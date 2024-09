Cepsa, Iberia, Iberia Express, Vueling e BIOCIRC promuovono il SAF come progetto nazionale per guidare il trasporto aereo sostenibile

Cepsa, Iberia, Iberia Express, Vueling e BIOCIRC (Spanish Biocircularity Association) hanno presentato oggi un report con 16 misure economiche, normative e di collaborazione pubblico-privata per aumentare la produzione e il consumo di sustainable aviation fuels (SAF), un’alternativa che riduce l’impatto ambientale del settore aereo riducendo le emissioni di CO2, per posizionare la Spagna come leader europeo in questa nuova tecnologia e nel turismo sostenibile.

“Le condizioni disponibili in Spagna per la produzione di SAF rappresentano una grande opportunità per l’economia nazionale. Per questo motivo, le quattro entità propongono di rendere lo sviluppo di SAF un progetto nazionale, posizionando la Spagna come hub europeo e ponendola all’avanguardia del turismo sostenibile e della transizione energetica.

Il report ‘How to make Spain the European leader in SAF? Roadmap to accelerate the decarbonisation of air transport’ sottolinea che la nuova industria per produrre questo combustibile sostenibile richiederà un investimento di 22 miliardi di euro per costruire impianti e generare 270.000 posti di lavoro diretti, indiretti e indotti fino al 2050. Lo sviluppo di questa industria, quindi, potrebbe avere un impatto di 13 miliardi di euro sul PIL spagnolo solo per la costruzione degli impianti, a cui si aggiungerebbero anche 42.851 milioni di euro per il funzionamento di questi impianti fino al 2050 (oltre all’investimento e ai posti di lavoro collegati a questa fase).

Il report evidenzia la necessità di stabilire un quadro normativo che fornisca sicurezza agli agenti coinvolti, consentendo loro di investire con fiducia in questa industria emergente. Sottolinea inoltre l’importanza di assumere congiuntamente gli investimenti necessari e l’aumento dei costi affinché il SAF sia una soluzione sostenibile e praticabile nel breve termine, poiché il suo prezzo è tra 3 e 5 volte superiore al cherosene fossile. Allo stesso modo, lo sviluppo di tecnologie innovative per la sua produzione, nonché l’implementazione di impianti industriali con la capacità adeguata per soddisfare la domanda di SAF, è essenziale per sfruttare il potenziale delle materie prime disponibili in Spagna”, afferma il comunicato.

“Lo studio rileva che, mentre la capacità produttiva annunciata di SAF utilizzando la tecnologia più utilizzata oggi, HEFA, potrebbe soddisfare le esigenze per il 2030, non sarebbe in grado di soddisfare la domanda per il 2040 e la necessità di e-SAF synthetic fuels (ottenuti da green hydrogen). Per garantire l’indipendenza energetica e la decarbonizzazione del settore dell’aviazione in Spagna e l’accesso agli aviation fuels entro il 2050, sarebbe necessario costruire 3 HEFA biofuel plants, 5 synthetic fuel plants e almeno 24 SAF AtJ (Alcohol to Jet) and FT (Fischer Tropsch) biofuel plants. Il report sottolinea anche l’importanza di localizzare gli impianti di produzione dei SAF vicino alle materie prime, contribuendo non solo alla decarbonizzazione dell’economia ma anche allo sviluppo sociale ed economico delle aree rurali. Pertanto, è essenziale stabilire un quadro giuridico che faciliti gli investimenti necessari, nonché incoraggiare lo sviluppo di nuove tecnologie per la produzione di SAF, che sono fondamentali per raggiungere gli obiettivi oltre il 2030″, prosegue il comunicato.

Secondo Maarten Wetselaar, CEO di Cepsa, “Lo sviluppo dei SAF è la leva principale per la decarbonizzazione del settore dell’aviazione, ma allo stesso tempo può generare una nuova industria spagnola che favorisca la crescita economica, la creazione di posti di lavoro e una maggiore indipendenza energetica. In Cepsa siamo lieti di unirci a Iberia, Iberia Express, Vueling e BIOCIRC nel proporre congiuntamente misure che rendano la Spagna un hub europeo per il SAF e un punto di riferimento per la mobilità aerea sostenibile. C’è una corsa globale per trovare una posizione in questo nuovo mercato, motivo per cui dobbiamo accelerare l’implementazione di tutte le misure necessarie affinché la Spagna non perda questa opportunità”.

