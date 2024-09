News Brevi – 16.09.2024

AERONAUTICA MILITARE: IL 31° STORMO CONCLUDE POSITIVAMENTE UN TRASPORTO D’URGENZA DA CATANZARO A BOLOGNA – Si è concluso alle 11:50 di oggi il trasporto sanitario d’urgenza di un uomo di 21 anni dall’Aeroporto di Lamezia Terme (CZ) a Bologna, effettuato con un velivolo Falcon 50 del 31° Stormo dell’Aeronautica Militare, di stanza a Ciampino (RM). Il paziente, in gravi condizioni, necessitava di essere trasferito d’urgenza dall’Azienda Ospedaliera “Pugliese-Ciaccio” di Catanzaro al Montecatone Rehabilitation Institute di Imola (BO). A bordo, per assistere il giovane, anche un’equipe medica. Il trasporto sanitario d’urgenza è una delle attività istituzionali che l’Aeronautica Militare svolge al servizio della collettività. Il volo, definito “IPV – Imminente Pericolo di Vita”, è stato attivato su richiesta della Prefettura di Catanzaro alla Sala Situazione di Vertice del Comando Squadra Aerea (COA) dell’Aeronautica Militare. Questa ha immediatamente interessato il 31° Stormo di Ciampino, uno dei Reparti che svolge il servizio di prontezza operativa per tale genere di missioni. Una volta arrivati all’Aeroporto di Bologna, dove un’ambulanza era già in attesa del paziente, equipaggio e velivolo sono rientrati alla Base, tornando disponibili per il pronto impiego in caso di necessità. I Reparti di volo dell’Aeronautica Militare sono a disposizione della popolazione 24 ore al giorno, tutti i giorni dell’anno, con mezzi ed equipaggi in grado di assicurare il trasporto di pazienti, organi, equipe mediche e ambulanze, anche in condizioni meteorologiche complesse. Sono centinaia ogni anno le ore di volo effettuate, per questo genere di interventi, dagli aerei del 31° Stormo di Ciampino, del 14° Stormo di Pratica di Mare, della 46ª Brigata Aerea di Pisa e dagli elicotteri del 15° Stormo di Cervia, dislocati in diverse basi dal nord al sud del Paese (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

AVIANO, VISITA DEL CAPO DI STATO MAGGIORE DELL’AERONAUTICA MILITARE PRESSO IL COMANDO AEROPORTO FRIULANO – Si è svolta venerdì 13 settembre la visita ufficiale del Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Generale di Squadra Aerea Luca Goretti al Comando Aeroporto Aviano, accompagnato dal Presidente Capo Sergenti Graduati e Militari di Truppa (SGMT) 1° Lgt. Mario Bonaventura. Ad accogliere il Generale Goretti, il Comandante dell’Aeroporto ‘Pagliano e Gori’ Col. Salvatore La Luce il quale, durante un briefing introduttivo, ha inteso esporre, alla presenza anche di tutti i Capi Articolazione, tutte le attività del Comando Aeroporto illustrando, nello specifico, il lavoro svolto quotidianamente dal proprio personale. Il Comandante si è poi soffermato sulla proficua collaborazione e sinergia operativa che vede il personale dell’Aeronautica Militare operare con il personale del 31° Fighter Wing dell’USAF, presente sul sedime dell’aeroporto friulano, al fine di garantire la missione del Reparto, supportare le varie attività e raggiungere gli elevati standard richiesti in scenari sempre più complessi ed articolati. Successivamente il Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica ha visitato la Torre di Controllo ed il relativo simulatore, dove ha potuto constatare quanto sia fondamentale per la gestione operativa dell’Aeroporto l’attività congiunta svolta quotidianamente dal personale italiano e statunitense. A seguire, il Gen. S.A. Goretti ha incontrato il 1° Lgt. Vito Lorusso, Presidente dei Sottufficiali, Graduati e Militari di Truppa A.M. del Comando Aeroporto e in seguito ha avuto un colloquio con il Vice Comandante del 31° Fighter Wing, Col. Beau E. Diers. La visita è proseguita con l’incontro del Capo di S.M.A. con una rappresentanza di donne e uomini dell’Aeroporto di Aviano. Nel suo intervento, il Gen. S.A. Goretti ha voluto rimarcare quanto la presenza del 31° Fighter Wing renda atipica la realtà operativa del Comando Aeroporto Aviano, oltre alla sua importanza nell’ambito delle attività che coinvolgono le due realtà, nella complessità dell’attuale contesto internazionale. L’Aeroporto di Aviano ha come missione quella di garantire la sovranità nazionale e sovrintendere all’applicazione degli accordi bilaterali relativi alla presenza di reparti USAF rischierati sull’aeroporto, supervisionare l’attività di volo e operativa dei reparti di volo USAF rischierati e assicurare la Difesa della Base (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

