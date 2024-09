Loft Dynamics: i nuovi regolamenti EASA migliorano la sicurezza e l’accessibilità dell’helicopter training

Loft Dynamics informa: “L’European Union Aviation Safety Agency (EASA) ha emesso un aggiornamento storico al suo Aircrew Regulation (EU) No 1178/2011, rimuovendo l’obbligo di utilizzare full flight simulators (FFS) per helicopter training, skills tests and proficiency checks prima di altri flight simulation training devices (FSTDs). Gli elicotteri rimangono la last-resort option a causa dei safety risks. In base al nuovo regolamento, l’EASA ha autorizzato in modo univoco il Loft Dynamics VR (virtual reality) H125 FSTD per tutti gli aspetti di training and checking. Loft Dynamics è l’unico training device al mondo approvato da Airbus Helicopters ed è ora l’H125 FSTD più ampiamente qualificato in Europa”.

“Questo aggiornamento stabilisce un nuovo punto di riferimento per la sicurezza e l’accessibilità nell’helicopter training in tutta Europa”, ha affermato Fabi Riesen, fondatore e CEO di Loft Dynamics. “L’helicopter training è stato a lungo limitato dagli elevati costi e dalla limitata disponibilità di full flight simulators, con conseguente aumento dei tempi di viaggio e delle spese per regular training and checking, nonché dalla mancanza di realismo e capacità in altri simulatori tradizionali. Con un terzo di tutti gli helicopter accidents che si verificano durante training and checking, c’è un’urgente necessità di soluzioni di addestramento più pratiche e sicure. Le normative aggiornate dell’EASA dimostrano un impegno nel migliorare la sicurezza e l’accessibilità del pilot training attraverso l’innovazione”.

“Per affrontare le sfide di sicurezza e accessibilità, l’EASA ha introdotto i seguenti aggiornamenti:

FCL.740.H Revalidation of Type Ratings – Helicopters: i piloti di single-engine helicopters (maximum take-off mass di 3.175 kg) con almeno sei ore come Pilot in Command (PIC) durante il periodo di validità possono ora rivalidare il loro type rating con un refresher training su FSTDs, aircraft o una combinazione di entrambi, invece di sottoporsi a un proficiency check. Ciò si applica ad Airbus H125 e Robinson Helicopters.

Annex I, Appendix 9: il requisito di dare priorità agli FFS per training, skill tests or proficiency checks for non-complex helicopters è stato rimosso. Gli FSTD H125 VR di Loft Dynamics possono ora essere utilizzati in modo equivalente, indipendentemente dalla disponibilità degli FFS.

Il settore dell’aviazione si sta spostando sempre di più dagli FFS tradizionali a FSTD più convenienti, comodi e ugualmente realistici. Loft Dynamics si è affermata come leader del settore tra gli FSTD all’avanguardia, approvata in modo esclusivo da Airbus Helicopters e distinta come l’unico FSTD con doppia qualifica sia da EASA che da FAA. All’inizio dell’anno, l’Europa aveva due FFS qualificati. A febbraio, uno è stato dismesso e destinato a essere sostituito da un Loft Dynamics VR FSTD, che sarà uno dei 15 Loft Dynamics FSTD qualificati in Europa. Il nuovo aggiornamento di EASA, che elimina la dipendenza dagli FFS e approva gli FSTD Loft Dynamics per training and proficiency checks, è un’altra prova che questo cambiamento non è guidato solo dal settore: anche gli enti regolatori continuano ad allinearsi. Si prevede che ciò accelererà l’uso e l’adozione degli FSTD Loft Dynamics VR in tutta Europa“, prosegue Loft Dynamics.

Riesen ha aggiunto: “La cosa più importante è che prevediamo una forte riduzione dei training accidents grazie all’EASA update, che rimuove le barriere che hanno reso l’addestramento in volo e il checking l’impostazione predefinita. Non stiamo rallentando nella nostra missione di rendere l’addestramento più sicuro e completo accessibile a più operatori e piloti in tutto il mondo, che si tratti del LAPD o di Air Greenland. Siamo pronti a installare più simulatori in tutta Europa quest’anno e, con il recente supporto dell’EASA, siamo determinati a prevenire un incidente su tre”.

“Il nuovo aggiornamento normativo dell’EASA ha implicazioni globali, poiché EASA e FAA stanno lavorando sempre più in tandem per affrontare le sfide e le opportunità dell’aviazione in continua evoluzione. Questa collaborazione è dimostrata dal loro recente impegno congiunto di affrontare i problemi dell’aviazione del prossimo decennio, come il rapido sviluppo di tecnologie future, nonché dalla rapida qualificazione da parte della FAA del VR FSTD di Loft Dynamics in seguito all’approvazione dell’EASA. L’upgrade di EASA accelera la transizione verso i VR FSTD in Europa e stabilisce un percorso praticabile per un pilot training più sicuro, realistico e accessibile negli Stati Uniti e oltre. Mentre il settore dell’aviazione si confronta con una grave carenza di piloti e alti tassi di incidenti durante il training, i principali enti normativi presteranno molta attenzione ai progressi reciproci”, conclude Loft Dynamics.

(Ufficio Stampa Loft Dynamics – Photo Credits: Loft Dynamics)