Marco Sansavini, Presidente e CEO di Iberia, sottolinea che “Non dobbiamo lasciarci sfuggire questa grande opportunità per il Paese. Invitiamo il governo centrale e il resto delle amministrazioni pubbliche a unire le forze in una national SAF strategy. Crediamo che ora sia il momento per il governo di lanciare una buona politica di incentivi, proprio come ha già fatto con successo con l’idrogeno verde. Ci troviamo di fronte all’opportunità perfetta per promuovere la reindustrializzazione della Spagna, creare posti di lavoro e ricchezza e decarbonizzare un settore così complicato come l’aviazione”.

Carolina Martinoli, Presidente e CEO di Vueling, ha affermato: “Dobbiamo evidenziare il ruolo che l’industria aeronautica svolge nella connettività, nell’integrazione e nell’accessibilità a più destinazioni, oltre al suo contributo sociale e al suo impatto sull’economia e sull’occupazione. Per questo motivo, il SAF è uno strumento chiave nella decarbonizzazione di questo settore. Ma abbiamo bisogno di incentivi per creare un ambiente più competitivo che ci consenta di aumentare la produzione e ridurne i costi”.

Margarita de Gregorio, CEO di BIOCIRC, ha affermato: “Il messaggio che stiamo inviando oggi è inequivocabile: la Spagna può essere leader nella produzione di SAF. Gli ambiziosi obiettivi europei di REFuelEU Aviation aprono una finestra di opportunità per un paese come il nostro, con così tante risorse rinnovabili (sia biomassa che energia) per produrre SAF nei nostri territori e una grande capacità scientifico-tecnica e industriale. Il valore aggiunto non potrebbe essere più strategico, poiché consentirà l’industrializzazione, la sostituzione dei carburanti fossili per l’aviazione con quelli rinnovabili e l’affronto della sfida demografica. Ed è anche inclusivo, poiché tutti gli agenti coinvolti nella catena del valore possono partecipare, dai settori primario e secondario, agli agenti pubblici e privati, a tutti i livelli: nazionale, autonomo, regionale e locale. Abbiamo urgente bisogno di una strategia quadro per il Paese, che stabilisca lo scenario normativo, politico e di incentivazione che faciliti la fattibilità dei progetti. Non stiamo parlando del futuro, ma del presente immediato”.

“Il report sottolinea l’importanza di coordinare gli accordi tra i vari attori che compongono la filiera, comprese le pubbliche amministrazioni, per garantire lo sviluppo sostenibile di questo settore.

La Commissione europea si è prefissata di ridurre i gas serra del 55% entro il 2030 (rispetto al 1990) e raggiungere la neutralità climatica entro il 2050. Il pacchetto include iniziative come ReFuelEU Aviation, che richiederà all’aviation fuel di incorporare progressivamente il SAF, dal 2% a partire dall’anno prossimo al 70% nel 2050. IATA considera il SAF fondamentale affinché il settore raggiunga i suoi obiettivi di sostenibilità. Nel 2016, solo 500 voli avevano testato l’uso di SAF e si prevede che entro il 2025 ci saranno un milione di voli che utilizzeranno questo carburante sostenibile.

La Spagna ha gli strumenti per guidare la produzione di SAF, ma altri paesi come Germania, Regno Unito e Stati Uniti sono fermamente impegnati nello sviluppo di questo nuovo vettore energetico. Infatti, fino ad oggi, tutti hanno avviato misure attraverso incentivi economici e normativi e fissato obiettivi più ambiziosi per la fornitura di SAF, superando di gran lunga quanto stabilito dalla normativa europea. La Spagna potrebbe rimanere indietro in un mercato che diventerà globale, per questo è necessario il sostegno istituzionale per poter guidare questo settore”, conclude il comunicato.

