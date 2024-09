Airbus Helicopters informa che Guillaume Glize è il nuovo Managing Director di Airbus Helicopters Italia, subentrando ad Alexandre Ceccacci.

“Guillaume Glize inizia un nuovo capitolo della sua carriera in Airbus Helicopters Italia. Esattamente 20 anni fa, nel 2004, Guillaume è entrato in Airbus nel settore dell’ala rotante e dal 1° settembre 2024 ha assunto la guida del Customer Centre italiano come nuovo Managing Director di Airbus Helicopters Italia ed Helicopters Italia.

Guillaume ha conseguito la laurea magistrale in scienze e un master in gestione aziendale.

Ha maturato una vasta esperienza in ambito elicotteristico avendo ricoperto diverse posizioni dirigenziali in vari dipartimenti Airbus: Design, Qualità, Produzione e Program Organization con un’impronta internazionale.

Prima di entrare in Airbus Helicopters Italia, Guillaume ha ricoperto il ruolo di Head of Helicopters financing and leasing.

Dirigerà Airbus Helicopters in Italia che è presente a Verona con il centro clienti e a Trento con la stazione di servizio e centro di assistenza Airbus Helicopters“, afferma Airbus Helicopters.

(Ufficio Stampa Airbus Helicopters – Photo Credits: Airbus Helicopters)