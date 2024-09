Embraer presenta l’E195-E2 a Belgrado

Il nuovo velivolo Embraer, l’E195-E2, ha visitato oggi il Nikola Tesla Airport per un evento dimostrativo con i rappresentanti della compagnia aerea nazionale Air Serbia, il governo della Repubblica di Serbia, l’industria aeronautica e i media.

“Questa è stata un’opportunità per le principali parti interessate di conoscere il design innovativo, il comfort e l’efficienza operativa dell’Embraer E2, che offre una soluzione altamente affidabile ed efficiente per i voli a corto e medio raggio.

Per Air Serbia, la modernizzazione e l’espansione della flotta rappresentano un obiettivo strategico fondamentale. Per soddisfare la crescente domanda di passeggeri per i voli a corto e medio raggio, la compagnia aerea nazionale serba sta costantemente esplorando la possibilità di sviluppare ulteriormente la propria flotta e di introdurre in servizio altri velivoli. Di recente, la flotta di Air Serbia è stata ampliata con due velivoli Embraer, che dovrebbero migliorare la connettività tra Belgrado e le città dei Balcani occidentali e dell’Europa, promuovendo al contempo la crescita economica nella Repubblica di Serbia, in particolare nel settore del turismo”, afferma Embraer.

“Il network di Air Serbia è in continua crescita e con essa la nostra flotta. Nel prossimo periodo introdurremo in servizio due aeromobili Embraer E195. Questi aeromobili, con 118 posti, sono perfettamente adatti ai nostri piani di ulteriore espansione della rete. Abbiamo in programma di espandere gradualmente la nostra flotta Embraer aggiungendo un certo numero di questi aeromobili. Prima di decidere per l’E195, abbiamo collaborato a stretto contatto con il team Embraer per trovare il tipo di aeromobile più adatto alle nostre esigenze. Oggi, a Belgrado, abbiamo avuto l’opportunità di familiarizzare con l’ultimo Embraer E195-E2 e di ricevere tutte le informazioni su questo tipo di aeromobile dai rappresentanti dell’azienda. Siamo onorati che Embraer ci abbia fornito questa opportunità, soprattutto nel nostro aeroporto di casa”, ha affermato Bosko Rupic, GM Commercial and Strategy at Air Serbia.

“Il volo dimostrativo ha offerto un’eccellente opportunità per mostrare l’efficienza operativa, i bassi costi di manutenzione e l’adattabilità della nostra famiglia E2 alle mutevoli condizioni di mercato, rendendola perfetta per la Serbia”, ha affermato Fernando Mainardi, VP Sales Europe, Embraer Commercial Aviation. “Il nostro aereo è più leggero del 10% e consuma il 12,5% in meno di carburante rispetto alla concorrenza. I passeggeri potranno inoltre apprezzare la configurazione due più due distintiva di Embraer, ovvero niente sedili centrali, vani portaoggetti più grandi, illuminazione d’atmosfera e una cabina più silenziosa. Siamo entusiasti delle opportunità che l’E2 offre ad Air Serbia, mentre continua a crescere e a rafforzare la sua posizione nella regione”.

“Per le compagnie aeree che volano con l’Embraer E195-E1, il passaggio dell’equipaggio all’E195-E2 è facile da gestire ed economico. Nonostante si tratti di generazioni diverse di aeromobili, sono necessari solo due giorni e mezzo di additional training per i piloti per passare all’E2. Ciò significa che le compagnie aeree non sostengono costi di formazione elevati e l’introduzione del nuovo aeromobile non avrà un impatto significativo sulle operazioni”, conclude Embraer.

(Ufficio Stampa Embraer – Photo Credits: Embraer)