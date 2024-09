Emirates e Museum of the Future ospiteranno la prima Aviation Future Week, che si terrà dal 15 al 17 ottobre 2024 a Dubai.

“Ministri degli Emirati Arabi Uniti, alti funzionari governativi, leader del settore provenienti dall’aerospace, airfreight, Maintenance, Overhaul & Repair (MRO) and logistics ecosystem, si incontreranno a Dubai per l’evento inaugurale. L’evento offre una piattaforma per approfondimenti e opportunità di discussione senza pari su passenger journey and future traffic demand, airfreight and logistics, nonché sugli ultimi sviluppi in materia di AI e XR”, afferma Emirates.

His Highness Sheikh Ahmed bin Saeed Al Maktoum, Chairman and Chief Executive, Emirates Airline & Group, ha affermato: “È giusto che Dubai stia preparando il terreno per leader globali visionari e decisori nel settore dell’aviazione e dell’aerospazio per riunirsi per discussioni chiave e potenti collaborazioni, aiutando a ridefinire come potrebbe essere il futuro per il settore all’Aviation Future Week. L’impegno strategico di Dubai nello sfruttare la tecnologia e l’innovazione e nell’abbracciare la rivoluzione digitale è un terreno fertile per sperimentare nuovi approcci e spingere i confini di ciò che è possibile per operazioni più efficienti e sostenibili e rimodellare il viaggio e l’esperienza dei passeggeri, mentre il settore avanza”.

“L’Aviation Future Week includerà key notes, panels and workshops in tre giorni. Il primo giorno include un programma fitto guidato da relatori ed esperti del settore che parleranno di air travel demand and airport infrastructure e di come aeroporti, compagnie aeree, produttori aerospaziali e altre parti interessate possono offrire una passenger experience migliorata utilizzando la tecnologia.

Il secondo giorno sarà dedicato agli sviluppi in airfreight and logistics, mentre la seconda metà della giornata si concentrerà sullo sviluppo MRO nella regione. Il terzo e ultimo giorno esplorerà il potenziale rivoluzionario delle soluzioni basate su Web3, AI e XR per guidare l’efficienza del flusso di lavoro e l’erogazione dei servizi. Le sessioni affronteranno anche le strategie necessarie per ripensare i processi esistenti tramite AI e la collaborazione necessaria per migliorare le competenze della forza lavoro dell’aviazione oggi per abbracciare, adottare e sfruttare queste tecnologie.

Oltre al programma principale, l’Aviation Future Week presenterà anche una ricca piattaforma espositiva che mostrerà le ultime novità in fatto di tecnologie aeronautiche. I visitatori potranno scoprire nuovi prodotti e concetti e fare rete con i rappresentanti del settore. Una serie di workshop interattivi sarà guidata da Emirates e Museum of The Future, supportati da Emirates CX teams, dnata, Emirates SkyCargo, Flight Operations, Emirates and dnata environment teams, Boeing e l’Emirates Group Youth Council“, conclude Emirates.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)