Airways per Doha (DOH) viene ora offerta la possibilità di viaggiare nella First cabin della compagnia aerea, con uno dei voli bigiornalieri da Heathrow operato su un aereo Boeing 787-10“, conclude British Airways.

(Ufficio Stampa British Airways)