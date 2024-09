Aeronautica Militare: a Decimomannu la cerimonia di cambio comando del Reparto Sperimentale e Di Standardizzazione Tiro Aereo

Martedì 10 settembre si è svolta la cerimonia di avvicendamento al Comando del Reparto Sperimentale e di Standardizzazione Tiro Aereo (RSSTA) di Decimomannu tra il Colonnello Giovanni Luca Nicoletti, Comandante subentrante, e il Colonnello Federico Pellegrini, Comandante uscente.

Il passaggio di consegne, alla presenza del Comandante Logistico Gen. SA Antonio Conserva e del Comandante del Poligono Sperimentale e di addestramento Interforze di Salto di Quirra (PISQ) e del Comando Aeronautica Militare per la Regione Autonoma della Sardegna (CAMRAS) Gen. BA Davide Cipelletti, si è svolto davanti a una folta cornice di pubblico e numerose autorità militari e politiche della Regione, nonché associazioni d’Arma e i sindaci dei comuni che, con i loro gonfaloni, hanno voluto rappresentare il forte legame dell’Aeronautica Militare col territorio sardo.

Il Colonnello Pellegrini, nel discorso di commiato, ha ringraziato le donne e gli uomini del RSSTA, per averlo accompagnato con lealtà, passione e professionalità nel viaggio che ha portato il Reparto a essere sinonimo di eccellenza per la Forza Armata.

Il Colonnello Nicoletti, contestualmente, ringraziando i vertici dell’Arma Azzurra per il prestigioso incarico conferitogli, si è rivolto al personale del Reparto sottolineando che il lavoro di squadra in sinergia col territorio saranno la base fondante di nuovi e brillanti traguardi.

Il Generale Cipelletti, nel discorso di saluto, ha ringraziato il Comando Logistico per il costante supporto e per la continua attenzione rivolta all’Aeroporto di Decimomannu e a tutte le realtà aeronautiche della Sardegna, mettendo in luce il compito dei Comandanti che si sono succeduti, quello di portare il testimone di una “staffetta senza fine”, il cui unico traguardo è rappresentato dal bene dell’Aeronautica Militare e del Paese.

Il Generale Conserva, nell’intervento conclusivo, ha messo in evidenza il riconoscimento dell’Aeronautica Militare “per l’eccezionale professionalità delle donne e degli uomini che hanno prestato e prestano servizio presso il RSSTA, assicurando il supporto logistico-operativo all’International Flight Training School (IFTS), ai reparti di volo dell’Arma Azzurra, delle altre Forze Armate e dei Paesi Alleati ivi rischierati”, ribadendo come l’indispensabile collaborazione tra le istituzioni possa creare le giuste sinergie per la crescita e lo sviluppo del territorio e dell’intera Sardegna. Nell’occasione, il Generale Conserva ha conferito al Reparto un Encomio Solenne Collettivo per gli straordinari risultati ottenuti nell’ambito delle recenti e complesse attività di addestramento interforze, internazionale e inter-agenzia.

L’ Aeroporto militare di Decimomannu, sede del Reparto Sperimentale e di Standardizzazione Tiro Aereo (RSSTA), dipende gerarchicamente dal Poligono Sperimentale e di Addestramento Interforze del Salto di Quirra (Perdasdefogu), e dal Comando Aeronautica Militare per la Regione Autonoma Sardegna (CAMRAS) per le funzioni presidiarie e di coordinamento con gli altri enti AM presenti sull’isola. Dal Comandante RSSTA dipendono il Distaccamento aeroportuale di Alghero, il poligono di Capo Frasca, la Sezione Deposito Armamenti Serrenti e i Nuclei Osservazioni meteo di Capo Bellavista, Capo Caccia e Capo Carbonara, ubicati fuori dal sedime aeroportuale di Decimomannu. Il RSSTA coordina, gestisce e controlla le attività di volo dei Reparti dell’Aeronautica Militare, delle altre FFAA e dei Paesi Alleati, garantendone altresì il supporto logistico/amministrativo. È la sede dell’80° Centro Search and Rescue e del 212GV/IFTS, eccellenza nell’ambito dell’addestramento avanzato al volo, frutto della compartecipazione tra Aeronautica Militare e l’azienda Leonardo.

(Ufficio Stampa Aeronautica Militare – Photo Credits: Aeronautica Militare)