IL CAPO DI STATO MAGGIORE DELL’AERONAUTICA IN VISITA AL CENTRO LOGISTICO MUNIZIONAMENTO ED ARMAMENTO DI ORTE – Il Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica, Generale di Squadra Aerea Luca Goretti, è stato in visita martedì 3 settembre al Centro Logistico Munizionamento ed Armamento (Ce.Lo.M.A.) di Orte. Al suo arrivo il Generale Goretti è stato ricevuto dal Colonnello Aldo Gammarini, Comandante del Centro, accompagnato dal Presidente dei Sottufficiali, Graduati e Militari di Truppa (S.G.M.T.), che hanno espresso la loro soddisfazione e quella di tutto il personale per la gradita visita. Ad accogliere il Capo di SMA era presente anche il 1° Luogotenente Mario Bonaventura, Presidente Capo dei Sottufficiali, Graduati e Militari di Truppa della Forza Armata. Al termine di un briefing illustrativo sulle attività salienti dell’Ente, seguito dall’incontro con il Presidente dei S.G.M.T., il Generale Goretti ha rivolto un indirizzo di saluto a tutto il personale militare e civile, esprimendo particolare compiacimento per il lavoro continuo e proficuo svolto quotidianamente “…che rende il Ce.Lo.M.A. una eccellenza per l’Arma Azzurra”. Successivamente, il Capo di S.M.A. ha visitato i locali ubicati nella Zona Logistica e in quella Operativa, soffermandosi in particolare presso le aree di stoccaggio del materiale e i laboratori in dotazione all’Aeronautica Militare. Il Ce.Lo.M.A. di Orte, costituito sul sedime di Orte il 1° aprile 2016, è nato dalla riorganizzazione dell’11° Deposito Centrale A.M. ed è posto alle dipendenze della 2ª Divisione del Comando Logistico. Il Reparto ricopre una posizione di primo piano nei processi logistici connessi all’approvvigionamento, rifornimento, gestione e alienazione del materiale aeronautico, di cui l’Ente garantisce tra l’altro il supporto tecnico, amministrativo e regolamentare e, a vari livelli tecnici, la manutenzione. Tra i vari compiti il Ce.Lo.M.A. organizza e gestisce anche numerosi corsi finalizzati al rilascio di qualifiche e l’acquisizione di capacità lavorative per il personale della Categoria “Operazioni – Forze Protezione e Speciali”. Dal 1° settembre 2022 il Centro svolge anche la funzione di Direzione Tecnico Logistica per l’armamento terrestre di F.A.. Nell’organico del Ce.Lo.M.A. sono inseriti il Gruppo Rifornimenti Area Nord (G.R.A.N.) di Sanguinetto (VR) ed il Gruppo Rifornimenti Area Sud (G.R.A.S.) di Francavilla Fontana (BR) (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

