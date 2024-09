Embraer partecipa all’inaugurale Bali Airshow

Embraer, il terzo produttore di aeromobili al mondo, presenterà gli aeromobili e le soluzioni dal commercial aviation, defense and executive jets portfolio all’imminente Bali Airshow, che si terrà al Ngurah Rai International Airport, dal 18 al 21 settembre. I modelli in scala degli ultimi aeromobili di Embraer, come la E2 family e il multi-mission military airlift C-390 Millennium saranno esposti allo stand Embraer in B11, Hall B.

“Gli aeromobili Embraer sono presenti in Indonesia: l’Indonesian Air Force opera una flotta di A-29 Super Tucano e nel paese è operativa una flotta considerevole di Embraer business jets. PT Wira Jasa Angkasa (WJA) è un Embraer Executive Jets appointed authorized service center in Indonesia.

La E2 family of small narrowbody jets è composta dall’E190-E2 e dall’E195-E2, che possono ospitare rispettivamente fino a 114 e 146 passeggeri. La E2 family è la single-aisle aircraft family più silenziosa e più efficiente in termini di consumo di carburante attualmente in produzione. Oltre alle sue credenziali di economia e sostenibilità leader della categoria, la E2 family offre un’autonomia di volo di oltre sei ore, per consentire alle compagnie aeree la flessibilità operativa per collegare nuove coppie di città in tutta la regione, sia vicine che lontane. Un esempio lampante di questa crescente connettività si sta verificando in Indonesia, dove Scoot, una sussidiaria di Singapore Airlines, inizierà i voli il 28 settembre 2024 tra Singapore e il Kertajati International Airport (KJT) utilizzando aeromobili Embraer E190-E2“, afferma Embraer.

“Il C-390 può trasportare più payload (26 tonnellate) rispetto ad altri medium-sized military transport aircraft e vola più velocemente (470 nodi) e più lontano, essendo in grado di svolgere un’ampia gamma di missioni come il trasporto e lo sbarco di merci e truppe, medical evacuation, search and rescue, firefighting, ahumanitarian missions, operando su piste temporanee o non asfaltate. L’aereo configurato con air-to-air refueling equipment, con la designazione KC-390, può operare sia come tanker che come receiver, in questo caso anche ricevendo carburante da un altro KC-390 tramite pod installati sotto le ali.

L’attuale flotta di C-390 operativa con la Brazilian Air Force e la Portuguese Air Force ha accumulato più di 14.000 ore di volo, con un mission capable rate del 93% e mission completion rates superiori al 99%, dimostrando una produttività notevole nella categoria”, conclude Embraer.

(Ufficio Stampa Embraer)