Emirates: i Boeing 777 rinnovati con la Premium Economy sono in arrivo in sei città degli Stati Uniti

Emirates introdurrà i suoi Boeing 777 rinnovati su sei rotte negli Stati Uniti, offrendo ai clienti un’esperienza di livello superiore in tutte le cabine, incluso il debutto dei suoi ultimi sedili Business Class e della popolare Premium Economy.

“Gli aerei Boeing 777 ristrutturati sono programmati per operare su voli diretti per Chicago, Boston, Dallas Fort Worth e Seattle. Inoltre, i voli per Miami collegati a Bogotà e per Newark via Atene saranno serviti anch’essi con l’aereo rinnovato con le quattro classi di cabina di Emirates e tocchi di prodotto distintivi. I Boeing 777 ricondizionati debutteranno per la prima volta negli Stati Uniti a partire dal mese prossimo e fino all’inizio del 2025 con il seguente programma:

Chicago – Emirates introdurrà il suo Boeing 777 ricondizionato tre volte alla settimana su EK 235 ed EK 236 a partire dal 1° novembre 2024 e aumenterà a giornaliero dal 22 novembre 2024.

Boston – Dal 10 dicembre 2024 il Boeing 777 ricondizionato di Emirates servirà la rotta tre volte alla settimana come EK 237 ed EK 238, aumentando a giornaliero dal 18 dicembre.

Dallas Fort Worth – Il Boeing 777 potenziato di Emirates sarà impiegato tre volte alla settimana su EK 221 ed EK 222 dal 9 gennaio 2025, con voli giornalieri a partire dal 15 gennaio 2025.

Seattle – Il velivolo di nuova configurazione con quattro classi di cabina, tra cui la Premium Economy, sarà implementato su EK 229 ed EK 230 dal 24 gennaio 2025.

Newark/Atene – Dal 10 febbraio 2025, il Boeing 777 rimodernato di Emirates con interni rinnovati e nuove cabine opererà quotidianamente su EK 209 ed EK 210.

Miami/Bogotà – L’ultima esperienza B777 di Emirates sarà introdotta su EK 213 ed EK 214, il servizio da e per Dubai e che collega Miami con la capitale colombiana, su quattro voli settimanali dal 19 febbraio 2025, espandendosi a giornalieri dal 1° marzo 2025.

Con l’impiego del suo nuovo Boeing 777 rimodernato, i voli da e per dieci dei 12 gateway nella rete statunitense di Emirates saranno dotati di Premium Economy entro febbraio 2025. I prodotti saranno disponibili anche per due città in America Latina, con Bogotà che si aggiunge a San Paolo. I sedili Premium Economy distintivi di Emirates saranno ora disponibili su un mix di Boeing 777 e A380, operando verso 12 gateway nella rete Emirates di 19 punti nelle Americhe. L’aereo rinnovato presenta anche la nuova Emirates 777 Business Class con sedili in una disposizione 1-2-1, maggiore privacy, fully reclined flat bed, oltre a un minibar personale tra gli altri comfort”, afferma Emirates.

In merito all’introduzione della Premium Economy su ulteriori rotte statunitensi, Adnan Kazim, Deputy President e Chief Commercial Officer di Emirates ha affermato: “Con il successo e la popolarità della Premium Economy su rotte come New York JFK, Los Angeles, San Francisco e Houston servite dal nostro A380 ristrutturato, non vediamo l’ora di portare un nuovo livello di comfort e privacy in più città con cabine rinnovate sui nostri Boeing 777. L’introduzione del nostro prodotto rinnovato e la garanzia di esperienze coerenti nel cielo su più rotte fa parte del nostro impegno di lunga data verso gli Stati Uniti e l’aggiunta di più opzioni premium nell’arco di pochi mesi garantisce che offriamo una proposta competitiva e conveniente per i nostri clienti”.

“Il lancio del velivolo rinnovato di Emirates con una configurazione a quattro classi porterà il numero di rotte che offrono il caratteristico prodotto Premium Economy a 27 città in tutto il mondo, tra cui Dubai, entro la fine del 2024, utilizzando 48 aeromobili Boeing 777, A380 e A350. Oltre ai punti degli Stati Uniti e dell’America Latina in cui saranno impiegati gli aerei riadattati, i clienti stanno già godendo di scelta e comfort con i Boeing 777 ristrutturati che voleranno verso Ginevra, Tokyo Haneda e Bruxelles. Zurigo insieme a Riyadh sono programmati dal mese prossimo.

Il continuo lancio della Premium Economy sulla rete di Emirates consente ai suoi clienti statunitensi di godere del lusso, dei comfort e della convenienza della Premium Economy verso destinazioni finali oltre Dubai, tra cui Mumbai, Bangalore e Singapore, per citarne alcune.

Inoltre, i clienti di Emirates che viaggiano verso gli hub di United a Chicago, Houston e San Francisco, possono volare in Premium Economy prima di connettersi ai suoi servizi verso centinaia di punti e città domestiche degli Stati Uniti in Canada e America Latina.

I posti sui voli possono essere prenotati su emirates.com, sull’app Emirates o tramite agenzie di viaggio online e offline.

Il Boeing 777 a quattro classi presenta sei o otto suite di First Class, 38 o 40 posti in Business Class in una disposizione 1-2-1, 24 posti in Premium Economy e 256 posti in Economy Class.

Oltre all’introduzione della Premium Economy sugli aerei rimodernati, i clienti di tutte le cabine potranno godere di interni rinnovati che sfoggiano un mix di splendidi design e nuove palette di colori, nella moquette, nei pannelli delle pareti e nelle finiture in legno, per citare solo alcuni dei miglioramenti estetici”, conclude Emirates.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)