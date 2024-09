SAS e BRA siglano una partnership a lungo termine per rafforzare la connettività domestica in Svezia

Scandinavian Airlines (SAS) e Braathens Regional Airways AB (BRA) annunciano la firma di una long-term wet lease partnership volta a garantire una domestic air connectivity affidabile ed efficiente all’interno della Svezia.

“In base ai termini del wet lease agreement, BRA opererà diversi aeromobili per conto di SAS, fornendo capacità sulle principali rotte domestiche in Svezia e alimentando l’hub di Copenhagen. La partnership garantirà la capacità di SAS di soddisfare la domanda interna ottimizzando le operazioni e migliorando i regional air services in tutta la regione, garantendo una maggiore connettività e più opzioni per i viaggiatori.

La wet lease partnership è un passo importante per fornire ai passeggeri in tutta la Svezia opzioni di viaggio aereo affidabili ed efficienti. BRA, nota per il suo impegno per l’eccellenza del servizio, opererà la sua flotta per conto di SAS, consentendo un’integrazione senza soluzione di continuità nelle operazioni esistenti di SAS. Partendo da Arlanda Airport, questa partnership rafforza l’infrastruttura svedese, collegando le comunità locali al mondo e promuovendo una maggiore accessibilità e opportunità globali”, afferma SAS.

Il CEO di SAS, Anko van der Werff, ha commentato: “Questa nuova partnership con BRA è una testimonianza del nostro impegno a lungo termine nei confronti della Svezia. Integrando l’esperienza e la flotta di BRA, non stiamo solo potenziando l’infrastruttura svedese, ma stiamo anche posizionando Arlanda come un hub centrale più forte per i viaggi domestici e internazionali. Questa collaborazione migliorerà significativamente la connettività, consentendoci di offrire servizi più fluidi e frequenti tra le principali città e le destinazioni regionali. Di conseguenza, Arlanda diventerà un gateway ancora più vitale, supportando sia i viaggiatori d’affari che quelli di piacere con maggiore comodità, mentre manteniamo la nostra attenzione sulla sostenibilità e l’efficienza operativa. Siamo entusiasti di lavorare a stretto contatto con BRA nei prossimi anni per realizzare queste ambizioni”.

Il BRA Chairman, Per G. Braathen, ha aggiunto: “Siamo orgogliosi di entrare in questa partnership con SAS, la compagnia aerea leader in Scandinavia. Sfruttando la nostra esperienza e la nostra flotta moderna, saremo in grado di contribuire a garantire la connettività aerea domestica in Svezia, che è fondamentale per la crescita economica e lo sviluppo regionale. Insieme a SAS, puntiamo a fornire la migliore esperienza di viaggio possibile ai passeggeri in tutto il paese”.

“Sia SAS che BRA condividono un forte impegno per la sostenibilità e la riduzione dell’impatto ambientale dei viaggi aerei. Questa collaborazione, pertanto, non solo rafforza la connettività domestica, ma supporta anche l’ambizione di SAS di essere una forza trainante per la transizione verso un’aviazione sostenibile insieme ad altri stakeholder e partner”, conclude SAS.

(Ufficio Stampa Scandinavian Airlines – Photo Credits: Scandinavian Airlines)