AERONAUTICA MILITARE: CAMBIO COMANDO AL REPARTO SERVIZI COORDINAMENTO E CONTROLLO – Martedì 10 settembre, nell’hangar elicotteri del 31° Stormo, si è svolta la cerimonia di avvicendamento tra il Colonnello Alessandro D’Annibale, Comandante uscente, e il Colonnello Federico Gentilucci, Comandante subentrante. La cerimonia, presieduta dal Comandante della Brigata Controllo Aerospazio (BCA), Generale di Brigata Glauco Luigi Mora, si è svolta alla presenza di numerose autorità civili e militari, tra cui il Sindaco della città di Ciampino, Avvocato Emanuela Colella, il gonfalone del comune di Ciampino, le Associazioni combattentistiche e d’Arma e una folta rappresentanza di dirigenti di ENAC (Ente Nazionale Aviazione Civile) ed ENAV S.p.A. (Ente Nazionale Assistenza al Volo). Nel suo discorso di commiato, il Colonnello D’Annibale, dopo tre anni alla guida dei Servizi di Coordinamento e Controllo, ha ripercorso i momenti più rilevanti della sua attività di comando, dagli sforzi profusi nel difficile periodo storico della crisi pandemica del COVID, alle molteplici attività di supporto a grandi eventi quale, tra gli altri, la manifestazione aerea svolta sull’aeroporto di Pratica di Mare lo scorso anno, in occasione delle celebrazioni del Centenario di Forza Armata. Con riferimento poi al personale del Reparto, lo ha così voluto ringraziare: “Tutto questo è stato possibile grazie a voi. Vi auguro dal profondo del cuore un periodo di serenità e slancio professionale, tenendo sempre alta l’eccellenza del Traffico Aereo Militare”. Il Colonnello Gentilucci, subentrante, ha raccolto con onore e riconoscenza il testimone passatogli, ringraziando i Vertici della Forza Armata per la fiducia riposta: “Arrivare al Comando è un onore e questo incarico, in particolare, mi rende molto orgoglioso. Il controllo del Traffico Aereo si è sempre tradotto, per me, in una voce professionale e al contempo amica dall’altra parte del microfono, in grado di supportare sempre le mie esigenze a bordo del velivolo, durante tutte le missioni svolte per i cieli d’Italia e del mondo, al servizio del Paese. Da oggi avrò l’onore di toccare da vicino la realtà sottesa a questo prezioso servizio, fornito tutti i giorni, a tutte le ore, ai nostri velivoli e non solo”. Il Reparto SCCAM, similmente ai quattro dipendenti SCCAM di Roma, Milano, Padova e Brindisi, è co-ubicato presso il collaterale Centro di Controllo d’Area (ACC) di ENAV S.p.A., e assicura il supporto alle operazioni aeree attraverso il controllo e il coordinamento del Traffico Aereo Operativo sull’intero spazio aereo nazionale, la gestione dello spazio aereo a livello pre-tattico e tattico ed il coordinamento delle attività della Difesa Aerea nel contesto del Traffico Aereo Generale. Il RSCCAM è posto alle dipendenze della Brigata Controllo Aerospazio del Comando Operazioni Aerospaziali di Poggio Renatico (FE) (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

COLLINS AEROSPACE, PRATT & WHITNEY E TU DELFT MIGLIORANO LA COLLABORAZIONE SU COMMERCIAL AEROSPACE TECHNOLOGY RESEARCH – Collins Aerospace, Pratt & Whitney e la Delft University of Technology hanno firmato un master research agreement (MRA) che consente la collaborazione bilaterale su una gamma di opportunità di ricerca sull’aviazione sostenibile, tra cui materiali avanzati, propulsione a idrogeno, produzione avanzata e progettazione industriale. Attraverso il quadro strategico dell’MRA, Collins Aerospace e Pratt & Whitney avvieranno molteplici progetti di ricerca che coinvolgeranno strutture di ricerca universitarie, studenti e personale della TU Delft nei prossimi cinque anni. Collins Aerospace e Pratt & Whitney sono aziende RTX. “La collaborazione tra gli ingegneri RTX e gli istituti di ricerca universitari svolge un ruolo importante nello sviluppo della nostra comprensione delle tecnologie emergenti, supportando al contempo la prossima generazione di talenti che guideranno il nostro settore in avanti”, ha affermato Michael Winter, Chief Science Officer, RTX. “Il nostro MRA con TU Delft, il nostro primo accordo del suo genere con un istituto universitario europeo, si concentrerà sul progresso delle tecnologie per supportare un’aviazione più sostenibile, che è fondamentale per il futuro del nostro settore”. Tra i primi progetti avviati come parte del MRA, Collins e TU Delft stanno collaborando a un high speed intelligent inspection system per migliorare i processi di produzione di materiali aeronautici leggeri e riciclabili. Pratt & Whitney e TU Delft svilupperanno nuove configurazioni di motori che utilizzano thermal energy recovery technologies per migliorare la fuel efficiency e ridurre le emissioni di CO2 per gli aerei commerciali. “Siamo entusiasti e molto felici di firmare questo nuovo accordo. Ci dà l’opportunità di intensificare la nostra collaborazione sull’aviazione sostenibile con i team di ingegneria di Collins Aerospace e Pratt & Whitney”, ha affermato il professor Henri Werij, Dean of the faculty of Aerospace Engineering at TU Delft. “La collaborazione con le principali aziende aerospaziali è assolutamente fondamentale per adottare le misure necessarie per raggiungere l’obiettivo di un’aviazione a impatto zero sul clima entro il 2050”. Il nuovo accordo di ricerca si basa su un impegno di lunga data tra Collins, Pratt & Whitney e TU Delft, anche attraverso programmi quadro europei come Clean Aviation, nell’ambito dei quali Collins e TU Delft fanno parte del progetto COCOLIH2T, finalizzato allo sviluppo di tecnologie per lo stoccaggio di idrogeno liquido su aerei commerciali.

