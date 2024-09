Air France servirà circa 170 destinazioni in 73 paesi nella Winter 2024-2025

Dopo un’estate segnata dai Paris 2024 Olympic and Paralympic Games, durante i quali Air France è stata la principale compagnia aerea per i visitatori accreditati, il vettore continua ad espandere la sua rete globale. Durante la 2024-2025 winter season (che va da novembre 2024 a marzo 2025), la compagnia aerea servirà 169 destinazioni in 73 paesi, tra cui 85 destinazioni a lungo raggio e 84 destinazioni a corto e medio raggio.

Long-haul: voli verso 85 città, tra cui 4 nuove destinazioni

Durante l’inverno, Air France amplierà la sua rete di lungo raggio con un servizio verso 4 nuove destinazioni:

Kilimanjaro (Tanzania), con tre voli a settimana operati con aeromobili Airbus A350-900 a partire dal 18 novembre 2024, come estensione di Zanzibar. L’introduzione di Kilimanjaro segna la 26a destinazione di Air France in Africa questo inverno (escluso il Nord Africa).

Salvador de Bahia (Brasile), con tre voli a settimana a partire dal 28 ottobre 2024, operati con aeromobili Airbus A350-900. Salvador de Bahia segna la quinta destinazione di Air France in Brasile, dopo Rio de Janeiro, San Paolo, Fortaleza e Belém (quest’ultima è stata un’estensione di Cayenne, Guyana francese). Le frequenze per Rio de Janeiro e Fortaleza saranno aumentate questo inverno, con rispettivamente fino a 10 e 5 voli a settimana. In totale, Air France offrirà fino a 32 voli a settimana da e per il Brasile, con opportunità di collegamento verso 40 destinazioni domestiche grazie a una partnership commerciale con la compagnia aerea brasiliana GOL.

Manila (Filippine), con 3 voli a settimana a partire dal 7 dicembre 2024, operati utilizzando aeromobili Airbus A350-900. KLM opera anch’essa voli per Manila, con 4 voli a settimana da Amsterdam Schiphol utilizzando il Boeing 787-9. Il coordinamento degli orari dei voli delle due compagnie aeree consentirà ad Air France-KLM Group di offrire un servizio giornaliero per Manila. L’introduzione di Manila rafforzerà anche la rete asiatica di Air France, dove la compagnia aerea opera anche voli per Tokyo Haneda (fino a 15 voli a settimana), Osaka (fino a 3 voli a settimana), Pechino (fino a 7 voli a settimana), Shanghai (fino a 7 voli a settimana), Hong Kong (fino a 7 voli a settimana), Seoul (fino a 7 voli a settimana), Bangkok (fino a 14 voli a settimana, rispetto ai 7 dell’inverno 2023-2024), Singapore (fino a 10 voli a settimana) e Ho Chi Minh City (3 voli a settimana).

Malé (Maldive), con un massimo di 2 voli a settimana durante le festività natalizie, dal 20 dicembre 2024 al 5 gennaio 2025. I voli saranno operati da aeromobili Boeing 777-300ER.

Nei Caraibi, Air France rafforzerà il suo servizio per Saint-Martin. A partire dal 20 dicembre 2024, saranno offerti 2 voli giornalieri, utilizzando aeromobili Airbus A330-200.

Air France continuerà inoltre a rafforzare la sua rete nordamericana. Questo inverno, la compagnia aerea opererà 235 voli a settimana verso 23 destinazioni in tutto il continente. Negli Stati Uniti, la compagnia aerea estenderà il suo servizio a Denver (Colorado) e Phoenix (Arizona) nella stagione invernale, con 3 voli a settimana per ogni città dall’aeroporto di Parigi-Charles de Gaulle. Finora, il servizio per Denver era disponibile solo in estate e il servizio per Phoenix, una nuova destinazione nell’estate 2024, è stato inaugurato il 23 maggio.

Short- and medium-haul: oltre 630 voli al giorno e un servizio potenziato per l’Europa settentrionale

Sulle rotte a medio raggio, la stagione invernale vedrà un rafforzamento del servizio per l’Europa settentrionale. L’apertura di una nuova rotta per Kiruna (Svezia) segna la quinta destinazione di Air France in Lapponia, oltre a Rovaniemi (Finlandia), Kittilä (Finlandia), Tromsø (Norvegia) e Narvik Lofoten (Norvegia, servita solo in estate). Air France opererà voli per Kiruna una volta alla settimana tra il 21 dicembre 2024 e l’8 marzo 2025, utilizzando aeromobili Airbus A319.

Nell’ambito della cooperazione commerciale con SAS, entrata in vigore il 1° settembre 2024, i clienti Air France ora godono di un accesso privilegiato a 33 nuove destinazioni nel Nord Europa, tra cui Kristiansund (Norvegia), Aarhus (Danimarca), Turku (Finlandia) e Luleå (Svezia) tramite gli hub SAS di Copenhagen, Oslo e Stoccolma.

Durante le festività, Air France offrirà voli verso destinazioni che in precedenza erano servite solo in estate, tra cui Tangeri (Marocco, con un massimo di 3 voli a settimana dal 22 dicembre 2024 al 3 gennaio 2025).

Nell’ambito della sua premiumization strategy, Air France continua a lanciare le sue nuove cabine di viaggio.

Nuove cabine a lungo raggio sono offerte sugli aeromobili Airbus A350-900 e Boeing 777-300ER. Disponibile in Business, Premium ed Economy, questo prodotto rappresenta il nuovo standard della compagnia aerea. Sui voli regionali, il primo Embraer 190 dotato di nuove cabine di viaggio decollerà questo autunno, con sedili più leggeri, più comodi e connessi, dotati di porte USB A e C per ogni passeggero.

Dallo scorso luglio, i clienti che viaggiano nella cabina La Première hanno potuto godere di una nuova esperienza eccezionale a terra all’aeroporto di Parigi-Charles de Gaulle. Possono usufruire di un viaggio totalmente privato e riservato, dall’arrivo in aeroporto all’imbarco sull’aereo, e possono anche prenotare suite private adiacenti alla La Première lounge.

Alla fine dell’anno, Air France presenterà una cabina La Première completamente ridisegnata. Dotata di cinque finestrini, è destinata a essere la più lunga sul mercato e verrà implementata su un numero maggiore di aeromobili rispetto a oggi. Durante la stagione invernale 2024-2025, le suite La Première saranno disponibili su una selezione di aeromobili Boeing 777-300ER con servizio per Abidjan, Dubaï, Los Angeles, Miami, New York-JFK, San Francisco, San Paolo, Singapore, Tokyo-Haneda e Washington.

Transavia France, la sussidiaria low cost di Air France-KLM Group, offrirà voli verso 102 destinazioni in 20 paesi tramite 172 rotte questo inverno. Ancora una volta, sarà la principale low-cost airline da e per Parigi.

I dettagli dell’orario dei voli, i giorni operativi e le tariffe sono disponibili su airfrance.com e transavia.com.

(Ufficio Stampa Air France)