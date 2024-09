Decenni di servizio e oltre duecento milioni di ore: Rolls-Royce celebra i traguardi dei motori T56 e AE 2100

Dopo oltre 230 milioni di ore di volo combinate e decenni di servizio, Rolls-Royce ha annunciato oggi che i propulsori dell’iconico aereo C-130, i motori T56 e AE 2100, hanno raggiunto traguardi storici. Nel 70° anniversario del suo primo volo, il motore T56 ha accumulato oltre 220 milioni di ore di servizio, un evento raro nella storia dell’aviazione. Inoltre, il motore AE 2100 ha raggiunto 10 milioni di ore da quando è entrato in servizio nel 1994.

Effettuando il suo primo volo nel 1954 e ancora in produzione oggi, il motore T56 equipaggia il C-130H Hercules, che vola ancora come parte della più lunga produzione continua di aerei militari della storia.

Tim Walton, Director of Mature Programs, Rolls-Royce, ha affermato: “I motori T56 e AE 2100 sono una parte orgogliosa della storia di Rolls-Royce e della storia americana. Nel corso dei decenni, questi motori hanno equipaggiato aerei che trasportavano truppe, attrezzature salvavita e rifornimenti umanitari in ogni angolo del mondo. Mentre celebriamo queste pietre miliari, ricordiamo che questi motori sono più di una testimonianza di eccellenza ingegneristica: sono una testimonianza del nostro impegno nei confronti dei militari che contano su di noi per alimentare in sicurezza le loro missioni e poi ritornare a casa”.

“Il motore T56 e il motore AE 2100 forniscono potenza per military transport and long-range maritime patrols. In particolare, i motori equipaggiano varianti dell’iconico C-130 Hercules e Super Hercules per l’U.S. Air Force, nonché altre applicazioni militari e civili in tutto il mondo.

I motori T56 e AE 2100 vengono prodotti, assemblati e testati presso gli stabilimenti Rolls-Royce di Indianapolis, il più grande stabilimento di produzione dell’azienda negli Stati Uniti.

Il motore T56 è stato sviluppato per soddisfare l’esigenza dell’Air Force di un turboprop engine affidabile e potente in grado di funzionare in ambienti difficili. Il T56 ha effettuato il suo primo volo nel 1954 su un Lockheed YC-130 Hercules, un prototipo che ha portato al C-130 Hercules, uno degli aerei da trasporto militare di maggior successo mai prodotti.

Il T56 ha una delle vite di servizio più lunghe di qualsiasi motore aeronautico, con molti motori ancora in uso decenni dopo la loro prima introduzione. Parte del successo del T56 deriva da performance, efficienza nei consumi e aggiornamenti della durata nel corso degli anni.

Oltre al C-130H Hercules, il T56 equipaggia il P-3 Orion e l’E-2 Hawkeye per l’U.S. Navy. Sono stati venduti oltre 18.000 motori T56 in 70 paesi. La versione commerciale del motore, il T56 501-D, è il large turboprop engine leader al mondo in base al numero di unità vendute”, afferma Rolls-Royce.

“Il motore AE 2100 è entrato per la prima volta in airline service nel 1994. Progettato con innovazioni nei materiali che consentono una maggiore efficienza e un consumo di carburante inferiore, l’AE 2100 è stato sviluppato per military transports and long-range maritime patrol aircraft.

Oggi, l’AE 2100 vanta oltre 10 milioni di ore di servizio, alimentando il tactical airlift workhorse dell’U.S. Air Force: il C-130J Super Hercules. Sono stati consegnati oltre 2.700 motori AE 2100 in tutto il mondo.

Come parte della AE family, il design modulare e i componenti facilmente accessibili dell’AE 2100 riducono i costi di manutenzione. La famiglia di motori AE ha superato gli 88 milioni di ore di volo, accumulando un record di servizio affidabile ed efficiente nelle flotte militari e commerciali in tutto il mondo”, conclude Rolls-Royce.

(Ufficio Stampa Rolls-Royce)