TEXTRON AVIATION OTTIENE LA FAA APPROVAL PER IL SAFETY MANAGEMENT SYSTEM IN AIRCRAFT DESIGN AND MANUFACTURING – Textron Aviation Inc., una società Textron Inc., ha annunciato di aver ricevuto l’approvazione della Federal Aviation Administration (FAA) per il nuovo Safety Management System (SMS) implementation plan dell’azienda, per supportare la progettazione e la produzione di aeromobili Cessna e Beechcraft. Questa approvazione si basa sul precedente FAA-accepted and approved SMS program dell’azienda per supportare la manutenzione e il supporto degli aeromobili Cessna e Beechcraft e sottolinea l’impegno dell’azienda nel mantenere i più elevati standard di qualità del prodotto a ogni livello delle operazioni. “Con un impegno di lunga data per la sicurezza e la qualità nella produzione, Textron Aviation progetta e produce aeromobili Cessna e Beechcraft leader del settore da oltre 95 anni”, ha affermato Todd McKee, senior vice president, Integrated Supply Chain. “Questa approvazione della FAA è una testimonianza del nostro impegno per la sicurezza dei prodotti a ogni livello operativo. Insieme, stiamo stabilendo nuovi standard nel settore dell’aviazione, assicurando che sicurezza e qualità siano in prima linea in tutto ciò che facciamo”. Un Safety Management System è un approccio sistematico alla gestione della product safety, che comprende strutture organizzative, responsabilità, politiche e procedure. Il nuovo SMS program di Textron Aviation include uno strumento di segnalazione volontaria che consente ai dipendenti, ai clienti o ai fornitori di segnalare in forma anonima rischi o pericoli per la qualità degli aeromobili direttamente all’SMS Committee dell’azienda. Questo comitato valuta il rischio in base alle informazioni fornite, indaga sulle cause e pianifica una risposta. Sulla base dei risultati e delle soluzioni, i processi e gli strumenti vengono aggiornati, garantendo un miglioramento continuo degli standard di sicurezza e qualità. “Integrando le intuizioni e le competenze dei nostri dipendenti, clienti e fornitori nel nostro SMS, non solo miglioriamo la nostra capacità di identificare e mitigare i rischi, ma rafforziamo anche il miglioramento continuo collaborativo dei nostri prodotti e servizi”, ha affermato Chris Hearne, senior vice president, Engineering. “Questo approccio collaborativo è in linea con la nostra missione di potenziare il nostro talento collettivo per progettare e offrire la best aviation experience per i clienti”. Textron Aviation riconosce l’importanza di sfruttare le diverse prospettive e competenze dei suoi dipendenti e stakeholder per affrontare efficacemente le potenziali sfide e migliorare la safety complessiva e le operational performance. Promuovendo una cultura di open communication and teamwork, Textron Aviation incoraggia tutte le parti a partecipare attivamente all’identificazione di rischi o pericoli e a lavorare insieme per sviluppare soluzioni innovative.

ENAC: INSEDIATO IL COMITATO DIRETTIVO DELL’OSSERVATORIO SUL TRASPORTO AEREO “ANTONIO CATRICALA'” – Prima riunione del Comitato direttivo dell’Osservatorio sul trasporto aereo “Antonio Catricalà” così composto: Presidente Enac, Avv. Pierluigi Di Palma; Prof. Aristide Police, Rettore School of Law Luiss; Prof. Antonio Nuzzo, Rettore Emerito School of Law Luiss; Avv. Vincenzo Nunziata, Presidente Aeroporti di Roma; Dott. Alessio Quaranta, DG Enac; Dott. Pasqualino Monti, AD Enav S.p.A. L’Osservatorio è uno strumento voluto da Enac e da Luiss School of Law per onorare la memoria dell’illustre giurista, studioso, uomo delle Istituzioni. Tra le finalità dell’Osservatorio la divulgazione della cultura aeronautica, la promozione di attività di formazione specialistica e di ricerca su temi di interesse strategico. Alla riunione odierna hanno partecipato l’Avv. Gianluca Lo Bianco, Capo di Gabinetto Enac su delega del DG Enac Alessio Quaranta; il Dott. Davide Tassi, Responsabile Sostenibilità Enav, su delega dell’AD Pasqualino Monti. Il Comitato Direttivo ha designato l’Avv. Pierluigi Di Palma Presidente dell’Osservatorio, il Prof. Police Coordinatore Scientifico delle attività dell’Osservatorio e l’Avv. Lo Bianco Segretario del Comitato Direttivo. Parteciperà alle riunioni anche il Prof. Francesco Gaspari in qualità di direttore della rivista “Diritto e politica dei trasporti”. Tra le principali determinazioni del Comitato: istituzione di un Master sul trasporto aereo; convegno annuale volto ad approfondire le problematiche concernenti la capacità aeroportuale e gli aiuti di Stato agli aeroporti e alle compagnie aeree; pubblicazione della Rivista “Diritto e politica dei trasporti”; istituzione di un gruppo di lavoro per lo svolgimento delle attività dell’Osservatorio; supporto economico garantito da soci promotori Enac, Enav, Aeroporti di Roma. Il Presidente Di Palma: “Nell’avviare le attività dell’Osservatorio, vogliamo seguire il percorso tracciato dall’amico Antonio Catricalà, fare onore alla sua passione, alla lungimiranza, alla dedizione per la professione, all’insegnamento e allo sviluppo dell’aviazione civile”.

