Air France e Madagascar Airlines firmano un commercial cooperation agreement

Alla IFTM Top Resa trade fair, Air France e Madagascar Airlines hanno firmato oggi un commercial cooperation agreement volto a migliorare i servizi aerei tra Francia e Madagascar.

“Dal 1° ottobre 2024, Air France e Air Madagascar stanno introducendo un interline marketing agreement, in modo che i clienti possano combinare i voli operati da entrambe le compagnie aeree su un unico biglietto: Air France tra Parigi-Charles de Gaulle e Antananarivo-Ivato e Madagascar Airlines tra Antananarivo e le sue principali destinazioni domestiche come Nosy Be, Fort Dauphin, Majunga e Tamatave.

Nell’ambito di questo accordo, i passeggeri in coincidenza potranno imbarcare i loro bagagli per la destinazione finale, senza doverli ri-imbarcare ad Antananarivo.

Per offrire ai clienti collegamenti più rapidi e fluidi, le due compagnie aeree coordineranno i loro orari di volo ad Antananarivo-Ivato. I voli a lungo raggio di Air France saranno sincronizzati con i voli domestici di Madagascar Airlines, riducendo il tempo di percorrenza complessivo.

Oltre a queste modifiche, Madagascar Airlines e Air France stanno valutando la possibilità di un accordo che consenta a Madagascar Airlines di utilizzare il suo codice sui voli Air France tra Antananarivo e Parigi-Charles de Gaulle. Questo accordo amplierebbe le opzioni per i passeggeri di Madagascar Airlines, con opportunità di collegamenti verso destinazioni oltre l’hub Air France di Parigi-Charles de Gaulle“, afferma Air France.

“Questa partnership con Air France segna un passo importante nell’implementazione del Phénix 2030 Plan lanciato dall’Executive Management della compagnia all’inizio del 2024”, ha affermato Thierry de Bailleul, CEO di Madagascar Airlines. “Mai prima d’ora i servizi verso le destinazioni domestiche del Madagascar avevano offerto una qualità così elevata di collegamenti con voli a lungo raggio. Non c’è dubbio che questo sarà un fattore decisivo per aiutare i turisti francesi ed europei a scoprire la Grande Isola, con i suoi numerosi siti turistici serviti da Madagascar Airlines, ognuno con i suoi eccezionali tesori naturali e culturali, alcuni dei quali sono unici e ancora relativamente inesplorati. Madagascar Airlines desidera ringraziare il governo per il suo continuo supporto e gli sforzi per sviluppare il turismo nazionale, e siamo orgogliosi di lavorare al loro fianco per raggiungere il nostro obiettivo di 1 milione di turisti entro il 2028”.

“Siamo lieti di aver firmato questo accordo con Madagascar Airlines”, ha affermato Anne Rigail, CEO di Air France. “Questa cooperazione commerciale apre nuove destinazioni ai nostri clienti e il coordinamento dei nostri rispettivi programmi di volo migliorerà notevolmente la loro esperienza di viaggio. Con questo accordo, manteniamo i forti e storici legami tra i nostri due paesi e contribuiamo allo sviluppo delle relazioni culturali ed economiche”.

(Ufficio Stampa Air France)