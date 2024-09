SAS aprirà una rotta verso Seattle

Per soddisfare la crescente domanda di viaggi negli Stati Uniti, SAS sta introducendo una rotta per Seattle, offrendo cinque voli diretti settimanali da Copenhagen come parte del suo summer 2025 schedule.

“Ciò segna una pietra miliare, poiché SAS riprende il servizio tra le due città 57 anni dopo il suo volo inaugurale. Con Seattle aggiunta alla rete, SAS offrirà voli non-stop verso 11 gateway nordamericani, migliorando ulteriormente la sua connettività globale dall’aeroporto di Copenhagen, che funge da gateway internazionale chiave da e per la Scandinavia e l’Europa settentrionale”, afferma SAS.

“Siamo entusiasti di espandere la nostra rete nordamericana con Seattle. La rotta da Copenhagen offrirà più opzioni di viaggio per i nostri clienti e rafforzerà il collegamento tra la Scandinavia e il Pacifico nord-occidentale, una regione di crescente importanza economica con profonde radici scandinave”, afferma Anko van der Werff, Presidente e CEO di SAS.

“Seattle è una delle città più ricche degli Stati Uniti e ha mantenuto legami profondi e orgogliosi con la Scandinavia risalenti ai primi anni del 1900. Questi legami sono stati plasmati da molti Nordic immigrants che hanno portato la loro cultura, le loro competenze e il loro spirito imprenditoriale nella regione, lasciando un impatto duraturo sull’identità e l’economia della città”, prosegue SAS.

“Questa nuova aggiunta alla nostra rete amplia ulteriormente la nostra portata globale e sottolinea il nostro impegno nel fornire ai viaggiatori più opzioni di rotta dirette. Seattle è stata una destinazione molto richiesta dai nostri clienti e siamo entusiasti di rispondere alle loro esigenze lanciando questa rotta. Inoltre, le crescenti cargo operations di Seattle rendono questa espansione ancora più strategicamente preziosa”, continua van der Werff.

“La rotta Copenhagen-Seattle inizierà le operazioni il 21 maggio. Gli orari sono stati progettati per massimizzare la connettività con il resto del network di SAS, offrendo un accesso unico e senza interruzioni da e per 39 città europee tramite Copenhagen. Destinazioni chiave come Berlino, Helsinki, Milano e Zurigo saranno tra le città che trarranno vantaggio da questa connettività migliorata.

Il Seattle-Tacoma International Airport (Sea-Tac) ha gestito 50,9 milioni di passeggeri nel 2023 e si prevede che il traffico passeggeri a Sea-Tac continuerà a crescere.

Seattle è una delle numerose nuove rotte che SAS annuncerà presto”, conclude SAS.

(Ufficio Stampa Scandinavian Airlines – Photo Credits: Scandinavian Airlines)