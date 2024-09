Etihad Airways offre due voli giornalieri verso diverse destinazioni europee per l’estate 2025

Etihad Airways ha svelato il suo Summer 2025 schedule, con il debutto di due voli giornalieri su una serie di importanti destinazioni europee.

“Il nuovo schedule migliorato, ora disponibile per le prenotazioni, offre frequenze di volo aumentate e comode partenze alle 14:00 verso molte destinazioni europee, incrementando ulteriormente il turismo ad Abu Dhabi.

Etihad Airways sta potenziando significativamente i suoi servizi verso le destinazioni europee più gettonate, offrendo year-round double-daily flights tra Abu Dhabi e le principali città come Parigi, Milano, Roma, Manchester, Francoforte, Monaco, Zurigo, Barcellona e Madrid. Inoltre, i voli stagionali per Malaga aumenteranno a cinque volte a settimana, offrendo ai viaggiatori ancora più flessibilità per i loro piani estivi.

I nuovi daily European flights sono opportunamente programmati per partenze e arrivi al mattino e alla sera, offrendo ai viaggiatori la flessibilità di scegliere il programma più adatto a loro.

Ci sono anche più voli verso destinazioni chiave nella crescente rete globale della compagnia aerea, inclusi voli giornalieri per Bali per la stagione estiva e Sydney che salirà a 10 voli a settimana”, afferma Etihad Airways.

Arik De, Chief Revenue and Commercial Officer di Etihad Airways, ha affermato: “Stiamo mantenendo la nostra promessa strategica di servire più destinazioni chiave due volte al giorno il più velocemente possibile e il nostro programma estivo sottolinea il nostro impegno per la crescita e il supporto al turismo ad Abu Dhabi. Allineando il nostro programma per offrire partenze alle 14:00 da Abu Dhabi, forniamo agli ospiti orari di check-out convenienti dai loro hotel, consentendo loro di sfruttare al meglio il loro soggiorno nella nostra splendida città.

Gli arrivi al mattino offrono ai turisti il vantaggio di check-in anticipati in hotel e tempo extra per esplorare le attrazioni della città, mentre gli arrivi serali sono ideali per coloro che preferiscono una transizione fluida dopo il lavoro o altri impegni. Per i viaggiatori d’affari, i programmi si adattano a giornate lavorative complete sia all’inizio che alla fine del viaggio. Il nostro impegno nel fornire esperienze di viaggio straordinarie è più forte che mai, offrendo voli verso i luoghi amati dai nostri ospiti, con scelte flessibili per adattarsi al loro programma. Siamo entusiasti di aggiungere Varsavia e Praga alla nostra rete e i viaggiatori possono aspettarsi altri annunci di rotte molto presto”.

“Come hub leader a livello mondiale, Abu Dhabi continua a rafforzare la sua posizione con lo schedule ampliato di Etihad, offrendo collegamenti fluidi verso destinazioni chiave in tutto il mondo. I continui miglioramenti strategici del programma assicurano ai passeggeri un’esperienza di viaggio più fluida e comoda.

Il complimentary stopover programme di Etihad migliora ulteriormente questa connettività consentendo ai viaggiatori di estendere i loro scali in soggiorni memorabili con un massimo di due notti gratuite negli hotel premium di Abu Dhabi, evidenziando il crescente fascino della città come destinazione imperdibile.

Per maggiori informazioni sul Summer 2025 schedule di Etihad e per prenotare il viaggio, visitare www.etihad.com“, conclude Etihad Airways.

(Ufficio Stampa Etihad Airways – Photo Credits: Etihad Airways)