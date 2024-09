British Airways annuncia voli diretti per la capitale georgiana, Tbilisi

British Airways lancerà voli da London Heathrow a Tbilisi, Georgia, il prossimo anno, operando quattro volte a settimana dal 30 marzo 2025.

“La compagnia aerea opera voli da otto aeroporti del Regno Unito a London Heathrow, consentendo ai clienti di Edimburgo, Belfast, Manchester e Newcastle di raggiungere Tbilisi senza problemi via Heathrow con un unico biglietto.

I clienti possono scegliere tra due cabine su ogni volo: Club Europe (classe business) ed Euro Traveller (classe economy). I clienti Euro Traveller possono usufruire di una bevanda e uno spuntino omaggio, mentre i clienti Club Europe hanno accesso alla lounge, un servizio pasti completo, imbarco prioritario e franchigia bagaglio aggiuntiva inclusi nel biglietto”, afferma British Airways.

Neil Chernoff, Chief Planning and Strategy Officer, British Airways, ha affermato: “Siamo lieti di accogliere nuovamente Tbilisi nella nostra rete di rotte, dopo il nostro ultimo servizio programmato nel 2013. Ci aspettiamo che questa sia una rotta popolare nel leisure market, che ha visto un forte ritorno dal 2019, così come tra coloro che desiderano godersi voli diretti per visitare amici e parenti. Non vediamo l’ora di migliorare la connettività tra le nostre due capitali l’anno prossimo”.

Mariam Kvrivishvili, Deputy Minister of the Ministry of Economy and Sustainable Development of Georgia, ha affermato: “Siamo orgogliosi che la compagnia aerea di punta British Airways abbia deciso di entrare nel mercato georgiano, il che rappresenta un riconoscimento importante per il nostro Paese. Ciò aumenterà significativamente la consapevolezza della Georgia nel mercato del Regno Unito e migliorerà la connettività con gli Stati Uniti, che sono un Paese partner strategico della Georgia”.

“Gli orari dei voli in entrata e in uscita sono stati ottimizzati per i clienti che desiderano effettuare coincidenze con altri servizi da Heathrow, in particolare New York e destinazioni in tutta Europa che non sono servite direttamente dalla Georgia, come Madrid e Barcellona.

I voli saranno operati con aeromobili A320neo“, conclude British Airways

(Ufficio Stampa British Airways)