EMIRATES SUPPORTA I VIAGGI DI DUE GIOVANI PROMESSE DEL GOLF – Emirates supporta i viaggi aerei di Syed Daniah e Syed Abiha, due straordinari giovani prodigi del golf di Karachi, che si dirigono negli Stati Uniti per proseguire gli studi presso il Blinn College-Brenham Campus a Brenham, Texas. “Supportando i voli da Karachi a Houston, Emirates continua il suo impegno nell’impatto positivo sulle comunità che serve offrendo opportunità a giovani talentuosi provenienti da contesti diversi di realizzare il loro potenziale e perseguire i loro sogni accademici e sportivi. Facilitando il viaggio di Daniah e Abiha per continuare la loro istruzione mentre competono ai massimi livelli del golf universitario, Emirates sta anche rafforzando il suo impegno nel coltivare la pipeline di talenti sportivi, mentre emerge una nuova generazione di giocatori”, afferma Emirates. Mohammed Alhashmi, Emirates’ Vice President for Pakistan, ha affermato: “Queste sorelle hanno già lasciato un segno significativo nella classifica del World Amateur Golf Ranking e questi straordinari risultati hanno fatto guadagnare loro borse di studio complete. Sono state premiate per il loro eccezionale talento e la loro dedizione allo sport. Come membri chiave della squadra nazionale del Pakistan, hanno rappresentato il loro paese in prestigiosi tornei in tutto il mondo, ottenendo consensi in paesi come Scozia, Arabia Saudita, Bangladesh, Malesia, Dubai e Thailandia. Siamo orgogliosi di essere un facilitatore nel loro percorso di istruzione all’estero”. Emirates supporta le comunità locali in tutto il mondo e unisce le persone attraverso il suo vasto portafoglio di sponsorizzazioni sportive e culturali internazionali. Emirates attualmente opera 53 voli a settimana dal Pakistan a Dubai.

DELTA E’ OFFICIAL AIRLINE PARTNER DEL BIRMINGHAM CITY FOOTBALL CLUB – Delta e il Birmingham City Football Club si uniscono in campo questa stagione. La compagnia aerea globale fungerà da Official Airline Partner of the Birmingham City Football Club per la stagione 2024-2025. “Il Birmingham City Football Club è una parte importante del tessuto della seconda città più grande d’Inghilterra”, ha affermato Matteo Curcio, Delta’s senior vice president for Europe, the Middle East, Africa and India. “Siamo entusiasti di far parte della narrazione del club mentre lavora per raggiungere i massimi livelli del calcio”. I tifosi potranno vedere il brand Delta sulle uniformi dei giocatori, all’interno dell’arena e nelle proprietà digitali della squadra.

NUOVA NOMINA NEL BOARD DI JETBLUE – JetBlue Airways Corp. ha annunciato la nomina di Sean Menke nel board of directors della compagnia. La nomina a independent director è effettiva immediatamente, a seguito dell’approvazione unanime del board of directors. “Siamo entusiasti di dare il benvenuto a Sean nel board of directors di JetBlue”, ha affermato Peter Boneparth, chairman of the board. “La sua esperienza diversificata nel settore sarà inestimabile mentre continuiamo a rafforzare il business di JetBlue”. “Avendo ricoperto posizioni di leadership senior presso diverse compagnie aeree statunitensi e come partner commerciale per le compagnie aeree, Sean porta una profonda esperienza nel settore in strategia e pianificazione, marketing, operazioni, gestione dei ricavi e distribuzione. Non vediamo l’ora di beneficiare delle sue intuizioni e competenze mentre eseguiamo la nostra JetForward strategy”, ha affermato Joanna Geraghty, CEO di JetBlue.