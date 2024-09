Boeing: la Africa commercial fleet più che raddoppierà entro il 2043

Boeing informa: “Mentre la popolazione giovane e in crescita dell’Africa cerca nuove opportunità di viaggio, si prevede che la flotta di aerei commerciali della regione più che raddoppierà entro il 2043, secondo il Commercial Market Outlook (CMO) 2024 di Boeing. Le consegne di oltre 800 nuovi single-aisle jets rappresenteranno la maggior parte di questa crescita, come previsto dal long-term demand forecast for commercial airplanes and services dell’azienda.

Secondo il CMO, il traffico aereo passeggeri in Africa aumenterà del 6,4% annuo, più che triplicando il traffico aereo della regione entro il 2043. Questo tasso di crescita classifica l’Africa come la terza più alta tra le dieci regioni monitorate da Boeing“.

“Con l’aumento della domanda di viaggi aerei, le compagnie aeree africane avranno bisogno di più single-aisle airplanes per servire in modo efficiente molte rotte nei più grandi mercati dell’aviazione del continente, tra cui Europa, Medio Oriente e all’interno dell’Africa”, ha affermato Shahab Matin, Boeing managing director of Commercial Marketing for Middle East and Africa. “Questa crescita si baserà sui quasi otto decenni di partnership di Boeing con i vettori africani, poiché oltre 60 compagnie aeree attualmente operano circa 500 aerei Boeing”.

“Entro il 2043, l’Africa CMO prevede inoltre:

– L’82% delle consegne sarà destinato alla crescita, la percentuale più alta di qualsiasi regione al mondo.

– La flotta di aerei cargo dell’Africa triplicherà per supportare i mercati di esportazione della regione e il crescente commercio elettronico.

– Gli aviation services in tutto il continente registreranno una crescita media annua del 5,7%, poiché la flotta più che raddoppierà.

– Gli operatori africani dovranno assumere e formare 76.000 nuovi piloti, tecnici di manutenzione e cabin crew, triplicando il personale attivo della regione.

Nuove consegne (2024-2043)

Regional 65

Single Aisle 830

Widebody 260

Freighter 15

Totale 1.170

Boeing pubblica il CMO ogni anno dal 1961. In quanto previsione più longeva del suo genere, il CMO è considerato l’analisi più completa del settore dell’aviazione commerciale. La prospettive completa è disponibile su: boeing.com/cmo“, conclude Boeing.

(Ufficio Stampa Boeing – Photo Credits: Boeing)