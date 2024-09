Abu Dhabi Airports ed Etihad Airways si uniscono al global network di Hidden Disabilities Sunflower

Abu Dhabi Airports ed Etihad Airways stanno compiendo un passo significativo verso la creazione di un’esperienza di viaggio più solidale con il lancio dell’Hidden Disabilities Sunflower programme allo Zayed International Airport (AUH) e a bordo dei voli Etihad Airways. Questa iniziativa sottolinea l’impegno di entrambe le organizzazioni nel supportare tutti i passeggeri, in particolare quelli con disabilità non visibili.

L’Hidden Disabilities Sunflower, un simbolo riconosciuto a livello mondiale per le disabilità non visibili, è ora disponibile presso lo Zayed International Airport (AUH). Questo programma offre un modo discreto ai passeggeri con condizioni come autismo, dolore cronico o ansia per segnalare al personale che potrebbero aver bisogno di ulteriore assistenza. I passeggeri possono ritirare i loro complimentary Sunflower lanyards presso i due Special Assistance desks dedicati situati nell’area pre-check-in di AUH, consentendo loro di comunicare discretamente le proprie esigenze e promuovendo un ambiente più solidale per tutti.

“Presso Abu Dhabi Airports ci impegniamo a fornire un’esperienza di viaggio fluida e inclusiva per ogni passeggero”, ha affermato Elena Sorlini, Managing Director and Chief Executive Officer of Abu Dhabi Airports. “L’Hidden Disabilities Sunflower programme è un’estensione naturale di questo impegno, che consente ai passeggeri con disabilità non visibili di comunicare con discrezione le proprie esigenze e ricevere il supporto che meritano durante il loro viaggio allo Zayed International Airport. Si tratta di riconoscere che i gesti più gentili sono quelli che riconoscono le sfide invisibili. Ciò significa che il nostro personale è ora ancora meglio equipaggiato per assistere i passeggeri che potrebbero aver bisogno di un po’ di tempo in più, comprensione o assistenza, garantendo un’esperienza più fluida e positiva per tutti”.

Per garantire il successo del programma, sia AUH che Etihad Airways hanno implementato una formazione completa del personale. I team in prima linea dell’aeroporto, i suoi stakeholder e i partner commerciali hanno seguito una formazione specializzata per comprendere meglio le esigenze dei passeggeri con disabilità nascoste e fornire un’assistenza adeguata. I membri del personale che hanno completato la formazione indosseranno un Sunflower pin per indicare di essere sostenitori formati dell’iniziativa.

Antonoaldo Neves, Chief Executive Officer, Etihad Airways, ha affermato: “Come parte della nostra visione di essere la compagnia aerea con cui tutti vogliono volare, vogliamo assicurarci di soddisfare le esigenze di tutti i nostri ospiti e rendere l’esperienza il più fluida e senza intoppi possibile per tutti. Siamo onorati di unirci all’Hidden Disabilities Sunflower programme per istruire i nostri team sull’ampia gamma di disabilità non visibili e affermare che la nostra reputazione di ospitalità eccezionale può essere apprezzata da tutti”.

La Zayed Higher Organization for People of Determination (ZHO) funge da produttore e centro di produzione esclusivo per gli Hidden Disabilities Sunflower Lanyards nella GCC region. Il coinvolgimento dell’organizzazione evidenzia come ogni cordino utilizzato presso lo Zayed International Airport sia un simbolo di inclusività, lavoro, dedizione e sia realizzato con l’abilità dei suoi membri determinati che li realizzano in workshop dedicati alla riabilitazione professionale.

S.E. Abdulla Abdulalee Abdulla Al Humaidan, Secretary-General at Zayed Higher Organization for People of Determination, ha affermato: “Tutti hanno il diritto di viaggiare ed esplorare il mondo alle proprie condizioni. Per garantire che ogni individuo possa godere appieno del proprio viaggio, dobbiamo rendere il viaggio accessibile e inclusivo per tutti. Il cordino Sunflower è uno strumento semplice ma potente che aiuta a creare un ambiente più favorevole per i viaggiatori con condizioni non visibili, garantendo che tutti possano viaggiare con sicurezza e facilità”.

Per maggiori informazioni sull’Hidden Disabilities Sunflower programme, visitare https://hdsunflower.com/uae/.

(Ufficio Stampa Etihad Airways)