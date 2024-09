Etihad Airways potenzia i collegamenti da Milano Malpensa verso Abu Dhabi

Etihad Airways annuncia l’aumento a due voli giornalieri da Milano Malpensa verso Abu Dhabi. “Il nuovo operativo, già prenotabile, offre maggiori frequenze di volo e convenienti orari di partenza alle 14:00 per molte destinazioni europee, rafforzando ulteriormente il turismo verso Abu Dhabi.

A partire dal prossimo dicembre, Milano Malpensa vede aumentare a 14 i voli settimanali per Abu Dhabi, grazie all’ampliamento del servizio di Etihad Airways. I nuovi voli giornalieri sono programmati per partenze e arrivi al mattino e alla sera, offrendo ai viaggiatori la flessibilità di scegliere l’orario più adatto alle loro esigenze”, afferma il comunicato.

Andrea Tucci, Vice President Aviation Business Development di SEA Aeroporti di Milano, ha dichiarato: “SEA esprime grande soddisfazione per l’incremento da 10 a 14 voli settimanali annunciato da Etihad sulla rotta Milano Malpensa/Abu Dhabi. Il potenziamento del servizio contribuirà ad ottimizzare le opportunità di viaggio sia per la capitale degli Emirati Arabi Uniti che per le molteplici coincidenze offerte dal vettore dal proprio hub grazie alla doppia frequenza giornaliera offerta tutti i giorni. La scelta di Etihad rappresenta un ulteriore rafforzamento della storica partnership con SEA e premia la strategia di network del nostro scalo, orientata ad un progressivo incremento delle rotte a medio e lungo raggio. Milano Malpensa è un aeroporto leader in Italia ed Europa per la connettività sul Medio Oriente, con 15 destinazioni servite in 13 paesi”.

Arik De, Chief Revenue and Commercial Officer di Etihad Airways, ha dichiarato: “Con il nostro ampliato programma estivo, rafforziamo la nostra presenza nel mercato italiano. Siamo particolarmente lieti di poter offrire ora il doppio dei collegamenti da Milano e Roma. Questo sottolinea l’importanza del mercato italiano per Etihad Airways e il nostro impegno nell’offrire più opzioni e flessibilità ai nostri passeggeri. L’adattamento del nostro operativo con partenze alle 14:00 da Abu Dhabi permette ai nostri ospiti di avere orari di check-out comodi dai loro hotel, consentendo loro di sfruttare al massimo il soggiorno nella nostra bellissima città”.

“Come hub globale leader, Abu Dhabi rafforza ulteriormente la sua posizione con l’operativo ampliato di Etihad, che offre connessioni fluide verso destinazioni chiave in tutto il mondo. Il complimentary stopover programme di Etihad completa questo miglioramento della connettività, permettendo ai viaggiatori di trasformare i loro scali in soggiorni memorabili con fino a due notti gratuite in hotel di prima classe ad Abu Dhabi.

Per ulteriori informazioni sull’operativo estivo 2025 di Etihad, visitare www.etihad.com“, conclude il comunicato.

(Ufficio Stampa SEA – Etihad Airways – Photo Credits: Md80.it)