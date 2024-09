SWISS e SBB estendono la loro partnership e aggiungono quattro destinazioni al loro joint travel network

Swiss International Air Lines (SWISS) e Swiss Federal Railways (SBB) hanno costantemente sviluppato e ampliato la loro offerta congiunta di prodotti e servizi che collega i viaggi aerei e ferroviari sin dal 2019.

“Ciò che è iniziato con una partnership strategica sulla Zurich Airport-Basel route si è evoluto nell’attuale rete di oltre 20 destinazioni SWISS Air Rail.

Il concept si è rivelato molto popolare tra i viaggiatori, SWISS e SBB prevedono di registrare un’ulteriore crescita di circa il 15% nella domanda di questi servizi quest’anno. La partnership era inizialmente limitata a un periodo di cinque anni. Ma le due principali aziende di trasporto svizzere hanno ora deciso di estendere indefinitamente la loro proficua collaborazione”, afferma SWISS.

“SBB e SWISS sono entrambe sinonimo di valori svizzeri, qualità e affidabilità”, afferma Heike Birlenbach, Chief Commercial Officer, SWISS. “Questa partnership ci consente di offrire ai nostri clienti un’esperienza di viaggio complessiva che combina perfettamente i punti di forza dei viaggi aerei e ferroviari e, così facendo, stabilisce nuovi parametri di riferimento in termini di comfort e praticità”.

I partner stanno inoltre ampliando ulteriormente la loro attuale offerta di prodotti congiunti con l’aggiunta di quattro interessanti destinazioni nel Canton Grigioni. Collegando i corrispondenti SBB services con lo SWISS route network, Coira e (tramite la Ferrovia retica) Davos, Klosters e St. Moritz saranno ora più facilmente raggiungibili anche per i viaggiatori internazionali. Le nuove rotte sono prenotabili per viaggi dal 2 ottobre 2024 in poi.

“Sono particolarmente lieto”, continua il CCO Birlenbach, “che la nostra collaborazione ora estesa con SBB ci consentirà di offrire collegamenti ancora più convenienti all’interno della Svizzera, che soddisfano in modo ottimale le esigenze dei nostri viaggiatori aerei”.

“La continuazione aperta della nostra collaborazione e l’aggiunta di questi nuovi collegamenti a Coira, Davos, Klosters e St. Moritz dimostrano in modo significativo come SSB e SWISS stiano sviluppando congiuntamente un’ampia gamma di soluzioni di viaggio praticabili”, aggiunge Véronique Stephan, Member of the SBB Management Board and Head of Passenger Services Markets. “I vantaggi per tutti i nostri clienti sono collegamenti senza interruzioni e una rete ampliata di servizi di viaggio che avvicinano ancora di più il mondo e la Svizzera. Stiamo collaborando per portare le persone a bordo”.

“Con l’obiettivo generale di collegare in modo ottimale altri punti in Svizzera (e destinazioni turistiche in particolare) con la sua rete di rotte globali, SWISS si concentra in particolare sulla fornitura di collegamenti diretti e sull’ottimizzazione dei suoi servizi clienti in caso di irregolarità operative.

SWISS Air Rail può essere prenotato in combinazione con un volo SWISS su www.swiss.com o presso qualsiasi agenzia di viaggi. In questo modo, i clienti possono selezionare una qualsiasi delle stazioni ferroviarie offerte come punto di origine o destinazione e prenotare sia il loro viaggio aereo che quello ferroviario in un unico passaggio. I viaggiatori SWISS Air Rail devono effettuare il check-in una sola volta e otterranno tutte le loro carte d’imbarco direttamente da SWISS. Hanno anche la possibilità di utilizzare il loro biglietto ferroviario il giorno prima della partenza aerea o il giorno dopo l’arrivo aereo, per offrire loro una maggiore flessibilità di pianificazione.

SWISS offre inoltre ai suoi clienti una garanzia di collegamento in caso di ritardi su tutte le rotte SWISS Air Rail. I passeggeri SWISS Air Rail che sono membri Miles & More guadagneranno miglia e punti anche sul loro biglietto ferroviario, con l’importo guadagnato in base al loro volo di coincidenza e alla classe di viaggio aereo. I passeggeri SWISS First e SWISS Business hanno inoltre diritto al first-class rail travel sul loro collegamento SWISS Air Rail.

Questa ulteriore espansione porta la rete SWISS Air Rail a un totale di 21 destinazioni. La rete si estende già a Basilea, Bellinzona, Berna, Briga, Friburgo, Ginevra Cornavin (stazione centrale), Interlaken, Losanna, Lucerna, Lugano, Montreux, Sierre, Sion, Vevey e Visp in Svizzera, a Monaco di Baviera in Germania e Bregenz in Austria“, conclude SWISS.

(Ufficio Stampa Swiss Intrnational Air Lines – Photo Credits: Swiss International Air Lines)